Városban élsz? - Hamarosan átalakulnak a hétköznapok

Kép forrása: Lechner Tudásközpont

De milyen is az okos otthon?

Okos várossá úgy válhat egy település, hogy folyamatos fejlődésen megy át a digitális infrastruktúrája, a közszolgáltatások minősége és elérhetősége, illetve egyre több innovatív vállalattal és technológiával rendelkezik, mindezt fenntartható módon. Egy okos város alapvető feltétele, hogy stabil vezetéssel rendelkezzen, amely magas minőségű és hatékony közszolgáltatásokat nyújt a városlakók számára. A szolgáltatások fejlődése egyaránt vonatkozik a közlekedési szolgáltatásokra és az általános információ hozzáférhetőségére, mindamellett, hogy ennek a hátterét a technikai és informatikai rendszerek fejlesztése biztosítja.Ahhoz, hogy el tudjuk képzelni, hogy mitől is lesz akár Budapest okos város, gondolhatunk a már meglévő szolgáltatásokra, például a Mol Bubi hálózat további fejlesztésére, az okostelefonnal bérelhető, percdíj alapú elektromos autóflotta bővítésére, vagy akár arra, hogy több startup cégeket alapítsanak a városban.Az okos város elképzelés azonban nemcsak magára a városra vonatkozik, hanem bővülő társadalmi igényeket is kielégít. Az utóbbit szolgálja, hogy egyre elterjedtebbé válnak a közösség építő platformok, amelyek például a szomszédaink megismerésére jöttek létre, vagy akár olyan alkalmazások, amelyeket azért fejlesztettek ki, hogy az általunk átmenetileg nem használt eszközöket kölcsönadhassuk másoknak.Létrejöttek már olyan kezdeményezések is, ahol a felhasználók meghirdethetik a ház körüli munkákat és az erre szánt legmagasabb fizetséget, amire a jelentkezők licitálhatnak, vagy egy másik alkalmazás segítségével kiegészítő jövedelemre tehetnek szert azok, akik szívesen megosztják másokkal az otthoni főztjüket. Az ételmegosztás részeként például kezd kiépülni itthon is az a gyakorlat, - amely az északi országokban már elterjedtté vált - hogy az élelmiszer-felesleget önkéntesek összegyűjtik és a rászorulók között szétosztják. Az úgynevezett "élelmiszerbankoknál" természetesen olyan termékekre kell gondolni, amelyek még fogyasztható állapotban vannak, de kereskedelmi forgalomba már nem hozhatóak.Az összes fejlesztésnek a hatásait egy értékelési rendszeren keresztül lehet nyomon követni, vagyis a nemzetközi gyakorlathoz alkalmazkodva aalapján lehet mérni, hogy egy-egy fejlesztésnek milyen a hatása.A térképen a felsorolt alrendszerekhez tartozó szolgáltatások szerepelnek nemcsak Magyarországon, hanem az egész világban. Az ilyen okos város létrejöttét segítő szolgáltatások például a Logischool szakkör az országban több helyen, az intelligens parkolási rendszer, amely valós idejű parkolóhely foglaltsági adatokat mutat, vagy a Pánikgomb alkalmazás, amely a telefon GPS adatai alapján méri be a bajba jutottak helyzetét.A városfejlesztés során nem maradhatnak ki a sorból az épületek sem, sokféle előnye lehet annak is, ha a város mellett az épületeket is felokosítjuk. Az okos otthonok létrehozásában pedig főként a tulajdonosoknak van szerepük, akik vagy maguk szeretnének modern és praktikus otthonban élni, vagy akár kiadási céllal is belevágnának ebbe az újdonságba, ami jó befektetésnek tűnik, ha valami egyedit és luxus kategóriát szeretnének kínálni a bérlőknek.Amikor egy lakás a legmodernebb rendszerekkel van felszerelve, a tulajdonosok és a fejlesztők elsődleges szempontja nem feltétlenül a luxus, hanem praktikusságból választják ezeket. Az egyik legnépszerűbb szolgáltatás az okos biztonsági rendszer, amellyel a tulajdonos a telefonján élő adásban nézheti, hogy mi történik a lakásban, vagy értesítést kaphat arról, ha valamelyik ablak vagy ajtó kinyílik miközben senki sem tartózkodik a házban, de távolról bezárhatja a nyitva felejtett ablakokat is. Szintén a legnépszerűbb okos tulajdonságok között van a fűtésrendszer, ami a havi számlák csökkentésére és a maximális kényelem érdekében jött létre, a rendszer lekapcsolja a fűtést, ha nem tartózkodik senki otthon, majd a hazaérkezés előtt néhány órával bekapcsolódik, hogy meleg lakásba (nyáron a légkondicionáló segítségével hidegbe) érkezhessenek a lakók.Ezeken a kiragadott példákon felül természetesen még megannyi szolgáltatást kínálnak az okos rendszerrel felszerelt lakások és a fejlődő okos városok egyaránt. A következő időszakban részletesebben is fogunk foglalkozni a témával a Portfolio Ingatlannál, illetve a tavasszal megrendezésre kerülő Smart City konferenciánkon, ahol a tavalyihoz hasonlóan idén is fókuszba kerülnek az okos otthonok és városok.