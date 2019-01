Változás jöhet a 4-es metró vonalán

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) legfrissebb hirdetménye szerint a Budapesti Közlekedési Központ megbízásából a pro Montel Zrt. telepítheti a kapukat a 4-es metró Keleti pályaudvarnál lévő végállomására. Korábban - tavaly novemberben - a szaktárca a 4-es metró Kálvin téri és János Pál pápa téri állomására is megadta ezt az engedélyt a pro Montelnek.A beléptetőkapukra az elektronikus jegyrendszer bevezetéséhez kapcsolódóan van szükség, amelynek bevezetését tavaly novemberben még 2020 körül tervezték, decemberben azonban Tarlós István úgy fogalmazott: az állammal közösen fejezik be a projektet, ami "által még jobb lesz, mint lett volna". A projekt "nem dőlt be", hét fázisából négy teljesült az egész 2021-re készül el.