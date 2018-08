Sorra jelennek meg az újabbnál újabb őrületek az ingatlanoknál

November 22-én újra Property Investment Forum, Magyarország legjelentősebb ingatlanszakmai eseménye! Új helyszínen, kiállításokkal, a legfontosabb döntéshozókkal, egyedülálló networking lehetőségekkel. Most extra early bird áron! ÁTTEKINTÉS

Az alkotóelemek

Arról, hogy Magyarországon hogyan lehet, akár az energiakibocsátásban hatékonyabbnak lenni, vagy más megoldásokkal élhetőbbé tenni egy lakást, vagy várost, több szakértő is beszámolt a Portfolio Smart City és az ezt megelőző Lakás 2018 Konferencián. Az elhangzott előadásokról bővebben az összefoglaló cikkekben olvashatnak.

Mit jelentenek az új megoldások a városok működésében?

Okosotthonok

Az urbanizáció és a technológia villámgyors fejlődése egyaránt hozzájárulnak ahhoz, hogy a településeink okosvárossá alakuljanak át a következő években. A sikeres átalakuláshoz a városok digitalizációja, adatvezérelt rendszerek kialakítása, illetve az adatok és információk egymás közötti megosztása elengedhetetlen lépések. Továbbá szükség van hosszú távú és stabil befektetésekre, amelyek ösztönzik és hajtják a gazdaság fejlődését, illetve olyan városvezetésre, amely össze tudja kapcsolni a lakosság igényeit a magasfokú szolgáltatások működtetésével.A városokban történő fejlesztések hatásait hat különböző csatornán keresztül szokták mérni, illetve ezek alapján lehet az egyes városokat rangsorolni arra vonatkozóan, hogy mennyire számítanak "okosnak". Az egyik ilyen sajátosság az okos kormányzásra vonatkozik, vagyis a transzparens és innovatív vezetésre, amely támogatja a minőségi közszolgáltatások létrejöttét. A második elem az okos gazdaság, amely az innovációs és produktivitást segítő megoldások és vállalatok ösztönzését foglalja magába, illetve a harmadik az okos környezet, amely legfőképp a fenntarthatóságra és a megújuló energia felhasználására vonatkozik. Külön kategóriát képvisel még az okos közlekedés, illetve az okos életkörülmények, mint például a városok biztonsága vagy az ingatlanok minősége. Végül pedig az okos emberek is külön csatornát jelentenek egy város okossá válásának folyamatában.Az okos megoldások elterjedésének lehetőségét a rendelkezésre álló adathalmazok adják meg, így nem meglepő a Big Data hangsúlyossága. A nagy adatbázisok az IoT működésének alapjául szolgálnak, amely a városokban valós idejű adatokkal és elemzéssel segíti a tömegközlekedés, a vízfelhasználás vagy más létesítmények optimálisabb működését, míg a lakóházak és irodaházak esetében a hőmérséklet, a szén-dioxid-szint és az energiafogyasztás mérésére is alkalmas lehet.A kiterjesztett valóság (Augmented Reality, AR) szintén olyan technológia, amely az ingatlanoknál is alkalmazható: egy mobiltelefonnal körbenézve, a kamera és a helymeghatározás segítségével már nem elképzelhetetlen, hogy ilyen formában információkat kaphassanak a felhasználók például egy eladó lakásról. Míg a virtuális valóság (Virtual Reality, VR) valamelyest eltérően, de hasonló alapokkal működik, egy virtuális szemüvegen keresztül egy még el nem készült ingatlant csupán a tervek alapján bejárhatunk. Szintén ezt az elvet követi például a BIM (Building Information Modelling / épületinformáció-modellezés), amely egyfelől 3D-s látványtervekkel segíti a tervezési folyamatokat, másrészt adatbázisként is működik, így olyan információkat tárol az épületről, amely az üzemeltetést is megkönnyítheti, illetve optimalizálhatja.Az ilyen eszközök egyaránt hozzátartoznak az okosváros koncepcióhoz és a PropTech világához, így nem is lehet különválasztani őket egymástól. A PropTech megoldások már inkább az ingatlanok digitalizációs fejlesztéséhez kapcsolódnak, de természetesen ennél fogva a város egészéhez is hozzátartoznak. Lehetővé teszik többek között, hogy mobil eszközök segítségével távolról is vezérelhetők legyenek az irodaházak vagy a raktárépületek belső rendszerei, például a fűtés vagy a világítás. Az intelligens épületüzemeltetés azonban nemcsak az irodaházakban és az ipari ingatlanoknál aktualitás, a szállodaiparban és már egy ideje a lakóingatlanok piacán is alkalmazott megoldás, hogy távolról irányítsák a házon belüli rendszereket.Már most is találkozhatunk okosotthonokkal az új lakások között, egyre több fejlesztésnél törekednek arra, hogy ne csupán a belső kialakítás legyen modern, de a lakások digitalizációs szintje is felvegye a versenyt a modern kor újításaival. Sok esetben már minimum elvárásként tekintenek az okosotthon kialakítására, a vásárlók érdeklődéssel fogadják, ugyanakkor a többség még enélkül is megvásárolná az új lakást. A legnépszerűbb lakásfelszereltségek között egyébként a telefonon keresztül küldött biztonságtechnikai figyelmeztetések állnak - például, ha kinyílik az ablak, vagy ha füst van a lakásban -, de a jelzések mellett persze be is lehet avatkozni a telefon segítségével.A különböző technológiai megoldások tárháza jelenleg is bővelkedik jó ötletekben, már létrehozott projektekben, és várhatóan a következő években további új találmányok jelennek meg az ingatlanpiacon is. Az okosváros koncepció alapvető meghatározói az okosépületek, amelyek fejlesztése során lényeges szempont, hogy a felhasználók is elégedettek legyenek a végeredménnyel, hiszen ez biztosítja a szélesebb körben való elterjedést. Ennek az erősítése, az infrastruktúra kiépítése, illetve a különböző pénzügyi és egyéb ösztönzők kidolgozása a városok és otthonok okosítására, illetve a megfelelő jogszabályi környezet kiépítése egyaránt a jelen feladatai közé tartozik.