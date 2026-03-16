Ki marad gáz nélkül? Leginkább térségünkben okozhat problémát a Hormuzi-szoros blokádja

A Hormuzi-szoros blokádja nemcsak a globális olaj-, hanem a gázpiacot is megrázta. Az LNG-szállítmányok a magasabb árakat fizető ázsiai piacok felé fordulnak, miközben Európa egyes régiói különösen sérülékenyek az ellátási zavarokra. Egy évtizedekkel ezelőtti vezetékvita ma ismét meghatározhatja, ki marad gáz nélkül.

Az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni katonai akciója után Irán megtámadta az öbölországok olaj- és gázinfrastruktúráját, majd blokád alá vonta a Hormuzi-szorost. Mivel a világ tengeri olajkereskedelmének jelentős része ezen az útvonalon halad át, a lépés azonnali globális energiapiaci sokkot okozott.

A hatás azonban nemcsak az olajpiacon jelentkezik. A cseppfolyósított földgáz (LNG) egyik legnagyobb exportőre a világon Katar, amely a globális LNG-export közel ötödét adja. Az innen induló szállítmányok túlnyomó része Ázsiába kerül, és a Perzsa-öbölből indulva a Hormuzi-szoroson halad át. Ha ez az útvonal lezárul, az elsősorban az ázsiai piacot érinti.

A globális LNG-piac egyik sajátossága, hogy a szállítmányok viszonylag könnyen átirányíthatók. A tankerhajók rendszerint oda mennek, ahol magasabb árat fizetnek a gázért. Ázsia pedig hagyományosan prémiumot fizet az LNG-ért, különösen Japán, Dél-Korea és Kína erős kereslete miatt. Nem meglepő tehát, hogy

már most több Európa felé tartó LNG-szállítmány Ázsia irányába fordult.

Ez önmagában még nem feltétlenül lenne végzetes Európa számára. A probléma az, hogy a kontinens egyes részei jóval sérülékenyebbek az ellátási zavarokra, mint mások.

Korábbi kutatásaink az európai gázvezeték-hálózat szerkezetét elemezve kimutatták, hogy

az ellátásbiztonság éppen Kelet-Európában a leggyengébb.

A gázrendszer hálózati modellje alapján ezek az országok gyakran kevés alternatív útvonalon keresztül jutnak gázhoz. Ha egy fontos szállítási útvonal kiesik vagy a kínálat szűkül, akkor az ellátás csökkenése elsősorban ebben a régióban jelentkezik.

Pedig az európai gázrendszer egészen más irányba is fejlődhetett volna. A 2000-es években három nagy vezetékprojekt versenyzett egymással. Az Északi Áramlat közvetlen kapcsolatot teremtett Oroszország és Németország között a Balti-tenger alatt. A vezeték ugyanazt az orosz gázt hozta Nyugat-Európába, amely korábban Ukrajnán és több közép-kelet-európai országon keresztül jutott el oda. Az új útvonal rövidebb volt, és elkerülte a tranzitországokat, az általuk felszámolt tranzitdíjakat, valamint az akkor már rendszeresen kiújuló orosz–ukrán ár- és tranzitvitákat.

A projekt támogatói gyakran azzal érveltek, hogy Oroszország hosszú ideje megbízható gázszállító Európa számára. Gerhard Schröder német kancellár 2004-es megfogalmazása szerint Vlagyimir Putyin „makulátlan demokrata”. Érdekes egybeesés, hogy a Gazprom, az Északi Áramlat orosz építtetője Schrödert kérte fel a projektcég felügyelőbizottságának elnöki posztjára. Egy brit parlamenti meghallgatáson például így fogalmaztak: „Oroszország megbízható szállítója volt Nyugat-Európának.” A korabeli energiapolitikai diskurzusban az is gyakran elhangzott, hogy Európa és Oroszország energiapartnersége kölcsönös függőséget hoz létre.

A Déli Áramlat hasonló logikát követett volna. Ez a vezeték szintén orosz gázt hozott volna Európába, de a Fekete-tenger alatt érkezett volna Délkelet-Európába, szintén Ukrajna megkerülésével.

