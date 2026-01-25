Az a szakma is megszűnhet, amelyet eddig ellenállónak tartottak az AI térhódításával szemben

Napjainkban, amikor minden egyes vállalati funkciót az adott célra kifejlesztett szoftverek, vagyis dedikált alkalmazások támogatnak, a GTM-mérnök feladata, hogy kiválassza, milyen alkalmazásokat integráljanak a marketing és értékesítési (M&S) funkciók támogatására, lebonyolítsa ezek rendszerbe állítását, és ezek segítségével folyamatosan optimalizálja az értéklánc e szeletének működését.
Ma már a laikusok sem csodálkoznak azon, hogy technológia nélkül nem létezik professzionális M&S. Tudjuk, hogy rengeteg adat keletkezik, ami aranybányát jelent azoknak, akik ezt hasznosítani tudják. Tudjuk, hogy amikor egy-egy új termék berobban, az exponenciálisan növekvő feladatok menedzselése technológia nélkül megoldhatatlan. Többé-kevésbé az is köztudott, hogy a M&S-funkció komplexitása követhetetlenné vált.
Amin azonban a kívülállók már igencsak elcsodálkozhatnak az, hogy a „technológia integrálása” nem egy-két szoftver megvásárlását és működtetését jelenti. Minden részfeladatra külön dedikált megoldások állnak rendelkezésre – ahogy az alábbi ábra mutatja, ma már több mint tizenötezerféle M&S-megoldásból lehet választani: GTM-mérnök legyen a talpán, aki követni tudja a fejlődést.
Egy „átlagos cég” – írja egy, az M&S-technológia piacán versenyző észt cég a blogjában – ma már 120-féle M&S-megoldást használ. Ezek nagy részét SaaS (software-as-a-service) szolgáltatóktól vásárolja, de természetesen a cégek többségének portfóliója saját fejlesztésű szoftvereket is tartalmaz. Ha csak ennyiből állna a GTM-mérnökök munkája – a releváns technológia fejlődésének nyomon követése, a szükséges megoldások megvásárlása, integrálása, karbantartása, vagy éppen lecserélése (az optimalizálás jegyében), akkor is bőven lenne feladatuk. Idézzük fel, mit mondott Ethan Mollick, a Társintelligencia szerzője:
Ha ebben a pillanatban meg is állna az AI további fejlődése, évtizedekre lenne még szükségünk, hogy a már rendelkezésre álló lehetőségeket hatékonyan beintegrálhassuk a munkánkba és az életünkbe.
GTM-mérnök: több mint tech szakértő
A GTM-mérnök feladatköre azonban túlmutat a „technológiai szakértő” szerepén. Egyfelől a megvásárolt és saját fejlesztésű informatikai megoldások halmazáért, vagyis a M&S-értéklánc informatikai támogatásáért és az új alkalmazások rendszerbe állításáért és működéséért felelős. Ahhoz, hogy egyes értékesítési és marketing munkafolyamatokat, ügyfélkapcsolat-menedzsment folyamatokat, vagy éppen a cég értékesítési teljesítményének nyomon követését és az eredmények elemzését támogatni, vagy éppen automatizálni lehessen, a GTM-mérnöknek mélységében kell ismernie a konkrét feladatokat az M&S-értékláncban, tudnia kell, hogy melyek a rutin és a nem rutin feladatok, vagyis informatikai és műszaki ismeretek mellett, mély szakmaspecifikus (M&S-specifikus) ismeretekkel kell rendelkeznie.
Talán még ennél is fontosabb, hogy
a GTM-mérnök hidat képez az M&S és a vállalati szervezet egyéb részlegei között.
A GTM-mérnök ugyanis nem csupán a M&S-funkció fejlesztését lehetővé tevő műszaki megoldásokért felel. A munkáját akkor végzi jól, ha a dedikált alkalmazásoknak köszönhetően, maga a (M&S) funkció is jobban integrálódik a vállalati szervezetbe. Az informatikai megoldások tehát ne csupán egyes M&S-feladatok támogatását vagy automatizálását tegyék lehetővé, hanem az M&S-funkció és más vállalati funkciók (például az M&S és a stratégiáért felelős felső vezetés, vagy/és az M&S és a fejlesztés) közötti (és természetesen az M&S-funkción belüli) információáramlást. Ehhez a GTM-mérnöknek átfogó cégspecifikus ismeretekkel is rendelkeznie kell: kapcsolatot kell tartania az egyes vállalati részlegekkel, hogy megismerje a funkciók nem megfelelő összeköttetése következtében felmerülő problémákat, amelyeket informatikai megoldásokkal mérsékelni lehet.
