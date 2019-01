Versenyfutás az idővel - Bírni fogja a reptér a hatalmas mértékű forgalombővülést?

Akkor lesz itt igazi fejlődés, ha majd a sok bolt, raktár, iroda és hotel mellett lesz egy kis fel- és leszállás is

Mi történt az elmúlt bő tíz évben?

- viccelt a legnagyobb brit repülőtér-üzemeltető cég egyik vezetője Budapesten, miután átvették a ferihegyi objektumot. Ez 2005-ben történt, de a britek regnálása csak másfél évig tartott (noha 75 évre kaptak jogot). Ilyen rövid idő alatt még nem érhették el ezt a paradicsomi állapotot, bár a tervek tényleg lenyűgözőek voltak. Más országbeliek jöttek, és a németek vezetésével lassan feltámasztották az első számú hazai légikikötőt.A Budapest Airport (BA) 2020-ig tartó, mintegy 60 milliárd forintos beruházássorozata nyomán kezd nemzetközi szintűvé válni a közlekedési, a vendéglátási és a kereskedelmi ingatlanok infrastruktúrája. A bővülés folyamatos, és már nem csupán a BA-hoz tartozó területen, hanem a szomszédos fővárosi és Pest megyei övezetekben is.A BA objektumán belül megépült a Sky Court, a reptér eddigi legnagyobb kiskereskedelmi ingatlanberuházása. Tavaly november óta fogadja a vendégeket a WING által fejlesztett 145 szobás Ibis Styles hotel, melyet akár egy második is követhet, ha olyan dinamikusan növekszik a légiforgalom, mint az elmúlt két évben. Óriásra duzzadt a fedetlen autóparkoló, és hozzáláttak egy 2500 járművet befogadó hatszintes parkolóház építésének is, bár ennek engedélyezése és végső formája egyelőre kérdéses. Második fokozatra kapcsoltak viszont a Cargo City projekt kivitelezésénél. A mintegy 20 ezer négyzetméternyi logisztikai terület cargo légitársaságok számára teremt új, korszerű közép-európai belépőpontot 2019 őszétől, az alapkőletétel szeptemberben megvolt.

A reptér környéke sem marad érintetlen

A csúcs közelében vagyunk, a kérdés csak az, hogy lehet-e még feljebb kúszni (átadásokban biztosan) vagy meddig lehet ezen a szinten, ellaposítva azokat a grafikonokat, fent maradni. A világszintű kockázatok ugyan mindig Damoklész kardjaként lebegnek az olyan konjunktúrában lévő nyitott gazdaságok nyaka felett, mint a magyar, de amíg nincs gond, szárnyalni fogunk tovább. Az aktuális piaci helyzetet a Portfolio Ingatlanmagazin legújabb számában elemeztük, ami a Portfolio könyvesboltban és a nagyobb újságárusoknál érhető el.

