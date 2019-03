Új javaslattal állt elő Tarlós a repülési zaj ellen

Tarlós István elmondta: az éjszakai repülés főleg a mélyalvás időszakában probléma, és szeretné a javasolt - éjféltől reggel ötig tartó - repülési tilalmat reggel hat óráig kitolni.

A Lakás Klub Extra programjára azokat a látogatókat várjuk, akik első kézből, a piac szakértőitől szeretnék megtudni az újlakás-piaccal kapcsolatos aktuális fejleményeket, külön körbejárva az elérhető fizetési konstrukciókat, az engedélyezési folyamatokat, a CSOK várható átalakításával kapcsolatos lehetőségeket, akárcsak azt, hogy a mostani piaci környezetben mik jelentik a legnagyobb kockázatokat és kihívásokat a kivitelezés vagy a lakások értékesítése során. ÁTTEKINTÉS

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

Tarlós István közölte, hogy a héten tárgyalt a Budapest Airport és a HungaroControl vezetőivel, csütörtökön pedig Palkovics László innovációs és technológiai miniszterrel és Mosóczi László közlekedéspolitikáért felelős államtitkárral. "Elvben megegyeztünk. Tehát reálisan és lelkiismerettel kijelenthető, hogy belátható időn belül, még az is lehet, hogy rövid időn belül, meg tudjuk szüntetni az éjszakai repüléseket", és a közlekedési hatóság kezébe tudja adni a minisztérium a zajmérés jogosítványát - fogalmazott a főpolgármester.Hivatalosan ugyanis most sem szabad éjfél és hajnali 5 óra között járatot tervezni a menetrendekbe, mégis van néhány járat, ami ebben az időszakban landol Budapesten.A főpolgármester szerint jelentős előrelépést értek el az ügyben. "Tehát nem megkezdtük az egyeztetéseket, hanem lassan a legvégén vagyunk" - mondta. Arról is beszélt, hogy Budapest esetében probléma, hogy nincs a közelében kiváltó repülőtér, amelyet használni lehetne éjszakai mentesítésre. Távlati tervként korábban felvetette, hogy a katonai és a teherszállító repülőgépeknek egy közelben levő kisebb repülőteret kellene használniuk.