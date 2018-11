Tarlós meneszti a BKK vezérét

Új-Dél-Wales állam és fővárosa, Sydney közös közlekedésszervezője a teljes városi, elővárosi, távolsági vasúti közlekedésben, valamint a villamosokon, buszokon, hajókon bevezette az odaérintéssel működő contactless bankkártyák közvetlen elfogadását. A kártyákkal, akár egy magyar bankkártyával is bármelyik járművön lehet fizetni mostantól Ausztrália egyik legnagyobb városában, és a napi, heti limitek (tehát az a működési modell, hogy akkor számláz napijegyet vagy heti bérletet, ha megérte neked és utaztál annyit) is működnek.



Budapesten pontosan ez volt a Rigó projekt műszaki tartalma is, amit 2014-ben útjára indítottunk és leszerződtünk - mostanra annak is kész kellene lennie. Akkor és azóta sokan okoskodtak, cikkeket írattak, hogy túlzottan előreszaladtunk, ez a megoldás még alig működik valahol, stb. Látszik, hogy a helyzet épp fordított: láttuk előre, hogy milyen rendszert érdemes megrendelni akkor, hogy ne legyen elavult, mire elkészül. Nagy kár, hogy nem lett belőle semmi - és nem 99, hanem 100 százalékig vagyok abban biztos, hogy nem amiatt, mert irreális elvárásaink voltak a rendszerrel szemben.

Tarlós István teljes közleménye, az eseményekkel kapcsolatban:

"A BKK által menedzselt elektronikus jegyrendszer projekttel kapcsolatban ellenzéki hírforrások összekevernek két különböző szerződést, és ebből mindjárt túlzó, valóságon túli tény adatokat és kilátásokat is levezetnek.

A Fővárosi Önkormányzat eredetileg valóban kötött egy finanszírozási szerződést az EBRD-vel, de ez a szerződés továbbra is érvényben van.



A BKK pedig teljesen önállóan kötött 2014-ben egy másik szerződést, kivitelezői szerződést egy szállítóval. Több határidő módosítást követően ez utóbbi szerződést bontotta fel végül a minap hosszú vívódást követően a BKK igazgatósága.



A BKK részéről a kivitelezési bonyodalom súlyának elhúzódó téves értelmezése, ill. szofisztikus magyarázatai folytán mára semmiképp sem indokolható időveszteség következményeként az illetékes, BKK-t felügyelő főpolgármester-helyettes feladata a jövőben a városüzemeltetésre korlátozódik. A fejlesztések közvetlen felügyeletével ezt követően általánosan dr. Bagdy Gábor főpolgármester-helyettest bízom meg.

A történtek miatt kezdeményezem továbbá a BKK vezérigazgatójának e pozícióból való felmentését."

Tegnap már írtunk róla, hogy azonnali határidővel, egyhangú szavazással felmondta az elektronikus jegyrendszer kiépítésére és üzemeltetésére kötött szerződést a BKK igazgatósága, szerződésszegésre hivatkozva.A tegnap délutáni közleményük szerint a probléma hosszú időn át tartó elhallgatása miatt a főpolgármester a szükséges személyi döntéseket mérlegeli, ami mára a a BKK vezérigazgatójának, Dabóczi Kálmán felmentésének kezdeményezését jelentette.Tavaly az online jegyrendszer meghackelése körül kialakult botrány miatt Tarlós István még azt nyilatkozta, hogy esze ágában sincs meneszteni Dabóczi Kálmánt, úgy tűnik mostanra azonban ennek is eljött az ideje.Vitézy Dávid, a korábbi BKK vezér - aki az elektronikus jegyrendszert elindította - is reagált az eseményekre a facebook oldalán: Azt, hogy Budapesten mikor kerül kialakításra a modern jegyrendszer, egyelőre továbbra sem lehet tudni. Viszont bízunk benne, hogy minél hamarabb átléphetünk a 21. századba a budapesti tömegközlekedés szempontjából.