Olyan várost kell tervezni, ahol egy 8 éves és egy 80 éves is jól érzi magát

Ma már nem legyinthet egyetlen felelős vezető, döntéshozó vagy tanácsadó sem az ipart, a kereskedelmet, várost, embereket, a társadalmat és úgy általában a mindennapi életet leginkább befolyásoló technológiai fejlődésre. A Portfolio Future City 2019 konferencia a jövő városainak legfontosabb feladataival, lehetőségeivel, kockázataival foglalkozik, keresi a megoldásokat, a már bizonyított példákat, és igyekszik választ adni a ma vezetőinek, hogy a jövő számára jó döntéseket hozhassanak.

RÉSZLETES PROGRAM

ÁRAK

JELENTKEZÉS

A gyerekek szemével

Egy olyan hely, ahol jól érezzük magunkat.

előadásában elmondta, hogy a gyerekeknek szükségük van a szabadban töltött játékra, és hogy erre elég időt kapjanak. Ami nagy változás az elmúlt évtizedekhez képest, hogy amíg egy nagyapa korú ember még arra emlékezik vissza, hogy nyolcévesen a 4-5 kilométerre lévő folyóhoz egyedül elengedték, addig egy mostani nyolcéves arról beszélne, hogy őt az utca végéig engedik el. A nagyobb baj az, hogy nem is akar menni, mert a többieket még odáig sem engedik, így nem is lenne kivel játszania. Ha ez így folytatódik, mi lesz vajon a következő generációval?Ha megkérdezzük a gyerekeket, hogy mit akarnak ők, a válasz az, hogy egy nagy zöldterületet, ahol tudnak játszani és ami nem feltétlenül egy kerítéssel körülvett játszótér. De akkor mégis miért ilyeneket építünk? A szakértő arra is felhívta a figyelmet, hogy akkor van megfelelően kialakítva egy város, ha egy 8 éves és egy 80 éves is jól tudja ott magát érezni.egy esettanulmányt mutatott be, amelyben a gyermekbarát városokról tényleg a gyerekek mondhatták el a véleményüket. "2016-ban 170 gyermeket kérdeztünk meg arról, hogy mit gondolnak a gyermekbarát városról. Az első fontos eredmény az volt, hogy valóban érdekli őket, hogy mi van a városban és könnyen ki tudják fejezni, hogy mit szeretnek, illetve azt is, hogy mit kellene fejleszteni" - mondta a szakértő.A vidéki gyerekek leginkább a zöldterületekhez kapcsolódtak, aki városban él az az épített környezetre fókuszált. A lányoknak a közlekedés, a biztonság és a közparkok voltak fontosak, míg a fiúknak a leglényegesebb a sportolási lehetőség adottságai voltak. Arra a kérdésre, hogy milyen a gyermekbarát környezet azt válaszolták, hogy:A biztonság, a megkérdezett általános iskolás korú gyermekeknek az otthon és az iskola közötti közlekedés jelzője lehet adott esetben, a középiskolások olyan helyen szeretnék biztonságban érezni magukat, ahová szabadon mehetnek, és jól érezhetik magukat.