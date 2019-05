"Pont annyian vagyunk az építőiparban, amennyire szükség van, ha..."

Most vagy soha helyzet van. Az építőipar most van egy olyan nagyon kedvező helyzetben, amikor sok feladata van, most kell helytállnia, és most derül ki igazán, hogy ki az, aki ezt igazán jól csinálja. Most kell díjazni azokat, akik többet tesznek le az asztalra, mint egy átlagos szereplő.

További információkért kattints ide!

Scheer Sándor vezérigazgató Market Építő Zrt. Scheer Sándor 1996-ban alapította meg a Market Építő Zrt.-t, azóta a cég első számú embere. A cég alapításakor célul tűzte ki maga elé, hogy az építőipar egyik meghatározó szereplője lesz. Több mint 600 építkezés... Tovább »

Bizonyára. Mindenkinek kell tudnia választania hőst, hősöket, egy követendő példát, hogy az iparág megtartson, illetve bevonzzon embereket. De ma nem is a HR-kérdés a legfontosabb, hanem a hatékonyság. Reméljük, hogy a jelöltek és a díjat elnyerő is erről lesz megismerhető.Ezek nagyon fontos kérdések. Mi egy évvel ezelőtt eljutottunk arra a felismerésre, hogy ha korszerű cég szeretnénk lenni, lépést tartani Nyugat-Európával, és egy jó gondolkodású vállalatot létrehozni, akkor komoly változásokat kell tennünk, mert hiányzik az innováció, a fejlesztés. Ennek azonban meg kell adni a megfelelő rangot, a kellő pénzügyi hátteret és személyi feltételeket biztosítani. Ezért hoztunk létre egy vezérigazgató-helyettesi pozíciót, és egy öt fős stábot, akik ezzel foglalkoznak. Rendkívül sok frontot nyitottunk: digitalizáció, szoftverek az építőiparban, fejlesztések, előregyártás, tervezésben való gondolkodás - nagyon sok projektet indítottunk el ennek az új vezetőnknek a segítségével, és azt gondolom, hogy ennek jelentős hatékonyságjavulást kell eredményeznie már rövid és középtávon is. Hároméves időtartamban látszódnia kell ennek a rengeteg innovációnak, ötletnek, szoftverhasználatnak, tudatos gondolkodásnak, tervezésnek. Ez lehet a válasz arra, hogy hogyan lehet kezelni a HR-problémát hatékonyságjavítással, amellett, hogy természetesen nagyon figyelnünk kell arra, hogy toborozzunk, képezzünk, megtartsunk embereket. De ha a hatékonyságot ki tudjuk aknázni, akkor pont annyian vagyunk az építőiparban, mint amennyire szükség van.Igen, az egész szerkezetet kell átalakítani. A saját cégünkkel tudjuk kezdeni, de ez talán példa tud lenni az egész iparág számára. Nagyon szerencsés lenne, ha a fehéredés után a kisebb építőipari cégek elkezdenének tömbösödni, a nagyobb cégek irányába orientálódni. Egyre több kisvállalkozó gondolná azt, hogy jobban megéri neki egy stabil munkahelyet választani, ott jól keresni, és kialakulnának szakcégek nagyobb, ütőképesebb létszámmal. Ők már alkalmasak lennének arra, hogy jól gépesítsék magukat, elkezdjenek oktatásban gondolkodni.A TSZ-es korszak merőben más volt. Akkor nem kérdezték meg az embertől, hogy mit szeretne, hanem diktátumba adták, hogy mi lesz. Mély sebet hagyott ez a társadalomban.Most mindenki eldöntheti, hogy hogyan jön be jobban a számítása, egyéniben, vagy egy nagyobb rendszer részeként. A korábbi években számtalan kényszervállalkozás jött létre, mert a foglalkoztatás olyan terhet rótt a nagyobb vállalatokra, amit nem tudtak kigazdálkodni, ezen a területen is sok minden változott és ma már nincs szükség kényszervállalkozásokra. Ha valaki a vállalkozói létet választja, akkor annak papíron áll meg a logikája, nem a kényszer szülte.Az embereket alapvetően a számok érdeklik, azon kívül a bizalom és a hit veszett ki egy kicsit az építőiparból, a válság évei nem tettek jót ennek. Most ezt a bizalmat lehet visszaállítani. Abban a szerencsés helyzetben van az