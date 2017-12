Több hónapot csúszik a budapesti luxusszálloda átadása

Az Unbound collection másfél éve jött létre és a Hyatt részeként olyan márkát képvisel, amelyek a felsőkategóriás szállodák közül a különleges épületekben kerülnek kialakításra. Így lehet a korábbi Párisi udvar ikonikus épületéből a márka második európai szállodája.

Szeptember 25-én került sor a szerződéskötésre, amelynek keretében a Párizs Property Kft. megállapodott a Hyatt Hotelsszel, az egykori Brudern-házból átalakított szállodát a Mellow Mood Hotels üzemelteti majd és The Unbound collection by Hyatt franchise lánc második európai tagjaként fog működni.A Párisi Udvar Hotel megnyitását 2018 nyarára tervezték, azonban most olyan statikai problémák merültek fel az építkezés során, amelyek meghosszabbították a kivitelezésre szánt időt, így várhatóan 5 hónappal később, 2018 őszén nyithatja meg kapuit az ötcsillagos luxusszálloda.Hermesz János az építkezés projektmenedzsere elmondta, hogy 1400 négyzetméternyi födémet kell kicserélni, amivel korábban nem számoltak, így nagyrészt ez okozza a csúszást. A többletköltség mintegy 700 millió forintot tesz ki, így a beruházás már meghaladta a 13 milliárd forintot.Az építkezés miatt eddig lezárt Petőfi Sándor utca december 23-tól újra járható lesz az autósforgalom és a tömegközlekedés számára. Az építési munkálatok folytatásához most azonban a Ferenciek teréből fognak egy részt lezárni.