A Nabucco azonban egészen más projekt volt. Ez a vezeték a Kaszpi-térségből – elsősorban Azerbajdzsánból – hozott volna gázt Európába. Vagyis nem pusztán új útvonalat, hanem új forrást vezetett volna be az európai gázpiacra, csökkentve az orosz dominanciát, méghozzá a rosszul ellátott közép- és délkelet-európai régióba. José Manuel Barroso, az Európai Bizottság akkori elnöke a Nabucco aláírásakor úgy fogalmazott: „A Nabucco kulcsfontosságú projekt Európa energiaforrásainak diverzifikálásában.”

Végül mégis az Északi Áramlat futott be nyertesként. A projektet Németország és több nyugat-európai energiacég támogatta, miközben számos közép- és kelet-európai ország – köztük Lengyelország és a balti államok – élesen ellenezte. Kritikusai már akkor is azzal érveltek, hogy a vezeték sérti az európai energiaszolidaritás elvét: miközben javítja Nyugat-Európa ellátásbiztonságát, növeli a sérülékenységet a kontinens keleti részén.

A vita időzítése sem volt közömbös. A Lisszaboni Szerződés néhány évvel korábban jelentősen átalakította az Európai Unió döntéshozatali rendszerét, különösen a Miniszterek Tanácsában alkalmazott szavazási súlyokat. A nagyobb tagállamok – mindenekelőtt Németország – befolyása érezhetően nőtt, miközben a kisebb közép- és kelet-európai országok relatív súlya csökkent.

Az Északi Áramlat első vezetéke végül 2011-ben kezdett szállítani, és több mint egy évtizeden át az európai gázellátás egyik kulcseleme volt. Az orosz gázszállítások megszűnése és a vezetékpár 2022-es felrobbantása azonban radikálisan átalakította az európai gázrendszert. 2025 eleje óta az Ukrajnán keresztül futó Testvériség vezetéken sem érkezik orosz gáz Európába; a kieső mennyiséget elsősorban az Egyesült Államokból, Katarból és Nigériából érkező LNG szállítmányokkal pótolják.

A gázpiacot gyakran geopolitikai történetként meséljük el. Valójában azonban egy hálózatról van szó. A vezetékek és csomópontok szerkezete határozza meg, hogy egy válság idején ki marad ellátás nélkül.

Ha a Hormuzi-válság tartós marad, könnyen kiderülhet, hogy Európa gázrendszere pontosan ott a legsebezhetőbb, ahol a hálózati modellek már évekkel ezelőtt jelezték: Kelet-Európában.

Éppen ezért különösen fontos lenne, hogy az európai energiapolitikai döntések ne csupán rövid távú piaci szempontokat vagy néhány vállalat érdekeit tükrözzék, hanem figyelembe vegyék a kontinens egészének – és benne Közép- és Kelet-Európa – hosszú távú ellátásbiztonságát is.

Alternatívák márpedig vannak.

Legyen szó a nemrégiben feltárt romániai gázmezőkről ,

, a Közép-Ázsiából érkező vezetékek kibővítéséről

vagy Izrael levantei gázmezőinek Görögországgal való összekötéséről.

Ezek a beruházások azonban nemcsak elképesztően drágák, de nemzetközi összefogást is igényelnek. Érdemes emlékezni, hogy az Egyesült Államok egy évre megakasztotta az Északi Áramlat 2 vezetékének építését azzal, hogy szankciókkal fenyegette meg a Svájcban bejegyzett Allseas Group tengeri csőfektetéssel foglalkozó céget.

Látható, hogy az energiaszállítások egy olyan globális játszma részei, amelyben a résztvevők nem válogatnak az eszközökben. Európának egységesen, a keleti tagországokkal szolidárisan kell fellépnie, ha gazdasági nagyhatalom szeretne maradni ebben a viharos évszázadban.

Kóczy Á. László az ELTE Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont (KRTK) Közgazdaságtudományi Intézetének igazgatója és a Budapesti Műszaki Egyetem (BME) GTK Pénzügyek Tanszékének egyetemi tanára.

Sziklai R. Balázs az ELTE Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont (KRTK) Közgazdaságtudományi Intézetének tudományos munkatársa és a Budapesti Corvinus Egyetem (BCE) Operáció és Döntés Intézetének adjunktusa.

A cikk a szerzők véleményét tükrözi, amely nem feltétlenül esik egybe a Portfolio szerkesztőségének álláspontjával.

