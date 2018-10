Tarlós a 3-as metró meghosszabbítását, Fürjes a szakma és a civilek összefogását várja az új tanácstól

A fejlesztésnek ki kell lépnie a politika keretéből, ezért határoztuk el, hogy létrehozunk egy olyan irányadó testületet, ami a politikán kívüli szakértőkkel képes előrelátással elkészíteni a terveket és összegyűjteni a projekteket, preferenciasorrend összeállításával. A fejlesztési tanács a korábbi Fővárosi Közmunkák Tanácsa példájára kíván működni.

"A fejlesztési tanács elé kívánom vinni, a 3-as metró középső szakaszának rekonstrukcióját, valamint a Káposztásmegyerig való meghosszabbítását. Továbbá a fogaskerekű fejlesztését, a BKV járműállomány megújítását és az Aquincumi híd építését."

nyitóbeszédében a Budapesti Közfejlesztési Tanács feladatairól, működéséről, illetve azokról a várost érintő beruházásokról beszélt, amelyeket a következő időszakban a tanács elé szeretne terjeszteni. Mivel a városok folyamatosan terjeszkednek, nemcsak a várost, de a környező részeket, az agglomerációt, valamint szociológiai szempontokat is figyelembe kell venni a városfejlesztésnél.Az egyes elhatározásokat a kormánynak és a fővárosnak is jóvá kell hagynia, minden döntés konszenzussal kerül meghozásra, a főpolgármester pedig vétójoggal fog rendelkezni.elmondta, hogy a fejlesztési tanácsnak összesen 5 városi tagja és 5 kormánytagja lesz, előbbibe a XIII. kerület szocialista polgármestere Dr. Tóth József is beletartozik, ami bizonyítja, hogy nem politikai, hanem városfejlesztési céljaik vannak.A fővárosnak eddig is voltak olyan projektjei, amelyek forráshiány miatt nem valósultak meg, a tanács elé került ügyek azonban már az állam projektjei is lesznek. A főpolgármester előadásában elmondta, hogy:

Kormányzati fejlesztési lehetőségek Budapesten

földrajzi adottságok

egyre nagyobb a tőke és a tudás koncentrációja

a Közép-Magyarországi régió kedvező demográfiai folyamatai, amiben a következő tíz évben is növekedés várható

a város kellemes hangulata, egy barátságos méretű világváros anélkül, hogy túlzsúfolt lenne

szabad és biztonságos, a befektetési lehetőségek szempontjából is

nemzetközi viszonylatban is vonzó, Közép-Európa egyre nagyobb tényező a világgazdaságban

a budapesti szolgáltatószektor megállja a helyét, a fiatalok szorgalmasak, nagy tudásúak és az infrastruktúra is megállja a helyét

Budapesten egyre erősebb az együttműködés kultúrája, javul az üzleti világ és a kormányzat közötti párbeszéd

Fürjes Balázs Budapestért és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár Miniszterelnökség 2000-2002 között három évig a Budapest Sportcsarnok (Papp László Sportaréna) újjáépítéséért a 2012-es budapesti olimpiai pályázatért felelős miniszteri biztos voltam, 1998-2002 között igazgatósági tagja, részben... Tovább »

Budapest identitása és jövőképe

budapesti tények és trendek 2020

kiindulópont, előzményes iránymutatás

kiemelt budapesti fejlesztési célok, térségek

finanszírozási háttér, uniós források feltérképezése

közösségi részvétel

társadalmi konfliktusok és azok kezelése

Foglalkozásunknál fogva mi mindannyian budapestiek vagyunk, Budapest a munkánk, Budapest a szenvedélyünk. A 21. század következő évtizedeiben a város legsikeresebb korszaka köszönthet ránk, 2030-ra Budapest lehet az egyik, ha nem a legjobb város Európában - mondta el. Az unió fővárosai közül itt lehet a legjobb élni, a magyar főváros Európa top 3 fővárosának egyike lehet, melyet az alábbi tényezők támasztanak alá:A lehetőségekhez azonban tudatos és kemény munkára van szükség. Szükség van tapasztalt, kipróbált, cselekvőképes vezetők személyére, de ugyanilyen fontos a kormányzat és a városvezetés közti szoros együttműködés is. Az eredményes városépítéshez szükség van egy jó mestertervre, egy jó városépítő tervre.Ahogy Széchenyi mondta egykor: "Budapest a magyar polgárság szíve, a magyar szabadság városa, amely a polgárosodás programjaként született."A főváros számunkra is egy nemzeti ügy, melynek felépülése a legnagyobb magyar sikersztori. A sikereihez viszont már régen is összefogásra, a nemzeti kormány cselekvésére és az ország pénzének helyes felhasználására volt szükség. Budapest nélkül nincs sikeres Magyarország, ez az egyetlen magyar világváros, Magyarországot Budapest teszi fel a világtérképre, és az egyetlen, globálisan ismert magyar brand. Budapest együttműködésre ösztönzi a különböző világlátású embereket, a racionális kritikai gondolkodás hazai fellegvára, ami szintén hozzájárul a város sikeréhez.A főváros egyszerre a budapestiek otthona és a nemzet fővárosa, így élhetőnek és méltóságtelinek is kell lennie. Ehhez viszont hozzáadódhat egy európai minőség is, minden esélye megvan, hogy Közép-Európa térségszervező fővárosa lehessen. A mindenkori magyar kormány mindig felelős volt és felelős lesz Budapestért, nem hagyhatja magára, de nem is gyámkodhat felette. A siker kulcsa a kormány és a városvezetés közti együttműködés, éppen ezért alakul meg a Budapesti Közfejlesztési Tanács.Mostantól minden lényeges közfejlesztés itt dőlhet el, amelyben a főváros és a kormányzat képviselői egyenlő arányban képviseltetik magukat, egyenlő szavazattal bírnak és a döntés kizárólag egyhangú szavazattal hozható. A főpolgármesternek a 2030-as fejlesztési tervvel kapcsolatban is vétójoga van.November 17-én, a város születésének 145. születésnapján tehát a Fővárosi Tanács megtartja alakuló ülését, 2019-ig elvégzi a fejlesztési tervet, ami 2020-tól indulhat el. Ebben viszont a városvezetés és a kormány mellett közösségi tervezésre is szükség van, éppen ezért a budapesti párbeszéd során a városi, a civil és szakmai közösségeket arra kérjük, hogy találjuk ki együtt Budapestet, hogy valós igények alapján készüljön el a fejlesztési terv, melynek 7 fejezete lesz:Hiszünk abban, hogy ha mi, budapesti közösségek meghallgatjuk egymást, odafigyelünk egymásra akkor közös munkával sokkal jobb tervet tudunk alkotni Budapest jövőjéről.

