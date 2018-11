Ők tényleg tudják, hogyan kell hotelből pénzt csinálni

elmondta, hogy nemcsak a repülőtér forgalma, de a vendégéjszakák száma is folyamatosan növekszik, jövőre már a 11 milliót is elérheti Budapesten, ami szintén mutatja, hogy rendkívüli potenciál van a városban. Ingatlanfejlesztési oldalról egy szálloda felépítését úgy lehetne jellemezni, hogy ha 1-es nehézségű egy lakóház felépítése, 2-es egy irodaházé, akkor 4-es egy szállodáé. Nagyon különleges műfaj, nincs olyan élethelyzet, amire egy hotelben ne kellene felkészülni. A szakértő azt is elmondta, hogy szintén fontos, hogy mindig valami újdonságot tudjon nyújtani a vendégeknek egy szálloda, az általuk fejlesztett Hard Rock Hotel esetében ezt a zene révén tudják biztosítani.

előadásában az általuk tapasztalt trendekről, új igényekről beszélt. Azt látják, hogy a TV-k smart funkciója kevésbé fontos a szállodák vendégei számára, mindenki inkább a telefonján pötyögve szeretné ugyanazt egy nagyobb képernyőn, jó minőségben és egyszerűen összekapcsolva látni. A vezeték nélküli mobileszközről való tartalommegosztás népszerűsége mellett, arra is fel kell készülnie a szállodáknak, hogy egy rendszeren keresztül lehessen mindent (fűtés, villany, redőny, függöny irányítása stb.) irányítani a szobákban.hozzátette azt is, hogy az új technológiák bevezetése eleinte nagyobb költségtétel lehet, de a későbbiekben szükségesek lesznek a hotelekben.A szakértő a kerekasztal-beszélgetés során azt is elmondta, hogy jelenleg követő pozícióban vagyunk a régióban a szállodák digitális affinitását elnézve. Ami problémát jelent, hogy a tech megoldások a lánc végén valósulnak meg, és mire odáig eljutnak a fejlesztők ezekre már kevés pénz marad.

Hogyan csináljunk pénzt hotelekből?

Arra a kérdésre, hogy hogyan lehet jó szállodafejlesztést csinálni, és ehhez megteremteni a megfelelő finanszírozást,elmondta, hogy a bankok részéről az érezhető, mintha le lennének maradva pár évet a gondolkodásban. Amilyen folyamatokban éppen benne vagyunk, azt kell értelmezni, a fejlesztőknek hamarabb kell gondolkodni és megtalálni a partnereket. Pont azért nincs annyi szállodafejlesztés, mert rengeteg az akadály és a ciklusok is fenyegetően hatnak a hotelfejlesztésre.szerint finanszírozói oldalról szűkült a bankok köre, akik ezzel foglalkoznak, kisebb a finanszírozási hányad és jóval drágább is. Ezek mellett a fejlesztőnek az építőipari költségek növekedése miatt a bekerülési költség is nagyobb lett a jelenlegi piaci környezetben.Az előzőekhez kapcsolódóanazt mondta, hogy "déja vu" érzése van a mostani helyzetet és a 10-15 év ezelőttit nézve. Persze vannak különbségek: az ingatlanszakmát komolyan érintő probléma most a kivitelezői szakember- és kapacitáshiány. Egy valamiben azonban nem történt változás, az pedig a szállodafejlesztés akadályfutás jellege. Nem lehet gyorsabban haladni a hatóságokkal, partnerekkel, pénzintézetekkel. Ez azért nagyon nagy baj, mert hihetetlenül gyorsan mennek végbe a változások a piacon., a finanszírozással kapcsolatban ellentétes véleményt képvisel, a bankok szerinte igenis nyitottak a hotelekre. Azt is elmondta, hogy 15 éve hisz a vidéki szállodafejlesztésben és bár Budapestben is látja a lehetőséget, meglepődne, ha 5 év múlva el lehetne érni akár pl. a párizsi árakat. Ugyanakkor Budapestre és vidékre is igaz, hogy sokat fejlődtünk, kisebb az iparági kockázat, az országkockázat stb.

Mennyire fontos a márkanév?

úgy látja, hogy nehezebb helyzetben vannak a finanszírozásban, illetve a bankoknak fontos kérdés a brand. Szerinte, ha minden fejlődik tovább Budapesten, akkor többen fognak jönni és ezt ki kell szolgálni jó hotelekkel. Budapest mellett a balatoni térségben is hisz a szakértő, de a lényeg, hogy akkor lesz jó egy fejlesztés, ha a végfelhasználót és az ő igényeit jól be tudják lőni. Arra a kérdésre, hogy kell-e egy szállodának márka, azt válaszolta, hogy az adott projektet kell megvizsgálni, és arra szabni a terméket. Ha a lokáció olyan jó, hogy brand nélkül is jól működik vele a szálloda, akkor nem feltétlenül szükséges a márkanév. Dr. Szepesi Richárd véleménye szerint a márkanév akkor fontos, ha a külföldiek a célközönség, illetve vidéken is van létjogosultsága. A vidéki szállodafejlesztésben pedig a legfontosabbak, hogy legyen egy jó koncepció, egy vízió, amivel látjuk, hogy miért lesz versenyképes, ugyanígy egy elképzelés az üzemeltetési struktúrára, továbbá egy olyan fejlesztési telek, aminek az adott régióban a legjobb a lokációja, végül egy fejlesztési csapat, ami koordinálja a pénzügyi, műszaki és kivitelezői munkákat. Dr. Szauter István szerint is meghatározó a helyszín, illetve hozzátette azt is, hogy egy szálloda sikere már a rajzasztalon eldől, vagyis a technikai előkészítés is nagyon fontos. Emellett lényeges a finanszírozási struktúra, a tőke és a hitel aránya, valamint a márkanév. Turbucz Ádám a jövőre vonatkozva azt is elmondta a beszélgetés során, hogy a jelenlegi helyzetben az ingatlanárakat a hozaméhség hajtja, ami ha a következő időszakban csökken, még akkor is biztos alapokon nyugszik a szállodafejlesztés jövője a következő 5 évben.