Özönlenek az országba a turisták, beindultak a szállodaépítések

Területi elosztásban megnézve a szállodaépítéseket érdekes kép rajzolódik ki. Jelentős különbség a korábbiakkal szemben, hogy a szállodaépítések főként Budapestet érintik. A 2017-ben megkezdett szálloda-beruházások 73 százaléka Budapesten található, míg a főváros 2015-2016-ban 66-57 százalékos részesedést ért el. A fővárosban tehát dübörögnek a szállodaépítések, ami válság előtti sikeres időszakot idézi, a megkezdett kivitelezési munkák összértéke 2015 és 2017-ben is meghaladta a válság előtti maximumot. Egyelőre az átadások esetében még nem érhető tetten ez a növekedés, az idei évben azonban már több projekt befejezése is várható.

Szállodaépítési aktvitás: az elkezdett és befejezett kivitelezési munkák összértéke folyóáron (Forrás: EBI Építésaktivitási Jelentés 2017. 4. negyedév)

2015-ben a szállodaépítések esetében az Aktivitás-Kezdés mutató értéke 41 milliárd forintot tett ki, 2017-ben pedig 38,7 milliárd forint értékben kezdődtek meg szálloda-kivitelezési munkálatok.

2018-ban fejezhetik be például az ibuild.info adatbázisa szerint a 2015-ben megkezdett Párisi Udvar projektet, mely az elmúlt évek egyik legnagyobb szálloda beruházása, de szintén idén készülhet el a 2015-ben elindult Meininger Budapest Hotel építése is. A sort lehet folytatni a már zajló Small Grand Hotel és a Hilton Garden Inn Budapest Hotel kivitelezésével, és várhatóan 2019-ben adják át a jelenleg futó legnagyobb értékű projektet, a Matild Palotát is. A vidéki projektek között a legnagyobb beruházások sorában a várhatóan idén átadásra kerülő nyíregyházi Hotel Sóstó SPA & Resortot lehet megemlíteni.

A szállodaépítéseknek egyértelműen kedvez a növekvő turizmus, az utóbbi években nőtt a szállodai szobák kihasználtsága, így az eddigi folyamatok is indokolják a szállodaépítéseket.