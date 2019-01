Videón a megújuló Városliget - Ez történt eddig a grandiózus beruházással

A világ legjobb középülete és a World's Best Architecture díjat is elnyerte a Liget Budapest Projekt részeként megvalósuló új Néprajzi Múzeum. Az idén 25 éves International Property Award-on 115 ország több mint 1700 projektje pályázott, amelyek közül a 80 fős nemzetközi szakmai zsűri választotta ki az egyes régiók, valamint a világ legjobbjait.

TÁMOGATOTT TARTALOM A cikk megjelenését a Városliget Zrt. támogatta.

Ma a Városligetnek éves szinten 4-4,5 millió látogatója van, ami a beruházás következtében 6,5-7 millióra emelkedhet, vagyis jelentős turisztikai tömegvonzó hatásról beszélhetünk - tette hozzá a szakértő. Átadásra került a Szépművészeti Múzeum, ami speciálisan a gyerekek igényeinek megfelelően lett átalakítva. Az idei évben átadják az Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központot, ahol egy restaurátor műhely és egy 13 ezer négyzetméternyi közpark is kialakításra kerül. A biodóm kivitelezése is folyamatban van, a volt vidámparki területen, ami az állatkertet lényegében négy évszakossá teszi, és a hidegebb időben is lehetővé válik, hogy látogatókat fogadjon.Az 56-osok terén a Néprajzi Múzeum kivitelezése is folyamatban van, a gyermekbarát épületben helyet kap egy gyermekmúzeum, ahol a kiállított darabokat kézbe is tudják venni, ezzel is közelebb hozva a gyermekeket a kultúrához. A Magyar Zene Házánál a föld alatti termektől egészen a tetőig funkcionalitást kap az üveg épület. Végül a közparkban átadásra került egy kutyás élménypark és egy ifjúsági sportpálya, valamint a Vakok Kertje is a közelmúltban készült el.A projekt vezérigazgatója a kivitelezés jelenlegi állásáról és az egyes épületek részleteiről a - Portfolio által november 22-én megrendezett - Property Investment Forum 2018 konferencián az alábbi videóban beszélt:A Néprajzi Múzeum egy 34 ezer négyzetméteres épületben kap új és végleges otthont a Városligetben. Az új épület tervrajzán 250 mérnök dolgozott. Helyet kap benne gyerekmúzeum, könyvtár, archívum, konferenciaterem, valamint 2500 négyzetméternyi időszaki és 4500 négyzetméternyi állandó kiállítási tér is. Íves formája lehetővé teszi, hogy az épület a város és a park között mintegy kapuként és átjáróként is funkcionáljon. Az épület 60 százaléka a térszint alatt helyezkedik el, a tetejét borító zöldfelület pedig közösségi térként várja a Városliget látogatóit.