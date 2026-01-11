Kiderült, kik ittak többet a Covid alatt

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

Hogyan és miért változott a magyarok alkoholfogyasztása a Covid-19 járvány idején, és mit árul el mindez arról, hogyan reagálunk kollektív stresszhelyzetekre? Most megjelent kutatásunk egy országosan reprezentatív, 2021 júniusában készült felmérés adatai alapján vizsgálja azt meg, miként befolyásolják az alapvető emberi értékek az alkoholt, mint megküzdési stratégiát. A tanulmány messze túlmutat a pandémián: azt mutatja meg, hogy a közpolitikák akkor lehetnek igazán hatékonyak, ha figyelembe veszik az emberek mélyen gyökerező motivációit és értékrendszerét, nem csupán a demográfiai vagy gazdasági tényezőket.

krtk blog Az ELTE Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont blogja.

A kutatás első fontos megállapítása, hogy

a járvány nem okozott általános alkoholfogyasztási hullámot Magyarországon.

A felnőttek több mint fele, 53%-a egyáltalán nem iszik alkoholt, a többiek nagy része pedig nem változtatott a szokásain. Mindössze a válaszadók 3%-a jelezte, hogy növelte a fogyasztását. Ez a felszíni kép azonban elfedi, hogy a fogyasztás növekedése nagyon is koncentráltan jelent meg bizonyos társadalmi csoportokban.

A felmérésből az derül ki, hogy az idősebb felnőttek, a nők, a pénzügyi nehézségekkel küzdők és a kisgyermeket nevelők körében volt a legnagyobb az esély arra, hogy a járvány alatt többet igyanak.

Különösen érdekes kettősség figyelhető meg a gyermekes háztartások esetében: bár összességében kisebb eséllyel isznak, azok, akik mégis fogyasztanak alkoholt, jóval nagyobb valószínűséggel növelik annak mennyiségét stresszhelyzetben. Ez a mintázat pontosan illeszkedik a nemzetközi eredményekhez, amelyek szerint a gondozási terhek visszafoghatják ugyan az alkoholfogyasztást, de a már ivók különösen érzékennyé válhatnak a stressz okozta túlfogyasztásra.

A tanulmány legizgalmasabb újdonsága azonban az, hogy

nem csupán társadalmi helyzet, hanem az emberek értékvilága is jelentős szerepet játszik abban, hogyan változtatnak az alkoholfogyasztásukon krízishelyzetben.

A Schwartz-féle értékelmélet tíz alapértéke közül messze a legerősebb előrejelzőnek a „Power” – vagyis a státusz, befolyás és hatalom iránti motiváció – bizonyult. Azok a válaszadók, akik számára fontosak ezek az értékek, nagyobb eséllyel növelték alkoholfogyasztásukat a járvány alatt, függetlenül attól, hogy milyen korúak, végzettségűek vagy anyagi helyzetűek. Ez arra utal, hogy Magyarországon – és valószínűleg máshol is – a státuszhoz kapcsolódó ivási rituálék mélyen beágyazódnak a mindennapi és különösen a professzionális életbe. Amikor a társadalmi és gazdasági bizonytalanság megingatja az önbizalmat vagy a kontrollérzést, a hatalomorientált egyének nagyobb valószínűséggel fordulhatnak az alkoholhoz, mint feszültségoldó vagy státuszmegerősítő eszközhöz.

Ezzel szemben a teljesítményorientált, azaz az Achievement értéket hangsúlyozó válaszadók inkább visszafogták vagy stabilan tartották fogyasztásukat. Számukra a produktivitás, a fókusz és a célok elérése fontosabb lehet, mint hogy az alkoholban keressenek feszültségoldást.

Érdekes módon a hedonista értékek – amelyeket gyakran hajlamosak vagyunk a mértéktelenséggel összekapcsolni – a kutatás szerint nem, hogy nem növelték, hanem sok esetben épp csökkentették a fogyasztás növekedésének esélyét. A hedonista egyének a jelek szerint inkább szelektíven és élvezetorientáltan fogyasztanak alkoholt, és nem a gyakori, rutinszerű ivást választják megküzdési stratégiaként.