építőipar, hogy a körbetartozás minimális, normális likviditás van az építőiparban, kedvező a finanszírozási környezet, van munka. Talán most kellene, hogy kialakuljon a bizalom és a hit, és utána a számoknak kell eldönteni, hogy hogyan "téeszesedünk".Mindenképpen a számok alapján fognak átállni az emberek, de az még várat magára. Egy jó és ígéretes munka kezd kialakulni a minisztériummal, elég lendületesen láttak munkához, szabályozási kérdésekben próbálnak segíteni, készül egy építőipari stratégia. Az állam is megpróbálja összegyűjteni a beruházásait és tudatosabban ráengedni a piacra, ezt a törekvést látjuk. Tekintettel arra, hogy felívelőben van, az építőipar kénytelen-kelletlen megkapta a figyelmet, és most mindenki foglalkozik azzal, hogy hogyan lehet az ágazatot stabilizálni és a jövőképét biztosítani. De ez döntő részben rajtunk a szereplőkön múlik.Nagyon bízom benne, hogy a találkozáson kívül ennek komolyabb szerepe is lesz. Az, hogy egy kivitelező cég vezetője lett ennek a testületnek az elnöke - bár ingatlanfejlesztéssel is foglalkozunk - azt jelentheti, hogy gyakorlati szereplőt találtak megfelelőnek arra, hogy a legnagyobb rálátással próbálja segíteni ennek a csapatnak a munkáját. Az MNB nagyon sok energiát fordít arra, hogy elemezze a piacot, a lakásépítést, a kereskedelmi területeket, gyakorlatilag az összes gazdasági mutatót még alaposabban, részletesebben értse meg, tudjon rálátni az intézkedések hatásaira, tudja egy kicsit befolyásolni a gazdaságot, előkészíteni a döntéseket. Tehát egy nagyon tudatos munka folyik, ebben az ingatlanfejlesztés is megkapta a megfelelő rangot és szintet. Mindenképpen nagyon pozitív dolognak látom, hogy a véleményünket ilyen magas szinten kérdezik meg. Van ugyan Ingatlanfejlesztői Kerekasztal (IFK), amit a piaci szereplők hoztak létre, van Építőipari Vállalkozók Országos Szövetsége (ÉVOSZ), van több szervezet, de az, hogy az MNB elemzőcsapatával van összeeresztve a szakma, és ott érdemi kérdések és válaszok hangzanak el, nagyon előremutató kezdeményezés, és bízom a pozitív hatásában. Érdemi párbeszéd kezdődött az iparágak bevonásával.Az építőipar leterheltsége, kapacitásproblémája áthatja ezeket a beszélgetéseket. De a szereplők egyöntetűen elmondták, hogy annak ellenére, hogy az építőipar meg van feszítve, minden elkészül, kézben vannak a projektek, még ha minimális időcsúszással is, de minden normálisan megvalósul. A jövőre kalkulálni talán egy fokkal nehezebb. Azt gondolom a rengeteg elemzésből, adatból, információból, hogy a piac is befolyásolható. Az államnak nemcsak a saját építkezéseivel kell gazdálkodnia, hanem bizonyos mértékben a piacot is tudja befolyásolni, hogy mi mikor induljon, milyen hullám, hangulat, környezet legyen. Most különösen nagy teendő nincs, az építőipar feszesen, nehezen, fegyelmezetten, de szállítja a megrendelt épületeket. Hosszú távú stratégiát kell felépíteni mind a lakásfejlesztés, mind a kereskedelmi ingatlanok területén. Az innovatív megoldások, mint a gépesítés is elégségessé teszi a kapacitáshiány okozta szituációt.A magasépítési területen az a benyomásom, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan 100 százalék fölé van feszítve az építőipar, tartalékokhoz kell nyúlni, javulni kell, és javultunk is már a hatékonyságot illetően. A mélyépítők is nagyon dolgoznak, ezért az építőipar nagyon erős számokat produkál, és nagyon erős növekedést akár még az előző két évhez képest is.Így van, nem kell összecsapni, nem kell ész nélkül csinálni a projekteket. Ez mindenki számára előnyt kell hogy jelentsen. Reméljük, hogy a vevők ezt akceptálják, az építőiparnak mindenképpen nagy könnyebbség. Aztán rajtunk a világ szeme, hogy hogyan tudunk felnőni a feladathoz.