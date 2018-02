Tíz budapesti gigaprojekt, amiből kilencet hurrikánként söpört el a válság

10-7

Legnagyobb projektek

A válság előszele már 2008 elején is érezhető volt a hazai ingatlanpiacon, de ez nem szabott gátat a gigantikus projektek bejelentéseinek. Az egyenkét is több százmillió eurósra tervezett fejlesztések többsége még csak a tervezés vagy az előkészítés fázisában volt, egyesek azonban már a földmunkákat és a bérbeadásokat is elkezdték amikor beütött a válság. A fejlesztők a kezdeti optimizmus után - Magyarországot éppen csak megcsapja majd a válság szele, nem lesz tartós visszaesés - hamar rájöttek, hogy itt hosszabb recesszió jön és inkább leállították a munkákat.2008-ban három projekt volt Budapesten, amelyeknek volumene egyenként is meghaladta az 1 milliárd eurót, de a tizedik legnagyobb beruházás összértéke is 160 millió euróra rúgott, ami nem volt más, mint az Echo Investment által Zuglóba tervezett Mundo Városközpont. A lengyel Echo Investments még 2006-ban vásárolta meg a területet, hogy plázát építsen rajta, majd egy luxemburgi-amerikai befektető vette át a projektet. Azóta különböző hírek szóltak arról, hogy nem épül fel a Mundo Center, 2017-ben azonban újra felröppent a hír, hogy a Rákospatak utca és a Bosnyák utca által határolt területen a következő hónapokban mégis elkezdődhetnek a földmunkák. Most 2018-ban még mindig nincs semmi konkrétum, bár tavaly a bevásárló-, szolgáltató- és szórakoztató központ átadását 2020-ra ígérték.A főváros kilencedik legnagyobb beruházása 2008-ban a CEU Reality fejlesztésében Újpestre tervezett Károlyi városközpont volt, 220 millió eurós összeértékkel. 2007-ben az I. ütemet még a piac egyik legsikeresebb beruházásának prognosztizálták. A cég abban az időben összesen 200 ezer négyzetméternyi lakó és kereskedelmi ingatlanfejlesztést készített elő, a válság azonban elsodorta a projektet. A terület sokáig üresen állt, majd 2016-ban a Metrodom bejelentette, hogy a 18 467 négyzetméteres telken 17 emeletes lakóházak építésébe kezd, összesen 660 lakást kialakítva.240 millió euróval az S1 nevű projekt került a nyolcadik helyre. A Kőbányára tervezett művészeti és kulturális negyed a kőbányai sörgyár 1-es számú telephelyén épült volna fel. A hely érdekessége, ott kapott helyet anno a Dreher család birtoka, rajta a családi kastéllyal és a hozzá tartozó parkkal. A projektet befektetőket keresve még a müncheni Expo Realra is kivitték, de az akkori piaci környezetben senki nem csapott le rá, így az ötlet megmaradt egy impozáns tervnek.Az AL Holding Árpád hídi projektje 300 millió euróval lett a hetedik. A projekt érdekessége, hogy az Árpád híd pesti hídfőjénél az egykori Volán buszpályaudvar és Sconto bútoráruház helyén épült volna fel, éppen ott, ahol most a HB Reavis fejlesztésében az Agora projekt épül. 2008 óta viszont itt is eltelt egy évtized, amire bár teljesen más fejlesztő, teljesen más tervekkel de elkezdte az építkezést.