Van még hova fejlődnie a magyar tömegközlekedésnek

Számos olyan, Budapestnél jóval nagyobb város létezik, ahol a tömegközlekedésben, különösképp a vonatforgalmat tekintve, nem általános és mindennapos dolog, hogy jókora késéssel érkeznek meg a szerelvények. Néhány ázsiai országra ez különösen jellemző, akár 10-20 másodperces változás a vonatok érkezésében, vagy indulásban is nagy vihart tud kavarni. Pár hónappal ezelőtt például a Japán Vasútnál fordult elő, hogy a vonat vezetője a megszokottnál 25 másodperccel hamarabb indult el, aminek következtében az utasok egy része nem tudott felszállni, a vasúti társaság pedig sűrű bocsánatkérésekkel próbálta csitítani a közfelháborodást.Bár elsőre igazán szélsőséges lehet a japán példa, más helyeken is majdnem teljes pontossággal közlekednek a vonatok, a Statista 2017-es adatai alapján Hongkongban és Berlinben például a vonatok 99 százaléka időben érkezik meg. Hasonlóan jó statisztikákkal rendelkezik Párizs, illetve London is, az előbbinél 98, utóbbi esetében 97 százalékos ez a szám.Összehasonlításképpen egy korábbi cikkünkben írtunk róla, hogy 2017-ben aÉszre kell venni azonban, hogy a MÁV általi számítások módszertanilag nem feltétlenül ugyanazok, mint ahogyan a többi országban is számolnak, illetve a 90 százalékos pontosság nemcsak egy nagyvárosba beérkező vonatokra, hanem az országos menetrendre vonatkozik.Ami viszont biztos, hogy a közel 100 százalékos pontossággal üzemelő nagyvárosokban számos infrastrukturális beruházás történt, valamint új technológiákat is előszeretettel alkalmaznak. Nem csak a késések védhetőek ki a korszerűbb technológiák alkalmazásával, a McKinsey nyári tanulmánya alapján , a nagyobb városokban (pl. New York) akár 15-30 perccel csökkenthető az átlagos napi ingázás időtartama, amennyiben alkalmazzák a különféle okosvároshoz kapcsolódó technológiai vívmányokat. Főként arra kell gondolni, hogy a járművekre szerelt érzékelők miatt egyrészt az utasok applikációkon keresztül folyamatosan értesülhetnek a pontos érkezési időről, másrészt a közlekedési társaságok is látják, hogy a járművek hol, mennyit időznek, így a későbbiekben ennek megfelelően módosíthatják a menetrendet. Az így gyűjtött információkkal, ha a kapacitások engednék, gyakorlatilag úgy lehetne beállítani például egy busz menetrendjét, hogy ne legyenek egyszer nagyon zsúfolt, egyszer meg szinte üres járatok.A gépkocsiforgalomban, az előzőhöz hasonlóan csökkenthető az utazási időtartam a tanulmány szerint, itt is a valós idejű tájékoztatás segíthet. Ha az autósok rögtön értesülnek az útvonalon lévő fennakadásokról, még időben elkerülhetik azokat, valamint az okos parkolás is rengeteg időt takaríthat meg a sofőrök számára.