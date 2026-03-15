Egy dán ötlet nagyban javíthatja az idősek életminőségét – Hazai városokban is elérhető a kezdeményezés

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

krtk blog Az ELTE Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont blogja.

Az emberiség történetében még soha nem volt ennyi idős ember a világon, mint napjainkban. A várható élettartam növekedése és a születések számának csökkenése következtében a társadalom szerkezete átalakul: az idősebb korosztály aránya folyamatosan emelkedik. Az Európai Unióban és Magyarországon is nő a 65 év felettiek aránya, ami számos gazdasági, szociális és egészségügyi kihívást hoz magával. A kor előrehaladtával sokan elveszítik mozgékonyságukat, szociális kapcsolataikat, és egyre gyakrabban élnek elszigetelten – akár egyedül, akár idősotthonokban. Ez a helyzet nemcsak fizikai, hanem mentális jólétüket is kedvezőtlenül befolyásolja.

Az idősek társadalmi integrációja, önállóságuk és életminőségük megőrzése ezért egyre hangsúlyosabb terület a nemzetközi szakpolitikákban. Az ilyen problémák kezelésére jöttek létre a társadalmi innovációk, amelyek célja nem csupán az anyagi javak előállítása, hanem a közösségi élet minőségének javítása is. A Biciklivel kortalanul program ezen innovációk egyik kiemelkedő példája, amely az idősek mobilitásának támogatásán és a generációk közötti kapcsolatok erősítésén keresztül kínál új megoldást.

A program kialakulása

A kezdeményezés Dániából indult el 2012-ben, amikor Ole Kassow, egy koppenhágai lakos felismerte, hogy az idős emberek, akik korábban aktív kerékpárosként éltek, mozgásukban korlátozottá váltak. Ez ösztönözte arra, hogy riksával szállítsa őket városi utazásokra, így visszaadva nekik a kerékpározás örömét és a közösség élményét. A kezdeményezés váratlanul nagy sikert aratott, és hamarosan önkéntesek százai csatlakoztak hozzá.

Az így létrejött nemzetközi hálózat ma már több mint negyven országban működik, több ezer riksa és több tízezer önkéntes bevonásával.

A program mottója – „Érezd, ahogy a szél belekap a hajadba” – jól kifejezi filozófiáját: az életkor nem lehet akadálya a szabadság, a mozgás és a boldogság megélésének.

A mozgalom öt kulcsértékre épül: nagylelkűség, lassúság, történetmesélés, kapcsolódás és kortalanság. Ezek mind a közösségi élményt és a kölcsönös tiszteletet helyezik előtérbe. Az önkéntes pilóták és az idős utasok között kialakuló kapcsolat segíti a társadalmi integrációt, miközben mindkét fél számára érzelmi és mentális feltöltődést biztosít. A riksautak során az idősek újra felfedezik a várost, felelevenítik emlékeiket, megosztják történeteiket, ami önbecsülésüket és életszeretetüket is növeli. A program tehát nem csupán közlekedési forma, hanem a társadalmi kapcsolódás új terepe is.

A kezdeményezés hozzájárul az ENSZ fenntartható fejlődési céljaihoz is, különösen az egészségmegőrzés, az egyenlőtlenségek csökkentése és a fenntartható közösségek kialakítása terén. Az ingyenes részvétel, az önkéntességre épülő működés és a helyi közösségek bevonása mind a társadalmi felelősségvállalás példái.

Nemzetközi elterjedés és módszertani háttér

A kutatás a Biciklivel kortalanul kezdeményezés nemzetközi szakirodalmát is feldolgozta, szisztematikus áttekintést alkalmazva. Több adatbázis tanulmányainak elemzése után 21 releváns kutatás került a vizsgálat középpontjába. Ezek a munkák különböző aspektusokból közelítették meg a program hatásait: egyesek a résztvevők pszichológiai jóllétét, mások a társadalmi kapcsolatok erősödését, megint mások az egészségfejlesztésben betöltött szerepét elemezték. Bár a kutatások zöme Dániában készült, hasonló pozitív eredményeket mértek Skóciában, Németországban, Ausztráliában és az Egyesült Államokban is.

Az eredmények egyértelműek: a program résztvevői boldogabbnak, aktívabbnak és társasabbnak érzik magukat.

Az idősek körében csökken a magányérzet, javul a hangulat és a társas kapcsolatok minősége.

Az önkéntes pilóták szintén pozitívan nyilatkoztak: a részvétel számukra is örömforrás és közösségi élmény. A program tehát kétirányú előnyöket teremt, egyensúlyt hozva a generációk közötti adás és kapás között.

