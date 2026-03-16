Ki marad gáz nélkül? Leginkább térségünkben okozhat problémát a Hormuzi-szoros blokádja

Az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni katonai akciója után Irán megtámadta az öbölországok olaj- és gázinfrastruktúráját, majd blokád alá vonta a Hormuzi-szorost. Mivel a világ tengeri olajkereskedelmének jelentős része ezen az útvonalon halad át, a lépés azonnali globális energiapiaci sokkot okozott.
A hatás azonban nemcsak az olajpiacon jelentkezik. A cseppfolyósított földgáz (LNG) egyik legnagyobb exportőre a világon Katar, amely a globális LNG-export közel ötödét adja. Az innen induló szállítmányok túlnyomó része Ázsiába kerül, és a Perzsa-öbölből indulva a Hormuzi-szoroson halad át. Ha ez az útvonal lezárul, az elsősorban az ázsiai piacot érinti.
A globális LNG-piac egyik sajátossága, hogy a szállítmányok viszonylag könnyen átirányíthatók. A tankerhajók rendszerint oda mennek, ahol magasabb árat fizetnek a gázért. Ázsia pedig hagyományosan prémiumot fizet az LNG-ért, különösen Japán, Dél-Korea és Kína erős kereslete miatt. Nem meglepő tehát, hogy
már most több Európa felé tartó LNG-szállítmány Ázsia irányába fordult.
Ez önmagában még nem feltétlenül lenne végzetes Európa számára. A probléma az, hogy a kontinens egyes részei jóval sérülékenyebbek az ellátási zavarokra, mint mások.
Korábbi kutatásaink az európai gázvezeték-hálózat szerkezetét elemezve kimutatták, hogy
az ellátásbiztonság éppen Kelet-Európában a leggyengébb.
A gázrendszer hálózati modellje alapján ezek az országok gyakran kevés alternatív útvonalon keresztül jutnak gázhoz. Ha egy fontos szállítási útvonal kiesik vagy a kínálat szűkül, akkor az ellátás csökkenése elsősorban ebben a régióban jelentkezik.
Pedig az európai gázrendszer egészen más irányba is fejlődhetett volna. A 2000-es években három nagy vezetékprojekt versenyzett egymással. Az Északi Áramlat közvetlen kapcsolatot teremtett Oroszország és Németország között a Balti-tenger alatt. A vezeték ugyanazt az orosz gázt hozta Nyugat-Európába, amely korábban Ukrajnán és több közép-kelet-európai országon keresztül jutott el oda. Az új útvonal rövidebb volt, és elkerülte a tranzitországokat, az általuk felszámolt tranzitdíjakat, valamint az akkor már rendszeresen kiújuló orosz–ukrán ár- és tranzitvitákat.
A projekt támogatói gyakran azzal érveltek, hogy Oroszország hosszú ideje megbízható gázszállító Európa számára. Gerhard Schröder német kancellár 2004-es megfogalmazása szerint Vlagyimir Putyin „makulátlan demokrata”. Érdekes egybeesés, hogy a Gazprom, az Északi Áramlat orosz építtetője Schrödert kérte fel a projektcég felügyelőbizottságának elnöki posztjára. Egy brit parlamenti meghallgatáson például így fogalmaztak: „Oroszország megbízható szállítója volt Nyugat-Európának.” A korabeli energiapolitikai diskurzusban az is gyakran elhangzott, hogy Európa és Oroszország energiapartnersége kölcsönös függőséget hoz létre.
A Déli Áramlat hasonló logikát követett volna. Ez a vezeték szintén orosz gázt hozott volna Európába, de a Fekete-tenger alatt érkezett volna Délkelet-Európába, szintén Ukrajna megkerülésével.
A Nabucco azonban egészen más projekt volt. Ez a vezeték a Kaszpi-térségből – elsősorban Azerbajdzsánból – hozott volna gázt Európába. Vagyis nem pusztán új útvonalat, hanem új forrást vezetett volna be az európai gázpiacra, csökkentve az orosz dominanciát, méghozzá a rosszul ellátott közép- és délkelet-európai régióba. José Manuel Barroso, az Európai Bizottság akkori elnöke a Nabucco aláírásakor úgy fogalmazott: „A Nabucco kulcsfontosságú projekt Európa energiaforrásainak diverzifikálásában.”
Végül mégis az Északi Áramlat futott be nyertesként. A projektet Németország és több nyugat-európai energiacég támogatta, miközben számos közép- és kelet-európai ország – köztük Lengyelország és a balti államok – élesen ellenezte. Kritikusai már akkor is azzal érveltek, hogy a vezeték sérti az európai energiaszolidaritás elvét: miközben javítja Nyugat-Európa ellátásbiztonságát, növeli a sérülékenységet a kontinens keleti részén.
A vita időzítése sem volt közömbös. A Lisszaboni Szerződés néhány évvel korábban jelentősen átalakította az Európai Unió döntéshozatali rendszerét, különösen a Miniszterek Tanácsában alkalmazott szavazási súlyokat. A nagyobb tagállamok – mindenekelőtt Németország – befolyása érezhetően nőtt, miközben a kisebb közép- és kelet-európai országok relatív súlya csökkent.
Az Északi Áramlat első vezetéke végül 2011-ben kezdett szállítani, és több mint egy évtizeden át az európai gázellátás egyik kulcseleme volt. Az orosz gázszállítások megszűnése és a vezetékpár 2022-es felrobbantása azonban radikálisan átalakította az európai gázrendszert. 2025 eleje óta az Ukrajnán keresztül futó Testvériség vezetéken sem érkezik orosz gáz Európába; a kieső mennyiséget elsősorban az Egyesült Államokból, Katarból és Nigériából érkező LNG szállítmányokkal pótolják.
A gázpiacot gyakran geopolitikai történetként meséljük el. Valójában azonban egy hálózatról van szó. A vezetékek és csomópontok szerkezete határozza meg, hogy egy válság idején ki marad ellátás nélkül.
Ha a Hormuzi-válság tartós marad, könnyen kiderülhet, hogy Európa gázrendszere pontosan ott a legsebezhetőbb, ahol a hálózati modellek már évekkel ezelőtt jelezték: Kelet-Európában.
Éppen ezért különösen fontos lenne, hogy az európai energiapolitikai döntések ne csupán rövid távú piaci szempontokat vagy néhány vállalat érdekeit tükrözzék, hanem figyelembe vegyék a kontinens egészének – és benne Közép- és Kelet-Európa – hosszú távú ellátásbiztonságát is.
Alternatívák márpedig vannak.
- Legyen szó a nemrégiben feltárt romániai gázmezőkről,
- a Közép-Ázsiából érkező vezetékek kibővítéséről
- vagy Izrael levantei gázmezőinek Görögországgal való összekötéséről.
Ezek a beruházások azonban nemcsak elképesztően drágák, de nemzetközi összefogást is igényelnek. Érdemes emlékezni, hogy az Egyesült Államok egy évre megakasztotta az Északi Áramlat 2 vezetékének építését azzal, hogy szankciókkal fenyegette meg a Svájcban bejegyzett Allseas Group tengeri csőfektetéssel foglalkozó céget.
Látható, hogy az energiaszállítások egy olyan globális játszma részei, amelyben a résztvevők nem válogatnak az eszközökben. Európának egységesen, a keleti tagországokkal szolidárisan kell fellépnie, ha gazdasági nagyhatalom szeretne maradni ebben a viharos évszázadban.
Kóczy Á. László az ELTE Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont (KRTK) Közgazdaságtudományi Intézetének igazgatója és a Budapesti Műszaki Egyetem (BME) GTK Pénzügyek Tanszékének egyetemi tanára.
Sziklai R. Balázs az ELTE Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont (KRTK) Közgazdaságtudományi Intézetének tudományos munkatársa és a Budapesti Corvinus Egyetem (BCE) Operáció és Döntés Intézetének adjunktusa.
A cikk a szerzők véleményét tükrözi, amely nem feltétlenül esik egybe a Portfolio szerkesztőségének álláspontjával.
Váratlan bejelentés érkezett: új vezetéket épít Magyarország és Szlovákia!
A következő év első felében lesz kész.
Ki marad gáz nélkül? Leginkább térségünkben okozhat problémát a Hormuzi-szoros blokádja
Az ellátásbiztonság Kelet-Európában a leggyengébb.
A digitális aranyláz vége - Vagyonokat égettek el "műalkotásokkal"
A kriptóművészet bukása.
Barátság vezeték leállása: váratlanul megszólalt von der Leyen embere, nem ezt akarta hallani a magyar kormány
Az Európai Bizottság embere részletes tájékoztatást kapott az ukrán féltől, hogy milyen állapotban van a kőolajvezeték.
Kétes hírű fegyver bukkanhat fel az atomhatalom arzenáljában? - Sok a kérdőjel a fegyverüzlet körül
Peking lehetne a Katran első üzemeltetője.
Sorra állítják le a kitermelést, és a szakértők szerint a neheze még hátravan
Újabb termeléskiesést jelentettek.
Folytatódott a Hableány-per
Megkoptak az emlékek.
Behajthatják rajtad az elévült tartozást?
Ijesztően nagy nagy számot mutat az elévült tartozások végrehajtása napjainkban, illetve azok az esetek, amikor a végrehajtó látszólag minden előzmény nélkül letiltja a a jövedelmet és vis
Hitelt vettél fel? Mi lesz a családoddal, ha veled bármi történne?
A hitelfelvétel mindig nagy döntés a család életében. Szükséges forrást szerezned például egy lakásvásárláshoz, ugyanakkor a felvett kölcsön törlesztése jelentős anyagi terhet jelenthet
Az SZJA-bevallás tervezet vakfoltjai: mit nem tölt ki az adózók helyett a NAV?
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a 2025. adóévre vonatkozó személyi jövedelemadó-bevallási tervezeteket 2026. március 15-től tette elérhetővé az eSZJA felületén. Bár sok adózó esetéb
Miért szeretem nagyon az aranyat?
Óriási ralin van túl az arany, és a legtöbb elemző szerint ugyan fundamentálisan megalapozott a további emelkedés, nincs már benne akkora felértékelődési potenciál. Viszont bőven... The pos
Követett részvények - 2026. március
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
Fejlődni nem kell félnetek jó lesz
Mit okoskodik ez mesterséges intelligenciáról? Egy mosógépet sem tud beprogramozni! Hadd kezdjem egy karantén-emlékemmel. Csányi Vilmos viselkedéskutató 2021 tájékán Friderikusz Sándor vendé
Zsiday: Trump kalandja hatalmas veszélybe sodorta a világgazdaságot
Irán hónapokra blokkolhatja az olaj és gáz kiáramlását a Hormuzi-szorosból, amiből akár globális recesszió és komoly infláció is lehet. Pénz és tőkepiaci befektetőként megtanultam, hogy
Top 10 osztalék részvény - 2026. március
Március másodikán kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Most látszik, mekkorát tévedtek az autógyártók: ki fog milliárdokat bukni?
Az energiakrízis lökést adhat az elektromos autóknak?
Irán a kifárasztásra játszik: elszámította magát az USA
Ez a konfliktus aligha zárul egy kézfogással.
Rezsicsökkentés nullás hitellel − Ezen nincs nagyon mit gondolkodni
Kihagyhatatlan lehetőség a vállalatok és a lakosság számára.