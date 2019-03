Szellemfalvak lepik el a népszerű európai turistacélpontot

Pedro Sanchez miniszterelnök külön célnak tűzte ki a spanyol falvak újranépesítését, ő maga úgy utalt a folyamatra, mint demográfiai télre, és felhívta a figyelmet arra, hogy a spanyol városok/községek felének 1000-nél is kevesebb lakosa van, így az ország nagy részét az elnéptelenedés veszélye fenyegeti.Ez a folyamat viszont kapóra jön a vállalkozó kedvű külföldieknek, akik úgy tűnik, nem riadnak vissza egy kis felújítástól és szívesen vásárolnak házat a népszerű európai országban. Az ilyen házak eladására specializálódó egyik ingatlancég, az Aldeas Abandonadas tavaly 40 ilyen elhagyatott házat adott el, ezeknek 90%-ban külföldiek voltak a vásárlóik.Az ingatlanközvetítő szerint Spanyolország-szerte mintegy 1500 elhagyatott ház van, és a szellemfalvak jelensége várhatóan csak tovább nő a jövőben. Az urbanizáció elképesztő mérteket öltött Európában, de különösen Spanyolországban nagy a baj: az ország területének mintegy 53%-án a népsűrűség kevesebb mint 12,5 fő/km2, ami a legrosszabb arány Nyugat-Európában, ráadásul a vidéki és falusi születésszámok is irdatlan nagy eltérést mutatnak, és nem az utóbbi javára.Azért persze vannak már kisebb erőfeszítések a falvak újranépesítése ügyében, ilyen például az internet nagyobb arányú elérésének biztosítása és kiépítése, de vannak olyan tervek is, miszerint bizonyos ösztönzőkkel próbálnák rávenni az embereket a vidékre költözésre.