Tarlós: a Lánchíd felújítása halaszthatatlan

Kitért rá, hogy a szakma véleménye alapján nem lehet gyalogoshíddá alakítani a Lánchidat, hiába van turisztikai szempontból erre a legalkalmasabb helyen. Ennek egyrészt forgalmi okai vannak, másrészt a híd rácsos szerkezete miatt nem lenne alkalmas gyalogos célokra. A főpolgármester hozzátette, lenne értelme Budapesten gyaloghidat építeni, korábban több helyszín is felmerült (a lágymányosi campus és a Haller utca között; a Várkert Bazár és a Vigadó tér között; a Batthyány tér és a Kossuth tér között). Még márciusban jelentették be, hogy ősszel kezdődhet a Lánchíd felújítása, de azt megelőzően egy kisebb felújítást kell végrehajtani a BAH-csomópont felüljáróján. A Lánchíd és környékének felújítása két ütemre bontható: az elsőben a híd és a 2-es villamos alagútjának, valamint felszíni környezetének a megújítását végzik el. A második ütemben a Váralagutat és a Clark Ádám teret újítják majd fel, a teljes projekt több mint húszmilliárd forintba kerül, megvalósításának időtartama pedig 3-3,5 év.Ezt támasztja alá az is, hogy szakvélemények szerint az átkelő budai oldalon, a szélső pilléren, a gyalogosjárda alatt az egyik több száz kilós, öntöttvas díszkonzolja leszakadóban volt.A főpolgármester beszélt továbbá az M3-as metró felújításáról is, amelyről bővebben itt olvashatnak.