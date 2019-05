VR szemüveggel toboroznak munkaerőt az építőiparba

Pintyőke Marcell marketing és kommunikációs igazgató KÉSZ Holding Pintyőke Marcell a több mint 100 vállalatot magába foglaló KÉSZ Csoport marketing és kommunikációs igazgatója, 12 éve dolgozik a cégcsoportnál, ezt megelőzően a német nyelvkönyvpiac marketingjében volt stratégiaalkotó.... Tovább »

A Tudás Hexagonja egész évben turnézik az országban, és októberig a legtöbb hazai nagyvárosba ellátogat. Áprilisban Győrben és Kecskeméten állomásozott, május 6-tól pedig az ELTE Lágymányosi Campusán próbálhatja ki bárki egy héten keresztül. A főváros után május 13-tól egészen 17-ig Veszprémben, 20-23 között pedig Szegeden várja az érdeklődőket. A virtuális játék három ügyességi feladatból és három kvíz kérdésből áll. A speciális VR-élmény mellett az érdeklődők egy kérdőívet is kitölthetnek, amelyből kiderül, hogy a készségeik alapján milyen munkaköröket tölthetnének be az építőiparban."A VR-játékot speciálisan a Tudás Hexagonja turnéra fejlesztettük, és elsősorban azokat a fiatalokat szeretnénk megszólítani, akik épp a pályaválasztás előtt állnak, vagy a tanulmányaik vége felé szeretnék feltérképezik a munkalehetőségeket. Fontos hangsúlyozni, hogy a szakképzésből és a felsőoktatásból jövő fiatalokra egyformán szükség van az építőiparban. Ugyanakkor nincs életkori határ, mindenkit várunk, aki kipróbálná magát a virtuális térben" - mondta elAz építőipari innovációkról a két nap múlva megrendezésre kerülő Építőipar 2019 Konferencián is kiemelten lesz szó, a kivitelezésben és tervezésben használt legújabb módszerekről egy kerekasztal-beszélgetés során fognak értekezni a meghívott résztvevők:Az innováció mellett a HR és munkaerőpiaci lehetőségeket és kihívásokat is megvitatják a szakemberek: