Teljesen átalakítja a növekvő népesség a világ nagyvárosait

Az intelligens és fenntartható városi megoldások kidolgozásának és megvalósításának lehetőségeiről lesz szó a CommBeBiz Bioökonómia Hatás 2018 konferencián, amit 2018. február 6-7-én a Földművelésügyi Minisztériumban rendeznek meg. A konferencia összehozza Európa szakértőit, hogy a bioökonómiai innovációk kapcsolódásairól beszéljenek és arról, mindez hogyan tud hozzájárulni az okos és fenntartható városok működéséhez.

Miért fontos a smart city?

Az európai városokban már számos kezdeményezés született, hogy megoldják a növekvő népesség által okozott kihívásokat. Budapesten például több mint 1400 kerékpár áll non-stop rendelkezésre városi szinten (Bubi kerékpárok); a Duna Zöld Sziget pedig biztonságos hulladékelhelyezést biztosít a dunai hajók számára; és a zöldterek létrehozása és fenntartása csak néhány példa az intelligens városi megoldásokhoz.A városok minden bizonnyal elengedhetetlen részét képezik az átmenetben egy okosabb és zöldebb jövő felé. Számos kihívást jelentenek számunkra, de nagyszerű lehetőségeket is nyújtanak az innováció számára. Továbbra is vonzzák az új generációks gondolkodókat, üzletfejlesztőket, vállalkozókat és innovátorokat. Egy nagy fordulóponton állunk, ahol megkérdőjelezhetjük a szokásos üzleti forgatókönyveket és javaslatot tehetünk a városiasodás új paradigmáira.Dr. Ali Cheshmehzangi, aki az épített környezet alapkutatásával foglalkozik a Nottingham Egyetemen, a CommBeBiz Bioökonómia Hatás 2018 konferencián megosztja szakértői álláspontját. Véleménye szerint "Az innovációra mindig is szükség volt fejlődésünkhöz. Az innováció lehet újszerű, de nagyon egyszerűen is hatékony lehet. Az öko és az intelligens átmenetre gyakorolt hatásai már láthatóak a mindennapi életben, egészen a kormányzásig és az intézményekig."Az urbanizációhoz köthető intelligens megoldásokhoz szervesen kapcsolódik a smart city koncepció is, amellyel szintén több konferencia foglalkozik. Az okos várossá váláshoz szükséges a város digitális átalakítása, amelyhez olyan adat-vezérelt rendszerekre van szükség, melyek segítenek a hatóságoknak a város irányításában, és lehetővé teszik a digitális és fizikai világok integrálását. Nem véletlen, hogy a már tavaly is megrendezett Smart City konferenciát idén tavasszal második alkalommal tartja meg a Portfolio Ingatlan.A smart city projekt azonban nem csak az okos "kütyüket" jelenti, egy város akkor lesz "okos", ha a benne élőknek megvan a képessége arra, hogy ezeket az újításokat használják is. Szintén fontos, hogy egy megoldás csak akkor lehet smart, ha látszik az időbeli megtérülése is, továbbá szükség van a városi vezetők és a digitalis szolgáltatók közti együttműködésre és nyitottságra, ahhoz, hogy a megteremthessék az okosváros számára szükséges teljes ökoszisztémát.