Egyetlen példa: ha a kiválóan megszervezett marketingkampányok következtében megugrik a rendelésállomány, de az ügyfélkapcsolat-menedzsment nem tudja követni a hirtelen megnövekedett támogatási igényeket, a fejlesztési részleg a minimális további fejlesztési igényeket is csak beláthatatlanul hosszú határidőre tudja vállalni (más iparágakban pedig esetleg a gyártás és a logisztika van lemaradva), az csökkenti a márka (és a cég) hitelességét.
Hogy lehet az, hogy e komplex és felelősségteljes funkció kihalását (automatizálását) jósolják? Térjünk át arra, mit mond a tudomány az AI munkaerőpiacra gyakorolt hatásáról.
Az AI munkaerőpiaci hatása
Köztudott, hogy az AI páratlanul gyors fejlődése egyre több feladat automatizálását teszi lehetővé. Ami azonban a konkrét munkaerőpiaci hatásokat illeti, az előrejelzések közötti – ma még gyakran nevetséges mértékű – különbségek vannak a tekintetben, hogy az elvileg automatizálható feladatok hány százalékát fogják ténylegesen automatizálni és a jelenlegi állások mekkora hányada szűnik meg. Mindez nem könnyíti meg az eligazodást. Milyen pályaválasztási tanácsot adhatunk a munkaerőpiacra nemsokára belépni szándékozóknak, amikor már az a biztosnak tűnő fogódzó is megkérdőjeleződik, miszerint az új korszakban programozókra biztosan szükség lesz? Az Anthropic mérnökei például ma már a saját szoftverfejlesztési feladataik többségénél a Claude-ot használják, miközben kifejezetten aggódnak, hogy hosszabb távon ezzel a saját munkakörüket szüntetik meg.
Van-e még értelme M&S-re szakosodni, vagyis a szakmaspecifikus ismeretek megszerzésébe időt, energiát és nem kevés pénzt fektetni, amikor, ahogy a fenti ábrán láttuk fenyegető mennyiségben vannak máris jelen a feladatszintű támogatást nyújtó, de később azok teljes automatizálásával fenyegető megoldások. Az autonóm módon működő, ügynöki AI az operatív feladatok (például a marketingcsatornák menedzselése; a landolóoldalak elkészítése, karbantartása, fejlesztése; a teljesítmény mérése és elemzése, a kapcsolatépítés és kommunikáció a potenciális vevőkkel) teljes kiváltására, automatizálására képes, a generatív AI pedig a kreatív ötletek, üzenetek megfogalmazásában, tartalomgyártásban, piackutatásban, elemzésben és a marketingstratégia fejlesztésében (márkastratégia, pozícionálás, árképzés) segít. Ez a „segítség” azt jelenti, ezeken a területeken is jóval kevesebb humán foglalkoztatottra lesz szükség, ami elsősorban a munkaerőpiacra most, vagy a közeljövőben belépni szándékozókat sújtja. Mivel kecsegtet ebben a helyzetben a munkagazdaságtan tudománya?
Mivel az AI a felsőfokú végzettséget igénylő munkakörök feladatainak mind nagyobb hányadát képes megbízhatóan, olcsón és gyorsan elvégezni, az elemzők egyetértenek abban, hogy
a jelen és a jövő humán munkavállalói számára a nehezen automatizálható, komplex feladatok maradnak meg.
Ilyenek például a többféle terület szaktudását ötvöző, empátiát, kommunikációs képességeket, többek együttműködését igénylő feladatok. „Vége lesz azoknak a munkaköröknek, amelyekben a munkavállaló csupán egy-kétféle feladatot végez, mert ezeket pillanatokon belül automatizálja a mesterséges intelligencia” – mondják a szakértők.
Ezzel szemben, többek között azokat a munkaköröket érinti kevésbé az AI pusztító (humán munkaerőt helyettesítő) hatása, amelyek hidat képeznek a vállalat szervezeti egységei között, amelyek a cégspecifikus kontextus ismeretét, az egyes vállalati funkciók közötti együttműködést és ennek átfogó koordinációját igénylő feladatokat tartalmaznak.