Budapestben óriási a potenciál a turizmus terén

A főváros minden fronton rekordot dönt, 2017-ben 7,4%-kal nőtt a budapesti turizmus, ez más városokban átlagosan 3-5%. Nemcsak az európai látogatóknak vonzó, hanem globálisan is érkeznek turisták. Pár éve kialakult egy Prága fétis, de most már Budapest is népszerű célponttá vált, véleményem szerint hamarosan megelőzhetjük a cseh főváros körülbelül évi 15 millió fős átszálló, illetve érkező utasforgalmát.

a magyar lakosság 80%-a még nem utazott repülővel.

a város turisztikai erejéről és arról beszélt, hogy Budapestben óriási a potenciál, hogy egy világszínvonalú hely legyen.A Malév 2012-es csődje után a Budapest Airport üzleti stratégiája átrendeződött, akkor 8 millió fő volt az átutazó és érkező forgalma. 2017-ben ez 13 millió volt, idén pedig a 15 milliót is elérheti. Ilyen növekedést sehol nem tapasztaltak. Az átlagos 4%-os növekedéshez képest a budapesti mintegy 7% azt is eredményezheti, hogy 2030-ra az utasforgalom eléri a 30 millió főt.azt is hozzátette, hogy a magyar lakosság részéről is bőven van még potenciál, hogy tovább emelkedjen ez a szám, ugyanisEz a nyugati városokban körülbelül 40-50%. Az új távlatok között a Wizz Air részéről tehát a magyar lakosság bevonása is szerepel, valamint szeretnék, ha a távolabbi célpontok, pl. New York is közvetlenül elérhető lenne Budapestről a járataikkal.

Kötöttpályás közlekedés fejlesztési tervek és azok hatásai Budapestre

Ha elsőre nem is tűnik úgy, a vasúttársaságnak mégis helye van Budapest életében. Mind a vasút, mind a főváros élete összefonódott az elmúlt több mint 100 évben. Ide érkezik és innen indul a legtöbb vasútvonal, itt vannak a fejpályaudvarok, amelyek építészeti, műemléki szempontból is nagy értéket képviselnek, így nem mindegy, hogy hogyan gazdálkodunk ezzel az örökséggel - mondta el

a fejpályaudvarok rekonstrukciója

a fejpályaudvarok kapacitásának bővítése

alagút a déli és a nyugati között, 2-4 vágányú villamosított pályával, metrószintű megállóhelyekkel

a H7-es HÉV vonalának alagúton keresztül a Kálvin térig történő meghosszabbítása 2030-ig

déli összekötő vasúti híd átépítése

állomások és megállóhelyek szerkezeti korszerűsítése

közvetlen kötöttpályás kapcsolat Ferihegy és a belváros között

utastájékoztatási fejlesztések

országos szinten pedig a Budapest-Belgrád vasútvonal projektje

A budapesti kötöttpályás közlekedés vasútvonalai (MÁV és HÉV) mintegy 170 ezer utast szolgálnak ki naponta, a menetrendszerűség pedig 86,55 százalék. Ez a forgalom azonban 40-50 éves pályákon és hasonló korú gördülőállomány használatával zajlik, így a korszerűsítés elengedhetetlen.Ennek érdekében kidolgoztunk egy teljes rekonstrukciós programot, amely pályafelújítást és a gördülő állomány teljes felújítását tartalmazza 2030-ig, melyben terveink szerint EU-s forrásokat is fogunk találni. A felújítások mellett viszont olyan további fejlesztési lehetőségekről is beszélni kell, mint: