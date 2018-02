Teniszstadion épülhet a Margitszigeten

A most elfogadott " Hungarian Open ATP Word Tour tenisztorna megrendezéséhez szükséges létesítményfejlesztésről " című törvényből kiderül, hogy az új teniszközpont - kiemelt beruházásként - egy éven belül megépülhet négy nevesített margitszigeti ingatlanon.

A komplexum méretei tekintve legfeljebb 26 méter magas lehet, ami nagyságrendileg a 22,5 méter magas Groupama Arénához hasonló. A törvény beruházási helyszínként a Palatinus Strand, a premontrei kolostor és a Sirály-csónakház területét említi, bár a Magyar Tenisz Szövetség korábban cáfolta, hogy ezeket a telkeket beépítenék.A Kormányzati Tájékoztatási Központ közleménye:"A margitszigeti teniszcsarnok esetében a kormány fontosnak tartja a leromlott állapotú, méltatlanul elhanyagolt margitszigeti létesítmény megújítását. A létesítmény megvalósítására azonban csak a Fővárosi Önkormányzattal egyeztetve és Budapesttel egyetértésben kerülhet sor. Erről a tegnapi napon egyeztetett Rogán Antal miniszter úr a kormány nevében Tarlós István főpolgármester úrral. Mindketten egyetértettek abban, hogy a tervezés során előnyben kell részesíteni a történelmi rekonstrukciót, és meg kell őrizni a pihenőpark jellegét és arculatát."Megszólalt a főváros:"Február 20-án este Tarlós István egyeztetett Rogán Antal miniszterrel a margitszigeti teniszcsarnok építésével kapcsolatos parlamenti döntésről. Megállapodtak abban, hogy teniszcsarnok építését - a meglévő teniszstadion helyén - elvileg a Főváros is támogatja, de egyetértésben a Kormánnyal nem abban a formában, ahogy az a minap a Parlament elé került. Megállapodtak abban is, hogy a létesítmény megvalósítására csak a Fővárosi Önkormányzattal egyeztetve, és Budapest egyetértésével kerülhet sor, amire megelőzően nem került sor. A főpolgármester majd a közgyűlés elé is kívánja terjeszteni a konkrét elképzelést jóváhagyás céljából. Egyetértés mutatkozik a miniszter és a főpolgármester között abban is, hogy a létesítmény méretei, jellege, elhelyezkedése tekintetében előnyben kell részesíteni a történelmi rekonstrukció követelményeit, meg kell őrizni a Margitsziget funkcióját és arculatát. A törvény ennek megfelelő értelmezéséről és alkalmazásáról a Kormány gondoskodik."