Ugyanakkor, ahogy az imént láttuk,
a GTM-mérnök foglalkozása éppen ezt „az AI pusztító hatásával szemben ellenálló” kategóriát testesíti meg.
Első körben, valójában a GTM-mérnökök kiváló munkája következtében szűntek és szűnnek meg az M&S-állások a cégeknél: az általuk kiválasztott és integrált informatikai megoldások jó néhány értékesítő, elemző, marketinges és főként ügyfélkapcsolat-menedzsment munkatárs feladatait automatizálják.
Vajon ugyanaz a forgatókönyv valósul meg, mint más munkakörök automatizálása esetében: először a rutinmunkák szűnnek meg, de a megmaradó, a technológiát kiválóan alkalmazó foglalkoztatottak munkaköre érdekesebb lesz és nő a munkájuk hozzáadott értéke – később azonban, amikor a technológia már az ő munkájukat is képes automatizálni, ők is az elbocsátandók listájára kerülnek? Két példa:
- Az autógyárakban és más összeszerelő üzemekben alkalmazott humanoid robotok legújabb nemzedékét ma már egyre kevésbé a humán munkaerő feladatainak támogatására, inkább annak kiváltására alkalmazzák.
- A bankok compliance részlegeiben a mesterséges intelligencia korábban a dolgozók munkáját segítette azzal, hogy automatikusan megjelölte a pénzmosásgyanús eseteket, kockázatelemzéseket és szabályozói jelentéseket készített. Mára a feladatok jelentős részét automatizálták, ami csökkentette a pénzügyek és a jog közös halmazának erre a területére szakosodott humán alkalmazottak iránti igényt.
Eljön a GTM-mérnökök halála is?
Hogyan zajlik ez a gyakorlatban, a GTM-mérnökök esetében? Technikai oldalról, az egyes M&S-feladatok automatizálására képes megoldások „fölé” egy kontroll-platformot helyeznek, amelyik összehangolja a feladatokat külön-külön automatizáló (piacelemzés, előrejelző modellek készítése és folyamatos frissítése, kampánytervezés és végrehajtás, lead generálás és kvalifikálás, ügyféladatok elemzése, ügyfélkommunikáció stb.) AI-ügynökök munkáját. Mivel a platform összehangol, egységesít és optimalizál, a korábban a GTM-mérnökök fő szerepkörét jelentő technikai integrációs feladatokra és az ezek elvégzéséhez szükséges képességekre kevésbé lesz szükség. A GTM-mérnök, mint önálló munkakör megszűnik. A másik oldalról, a vállalati kereslet egyre inkább eltolódik: különálló M&S-megoldások helyett a platformalapú, rendszerszintű szolgáltatást nyújtó megoldások irányába.
Az optimista vélekedés szerint, mivel a technológia jóval gyorsabban fejlődik, mint ahogy ehhez a vállalatok alkalmazkodni tudnának, bármilyen látványos is az ábránk „egekbe törő” vonala, az M&S-álláshelyek tényleges megszűnése lassan és fokozatosan következik majd be, és elsősorban azokat érinti, akik mindössze az immár automatizálható rutinfeladatok elvégzésére lennének képesek.
Az optimista vélekedést megkérdőjelező jóslat (az M&S-funkció magas szintjét képviselő GTM-mérnöki munkakör csendes megszűnése) éppen ezért meglepő és elkeserítő: azt mutatja, hogy a közép- és nagyvállalatok korábban igencsak népes, a teljes foglalkoztatotti állomány 10-20%-át kitevő M&S részlegeiben, középtávon mindössze néhány kiemelkedően kreatív generalista (több területhez értő, több funkciót átfogó – M&S-stratégia, kreatív márkaépítés, ügyfélszerzés – egyúttal a szakma informatikai oldalát is átlátó szakember) talál majd állást. Rajtuk kívül, a humán foglalkoztatottak legfeljebb a folyamatokba beépített ellenőrző pontokon kapnak szerepet – átmenetileg, amíg szükség lehet emberi beavatkozásra az operatív folyamatokba. Természetesen nem kizárólag a M&S-ről van szó: más vállalati funkciók (pénzügy, humán erőforrás menedzsment, IT, jog) esetében szintén hasonló folyamatok zajlanak.
A cikkhez lásd még: Szalavetz Andrea (2026). Hogyan igazodjunk el a mesterséges intelligencia munkaerőpiaci hatásait övező zajban? Közgazdasági Szemle, január. (megjelenés alatt.)
