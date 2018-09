Pár év múlva 160-nal vonatozhatunk az ország fontosabb városai között

Érdekel Budapest jövője és fejlődési irányai? Kíváncsi vagy az előttünk álló évtized legszükségesebb fejlesztéseire és projektjeire? Tudj meg többet a szakma és a város legfontosabb képviselőitől, az október 16-án megrendezésre kerülő Budapest 2030 konferencián! ÁTTEKINTÉS

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

Az október 16-án megrendezésre kerülő Budapest 2030 konferencián várhatóan Homolya Róbert is az előadók között lesz, ahol Budapest jövőjéről, fejlődésének irányairól, az előttünk álló évtized legszükségesebb fejlesztéseiről, projektjeiről a szakma és a város legfontosabb képviselői fognak beszélni.

Tizenöt éve például nem lehetett sejteni, hogy mára mekkora problémává válik a munkaerőhiány. A vasúti áruszállító magántársaságok által fizetett pályadíjból jóval kevesebb pénz folyik be, mint főtevékenységünkből, a személyszállításból. Mindez kihívás az államnak, a közszolgáltatás megrendelőjének is. A cél az, hogy több utasunk legyen, és a jegyárbevétel a költségeinknek minél nagyobb hányadát fedezze, akkor ugyanis saját pénzből is indíthatunk nagyobb fejlesztéseket.A következő fejlesztési ciklus egyik legfontosabb kérdése a Budapesten belüli közlekedés, itt mennek ugyanis a leglassabban a vonatok, ráadásul fejleszteni kell a fejpályaudvarokat is. A Déli pályaudvar elköltöztetése nincs napirenden, sőt ősszel egy nagy karbantartás keretében teljesen átvizsgáljuk és kijavítjuk a felsővezeték-hálózatot, a biztosítóberendezéseket, korszerűsítjük az utastájékoztató rendszert.A másik kihívás a budapesti elővárosi közlekedés növekvő szerepe, valamint a fővároson belüli nagyvasút- és HÉV-forgalom fejlesztése. Bár utóbbi forgalmi adatai nagyon jók - évi 80 millió utast szállít -, teljes pálya- és jármű-rekonstrukcióra van szükség. Ráadásul hét év múlva hét szerelvény üzemeltetési engedélye jár le úgy, hogy már nem lehet meghosszabbítani őket. Mivel a Volánok piacának liberalizálásával átalakul a távolsági közlekedés, olyan távlati rekonstrukciós tervet kell ehhez készítenünk, amelynek a révén a nagyvárosok között óránként 160 kilométeres átlagos vagy azt közelítő sebességgel haladhatnak a vonatok. Hét-nyolc év múlva tehát ezek a kitörési pontok határozzák meg a MÁV és az utasok életét, ám a fejlesztési elképzeléseknek legkésőbb a jövő év végéig össze kell állniuk. A ferihegyi vasút építése például már engedélyközeli állapotban van, ha a beruházás 2021-2022-re elkészül, akkortól húsz perc alatt lehet majd kiérni a Liszt Ferenc repülőtérre.