A társas értékek – mint az univerzalizmus, a tradíció vagy a benevolencia – nem bizonyultak erős előrejelzőnek, ami arra utal, hogy a közösségi fókuszú értékek önmagukban nem határozzák meg, ki növeli a fogyasztását egy stresszes időszakban.

A pénzügyi stressz ezzel szemben nagyon erős tényezőnek bizonyult.

Azok, akik a járvány alatt romló anyagi helyzetet tapasztaltak, sokkal nagyobb eséllyel ittak többet.

Ez a tényező a nemzetközi szakirodalommal összhangban azt mutatja, hogy a gazdasági bizonytalanság az egyik legerősebb hajtóereje a maladaptív megküzdési módoknak. A kutatás arra is rámutat, hogy az alkoholfogyasztás nem izolált döntés: erősen kapcsolódik más egészségtelen életmódbeli mintázatokhoz, például a magas cukrosüdítő-fogyasztáshoz.

A tanulmány alapján világossá válik, hogy a hagyományos alkoholpolitikai eszközök – mint az adóemelések, a hozzáférés korlátozása vagy az általános lakossági felvilágosítás – önmagukban nem képesek érdemi változást elérni. A kutatásban amellett érvelünk, hogy az igazán hatékony beavatkozásoknak figyelembe kell venniük az eltérő érték- és motivációs mintázatokat.

A hatalomorientált csoportok esetében a mértékletességet és a tudatos fogyasztást érdemes a professzionalizmus, a felelősségteljes vezetés vagy a kontroll jeleként keretezni, hiszen ezek rezonálnak leginkább a saját értékeikkel.

A teljesítményorientáltaknál inkább az energia, a fókusz és a fizikai-szellemi teljesítmény megőrzésére érdemes hangsúlyt helyezni.

A hedonisták számára pedig érdemes olyan alternatív élményforrásokat kínálni – gasztronómiai, kulturális vagy rekreációs programokat –, amelyek kiváltják vagy visszaszorítják a stresszívást.

A kutatás arra is rámutat, hogy a családok és a pénzügyileg sebezhető háztartások támogatása alkoholpolitikának is tekinthető. Ha csökken a gazdasági stressz, csökken az alkoholhoz fordulás valószínűsége is.

A munkahelyi kultúra átalakítása szintén kulcsfontosságú: számos szakmai közegben a mai napig erős a státuszhoz kötődő alkoholfogyasztás normája. Az alkoholmentes networking események, a prémium alkoholmentes italok használata és a vezetői példamutatás mind hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a társas siker és az elismerés ne automatikusan kapcsolódjon az iváshoz.

A tanulmány egyik fő üzenete, hogy a viselkedés megértéséhez érdemes mélyebbre ásni: nem elég azt vizsgálni, hogy az emberek milyen körülmények között élnek, meg kell értenünk azt is, hogy mit tartanak fontosnak, hogyan értékelik a világot, és milyen belső motivációk vezérlik a döntéseiket. A járvány alatti alkoholfogyasztási mintázatok azt mutatják, hogy a krízishelyzetek nem csupán a társadalmi különbségeket nagyítják fel, hanem éles fényt vetnek azokra az értékrendszerekre is, amelyek a hétköznapokban sokszor rejtve maradnak.

A teljes tanulmány itt olvasható.

Bakucs Zoltán az ELTE Közgazdaság és Regionális Tudományi Kutatóközpont (KRTK) Közgazdaságtudományi Intézete (KTI) és az Óbudai Egyetem főmunkatársa

Benedek Zsófia az ELTE KRTK KTI főmunkatársa

Fertő Imre az ELTE KRTK főigazgatója és a Corvinus Egyetem, valamint a Czech University of Agriculture and Life Sciences (CZU) egyetemi tanára

Fogarasi József az Óbudai Egyetem és a Partium Keresztény Egyetem (PKE) egyetemi tanára

A cikk a szerzők véleményét tükrözi, amely nem feltétlenül esik egybe a Portfolio szerkesztőségének álláspontjával.

Címlapkép forrása: Shutterstock