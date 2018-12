Rossz minőségben épült házak? - Nem biztos, hogy a kivitelező hibázott

szerint a mostani piaci környezetben a rugalmasság elengedhetetlen, ők például több beszállítóval dolgoznak, ami ugyanakkor összetettebb minőségbiztosítási folyamatot kíván. A szakember szintén elmondta, hogy olyan nagy a termékválasztékuk, hogy mindig tudnak B alternatívát adni a megrendelőiknek.szerint a kapacitáshiány megoldását illetően hatalmas lehetőségek vannak a szervezésben. Olyan partnereket kell találni, akikben megbíznak, egyfajta csapatot építve. A szervezés és a hatékonyság tehát mindennél fontosabb.

elmondta, hogy sokan áttérnek generálmanagementről, a construction managementre. A megoldást ő személy szerint a hatékonyság és a termelékenység növelésében látja. Ez előbbi szerinte 30-40 százalékos megtakarítást is jelenthet. A szakember véleménye szerint azonban, nem csak a kivitelezői hiány okoz gondot az építőiparban, hanem az alacsony szakmai tudás a magasabb szinteken is.Amíg korábban 100 építész végzett egy évben, sokkal magasabb minőségi képzés volt jellemző, most azonban évente 300-400 ember végez, de a tudásuk szinte középfokú szinten marad. Így pedig egyre romlik a tervek minősége. Egy terv nem csak esztétikáról kell, hogy szóljon, hanem sokkal többről, fontos például a fenntarthatóság, a hatékonyság, az energetikatudatosság. Sokszor a tervek szerkezetileg nem megvalósíthatóak, vagy nem költséghatékonyak.beszélt arról, hogy sokszor van olyan helyzet, hogy a terveket helyszíni művezetői ellenőrzéssel kell rendbe tenni. Sok ugyan a szép terv, de épületszerkezeti vonatkozásban sok a hiba. A szakember véleménye szerint olyan műszaki ellenőri gárda szükséges, amely időben be tud avatkozni, fontos lenne, hogy a terv úgy kerüljön átadásra, hogy már egy ellenőrzésen átment.