A visegrádi országok tapasztalatai

A dán modell sikere után a kezdeményezés Közép-Európában is megjelent. Először Szlovákiában honosították meg, ahol több városban rendszeresen szerveznek riksatúrákat idősotthonok lakóinak. Ezt követte Csehország és Lengyelország, ahol civil szervezetek és helyi önkormányzatok együttműködésében valósult meg a program.

A visegrádi országokban a projekt a helyi közösségek mozgósításával és önkéntes alapon működik, ami jól példázza, hogy a társadalmi innovációk akkor lehetnek tartósak, ha alulról szerveződnek.

A magyarországi adaptáció

Magyarország 2025 júniusában csatlakozott a nemzetközi hálózathoz. A program elsőként Győrben valósult meg a Széchenyi Egyetem, az Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ és a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem támogatásával. 2025 szeptemberétől a Széchenyi István Egyetem saját kollégái körében online toborzást tartott, hogy minél többen csatlakozzanak ehhez a projekthez, vegyenek részt a pilótaképzésen, szálljanak nyeregbe és legyenek részesei ennek a társadalmi innovációnak

Az idősotthonok lakói számára ezek a kirándulások nemcsak fizikai élményt jelentenek, hanem társas kapcsolatokat és érzelmi feltöltődést is adnak. A kezdeményezés gyorsan további városokra is kiterjedt, többek között Budapestre, Gödöllőre és Nyíregyházára. A program még pilot szakaszban van, de már most kedvező visszajelzéseket kapott a résztvevőktől.

A magyar modell a nemzetközi példákhoz hasonlóan a helyi közösségek bevonására és a civil részvételre épül. A fiatalok és idősek közötti kapcsolatok újjáépítése mellett a program hozzájárulhat az önkéntesség kultúrájának megerősítéséhez is. Emellett a városi környezetben alternatív, környezetbarát mobilitási megoldást kínál, amely a fenntarthatóság elveivel is összhangban áll.

A program hatásait vizsgáló tanulmányok közös megállapítása, hogy a Biciklivel kortalanul egyaránt támogatja a fizikai és mentális egészséget. Az idős résztvevők esetében nő az önbecsülés, az életkedv és a társas aktivitás. A riksával történő utazás során az utasok felidézik a korábbi élményeiket, amelyek segítik az önazonosság és az élettörténet megőrzését. A riksát kormányzó pilóták a fiatalabb generáció tagjait, míg az utasok az idős generáció tagjait képviseli. Ez intergenerációs kapcsolódás erősíti az empátiát és a szolidaritást a fiatalabb korosztályban is.

A vizsgálatok alapján a program több szinten fejti ki hatását:

Egyéni szinten javítja az életminőséget, csökkenti a magányt és a depressziót.

Közösségi szinten új kapcsolatokat hoz létre, erősíti az összetartozást.

Társadalmi szinten a szolidaritás és az aktív időskor új modelljét teremti meg.

A kutatók ugyanakkor felhívják a figyelmet arra, hogy a kezdeményezés hosszú távú fenntarthatóságát csak akkor lehet biztosítani, ha a helyi közösségek és önkormányzatok is aktívan részt vesznek a működtetésében.

Következtetések

A Biciklivel kortalanul program egyedülálló társadalmi innováció, amely egyszerre szolgálja az idősek mobilitását, a generációk közötti együttműködést és a közösségi összetartozás erősítését.

Az idős emberek nem pusztán utasai a programnak, hanem aktív résztvevői: történeteik, tapasztalataik és jelenlétük értéket teremtenek a közösség számára. A fiatal önkéntesek részvétele révén újfajta szolidaritás jön létre, amely túlmutat a szociális gondoskodás hagyományos formáin.

A cikk alapjául szolgáló tanulmány a Civil szemle 2026/2. számában jelent meg.

Köszönetnyilvánítás

A szerző szeretne köszönetet mondani az “Egy Vérből Vagyunk Alapítvány” alapítójának, aki meghonosította a “Biciklivel Kortalanul Magyarország” programot és segítette a kutatást.

Kézai Petra Kinga, az ELTE Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont (KRTK) Regionális Kutatások Intézete Nyugat-magyarországi Tudományos Osztályának tudományos munkatársa és a Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar Vezetéstudományi és Marketing Tanszékének egyetemi adjunktusa.

A cikk a szerző véleményét tükrözi, amely nem feltétlenül esik egybe a Portfolio szerkesztőségének álláspontjával.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images