Szalavetz Andrea az ELTE Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont (KRTK) Világgazdasági Intézetének munkatársa.
A cikk a szerző véleményét tükrözi, amely nem feltétlenül esik egybe a Portfolio szerkesztőségének álláspontjával.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Az a szakma is megszűnhet, amelyet eddig ellenállónak tartottak az AI térhódításával szemben
A GTM-mérnökök sem érezhetik magukat biztonságban.
Kína csendben a folyókon és tengereken is dominanciára tör
A Jangce mutatja az utat.
Zabolátlanul pörög a Trump-tornádó – Önként és dalolva eldobta az egyik leghatásosabb fegyverét Washington?
Trump a fürdővízzel együtt a gyereket is kiöntheti.
Halálos lövések dördültek el az amerikai nagyvárosban: fegyveres férfi támadt a hatóság embereire
Megvan az ICE-razzia második halálos áldozata Minnesotában.
Megjött a figyelmeztetés: el kell kerülni a befagyott Balatont!
Nem lehet akárhol rámenni a jégre.
Felháborító vádak után kénytelen volt visszakozni az amerikai elnök, európai szövetségesek követeltek elégtételt
Nagyon rosszul sült el Trump legújabb nyilatkozata.
Váratlan fordulat: az a politikus kaphat hatalmat, aki miatt egykor összeomlott az ország
Nem volt éppen békés az eddigi karrierje.
Váratlan fordulat: a brit miniszterelnök legnagyobb riválisa épp most jelentkezett be a parlamentbe
Elvileg nem akarja kitúrni Stramert.
Macy's Inc - kereskedés
Szeptemberben írtam utoljára a Macy's-ről, akkor éppen egy óriási zöld hetes gyertyát csinált. Azóta is megyeget fölfelé, de kevésbé intenzíven.Átgondoltam, hol adjam el a részvényeimet.
Elévült tartozás törlése
Ez az írás az adósok oldaláról magyarázza el, mit jelent az elévülés, mit nem, és hogyan lehet azt peres vagy nem peres eljárásban érvényesíteni. Mit jelent az elévülés, és hogyan leh
Békesség helyett a nyílt konfrontáció lett a fő elv Trumppal
Botrányokból és kemény szóváltásokból nem volt hiány az 56. davosi Világgazdasági Fórumon. Trump megosztotta közösségi platformján Macron privát üzeneteit, egy dán képviselő elküldte
ISO 27001: Hogyan tegyük a tanúsítást üzleti előnnyé? - 3. rész: Vezetőségi átvizsgálás és tanúsító audit
Az ISO 27001 projekt harmadik szakasza a felkészítés lezárását, az érett működés bemutatását és a tanúsító auditorok fogadását jelenti. Ez az időszak már nem a kialakításról, hanem a
Kik verték a BUX-ot 2025-ben? A devizahatás mindent átír a magyar befektetőnek
A magyar tőzsde BUX indexe 40 százalékos emelkedést ért el 2025-ben, amivel az európai élvonalba sorolható. Ha ezt kiegészítjük a forint nemzetközi devizákkal szembeni erősödésével, kifeje
Elévült a tartozásom - mikor nem kell már fizetni?
A tartozás, ami nem enged el Ma Magyarországon emberek százezrei élnek úgy, hogy mindennapjaikat egy régi banki hitel, kölcsön vagy más pénzkövetelés terheli. Sok esetben olyan tartozásról
Személyi hitel: Így kombinálhatod az online igénylés és a személyes tanácsadás előnyeit
Az MNB adatai alapján a személyi kölcsön igényléseknek már a 45 százaléka az online térben zajlik. Így sokkal kényelmesebb, egyszerűbb lehet a hitelfelvétel. Ezért cserébe azonban elveszhet
No landing, just Greenlanding
Móricz Danival fejtjük meg, hogy érdemes lenne-e eladni Grönlandod Trumpnak. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify,&#
Mégis ki fog dolgozni az épülő szupergyárakban? Megbillent a magyar munkaerőpiac
Megjelent a Portfolio Checklist pénteki adása.
Trump vs. Grönland: így látja a konfliktust a szigeten élt elemző
Mi a valóság a sarkkörön túl?
Jöhet az e-rolleres száguldás: ismerteti az új szabályokat a KRESZ-professzor
Más is változik az új KRESZ szerint.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!