A DHL Express nemzetközi expressz szállítócég éppen egy évvel ezelőtt, novemberben nyitotta meg új, 13 000 négyzetméteres központját. A vállalat ezzel csatlakozott a DHL másik két üzletágához, a DHL Global Forwardinghoz és a DHL Freighthez, amelyek 2013-ban költöztek be a Budapest Airport Business Parkba. Az új központ egy 6000 négyzetméteres, a vállalat igényeire szabott raktárból, egy 2400 négyzetméteres irodakomplexumból és egy 4500 négyzetméteres munkaterületből áll. A zöldmezős beruházás összértéke 8 milliárd forint. A másik nagy globális csomagszállító, a TNT új raktárának alapterülete eléri az 5000 négyzetmétert, további 3000 négyzetmétert foglalnak el az irodák, a kamionok manőverezési területe pedig 8500 négyzetméter.Az, hogy Ferihegy az iroda-, a logisztikai, továbbá a kereskedelmi parkok fejlesztői számára is elég jó megtérüléssel kecsegtetett, már jóval az új tulajdonosok megjelenése előtt nyilvánvalóvá vált. Igaz, az érintett bátor beruházóknak nem közvetlenül a kifutópályák és reptéri épületek melletti területek jutottak. Sorrendben először a vecsési Airport Business Park épült meg, zömmel logisztikai és kisebb részben irodaterületeket kínálva, jelenleg Aerozone néven jegyzik, csaknem 90 ezer négyzetméternyi logisztikai területtel és több ezer négyzetméternyi irodával.Majd jött a Quadrum irodapark, ám a válság miatt mindmáig csak egyetlen tömb áll rendelkezésre a tervezett négyből. A fel nem használt telek talán a közeljövőben hasznosul. Ugyan a második irodaházi ütem alapja már elkészült, de lehet, hogy nem irodaház lesz, hanem valamilyen más szolgáltatás jelenik meg rajta. Jelentkező van bőven, például autókölcsönző, autóparkoló, autómosó, gyorskiszolgáló étterem stb.A CPI folyamatosan fejleszti az Üllői út legvégén, az egykori szovjet laktanya egy részén az idén 10 éves Airport City Logisztikai Parkot. Ősszel közölte, hogy 2019 első negyedében adja át a legújabb, 13 ezer négyzetméteres csarnokot, ezzel összesen 68 ezer négyzetméterre növekszik a bérterület, aminek a 90 százalékét lekötötték.A park közvetlen környezete további, igen erős fejlesztési potenciállal bír. Több tízezer négyzetméternyi raktár, kisebb gyártó egységek helyezhetők el, a szabad területek negyedét az elmúlt két évben vásárolták fel, és szinte bármikor elindíthatják a beruházásokat. A jó adottságú ipari ingatlanoknál 7,5-8 százalékos hozamelvárásokkal lehet számolni, legutóbb az Eston tett közzé ezzel kapcsolatos becslést, ez a cég 7,7 százalékot említett 2018 első felének végén.Szinte rövidzárlat nélkül működik a repülőtér vonzáskörzetének kiskereskedelmi ingatlanpiaca. Nagyon fut a szekér a vecsési Market Central Ferihegy (MCF) kereskedelmi parknál: stabilak a nagy- és közepes bérlők, bár a kisebb üzleteknél volt néhány csere az elmúlt pár év alatt, de a hatalmas parkoló szinte mindennap 40-50, hétvégén akár 70 százalékban is százalékban telített. Odaköltözött az MCF mellé a Lidl, amely ugyancsak népszerű, hiába működik egy nagy (15 ezer négyzetmétert meghaladó területű) Tesco a parkon belül.A legnagyobb hazai kiskereskedelmi parknak számító MCF régóta az Erste Ingatlan Alap radarján volt, de az alap csak idén januárban zárta le a felvásárlást. A tranzakcióba a 44 ezer négyzetméternyi bérterületű park és a mellette található Quadrum irodaház komplexuma is beletartozik. Ez volt az első tulajdonoscsere a vecsési ingatlanoknál, mióta 10 éve felépültek.A Budapest Airport felségterületén kívüli hotelkínálat egyelőre nem túl számottevő, bár két nagyobb egység is rendelkezésre áll. Az Airport Hotel Budapest négycsillagos szintet ad, alul fogászatot is üzemeltet, részben az üzleti turizmusból él. Sajátos helyzetben volt indulásakor, 2010-ben a másik négycsillagos vecsési szálloda, a Hotel Stáció. Eleinte a fapados légitársaságok kora reggeli járataihoz előző nap este érkező vidéki vagy külföldi vendégekre építette az üzletmenetet, legalábbis a bevétel jelentős része innen származhatott. Ekkor még egy csillaggal kevesebb volt a falán. Idővel azonban a céges vendégkör aránya erősödött, nagy wellness részleget és egy nagy multifunkciós termet építettek, bővítették a parkolót, így ma a konferenciák, szakmai rendezvények is sokat tesznek hozzá a forgalomhoz.