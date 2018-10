Új vasúti hidat építhetnek Dél-Pesten

A jelenlegi, Kelenföld és Ferencváros pályaudvarokat összekötő híd személy- és áruforgalomban is a legforgalmasabb dunai vasúti hídnak számít. Az uniós közbeszerzési értesítő alapján a nyertes pályázó feladata a híd korszerűsítése, a kiviteli tervek készítése és a kivitelezési munkák elvégzése, amelyre összesen 24 hónap áll rendelkezésre.A kivitelezés során várhatóan a meglévő egyvágányos felszerkezeteket elbontják, helyette három újat építenek, valamint az acélhíd szerkezetét is át kell alakítani, hogy az új építményt hozzá tudják kapcsolni. Az átépítés ideje alatt a vasúti forgalmat két vágányon folyamatosan fenn kell tartani, ezért először az új, harmadik vágányt kell megépíteni.Az állami kötöttpályás közlekedés fejlesztési tervekről és azok, a fővárosra gyakorolt hatásairól, a Budapest 2030 Konferencián is megszólal majd.