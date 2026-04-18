Főként egyetemi városokban működnek a biotech, gyógyszer- és vegyipari startupok a régióban

A 2020-as évek kihívásai – az egészségügyi válságoktól az energiaellátás bizonytalanságáig és a klímaváltozásig – egyértelművé tették, hogy az innováció kulcsszerepet tölt be a gazdasági és társadalmi alkalmazkodásban. Ebben a folyamatban a biotechnológiai, gyógyszeripari és vegyipari startupok különösen fontos szereplővé váltak: gyors, skálázható és sokszor áttörő megoldásokat kínálnak a legösszetettebb problémákra.
A visegrádi régió – Csehország, Lengyelország, Magyarország és Szlovákia – ebből a szempontból izgalmas vizsgálati terep. Bár innovációs teljesítménye elmarad Nyugat-Európától, a régióban egyre aktívabb, fejlődő startup-ökoszisztéma figyelhető meg. A Területi Statisztikában megjelent tanulmányunk a biotechnológiai, gyógyszeripari és vegyipari startupok térbeli mintázatait vizsgálja, különös tekintettel a városméret és az egyetemek szerepére.
Eredményeink 315 startup adataira épülnek, és világosan megmutatják:
- a nagyobb városok több vállalkozást vonzanak,
- a startupok túlnyomó többsége egyetemi központok közelében működik,
- a befektetések extrém módon koncentrálódnak.
Kutatásunk célja annak feltárása volt, hogy a tudásintenzív startupok milyen térbeli mintázatok mentén helyezkednek el, és mely tényezők befolyásolják telephelyválasztásukat. Elemzésünkhöz a Crunchbase nemzetközi adatbázisát használtuk, amelyet több mint 4000 kockázatitőke-társaság alkalmaz világszerte, és amelynek adataira számos tudományos kutatás épült.
Többlépcsős szűrés és adattisztítás után 315 működő startup került a mintába. Az adatbázist kiegészítettük a települések lakosságszámára, valamint az egyetemek jelenlétére és szakterületi profiljára vonatkozó információkkal. A vizsgálathoz korreláció- és regresszióelemzést, varianciaanalízist és esélyhányados-számítást alkalmaztunk.
Egyetemi központok vonzásában
Kutatásunk egyik legfontosabb megállapítása, hogy
a startupok területi eloszlása erősen koncentrált, és szoros összefüggést mutat a városmérettel.
A nagyobb népességű települések lényegesen több startupnak adnak otthont, és a statisztikai elemzés alapján a lakosságszám a startupok számának több mint felét magyarázza. Ez azt jelenti, hogy a nagyvárosok nem csupán gazdasági központok, hanem az innováció elsődleges terepei is, ahol a munkaerő, a tőke és a tudás koncentrációja kedvező feltételeket teremt az új vállalkozások számára.
Startupjaink elemzése szerint:
- a vizsgált vállalkozások 68,6%-a egyetemi városban működik,
- további 13,3% legfeljebb 30 km távolságra található,
- az átlagos távolság mindössze 14 km.
Ez egyértelműen jelzi az egyetemek tudásközponti szerepét és a tudásáramlás jelentőségét.
Heterogén V4-ek – Lemaradó Magyarország és Szlovákia?!
A kutatás ugyanakkor jelentős regionális különbségeket is feltárt. A startupok többsége Lengyelországban és Csehországban koncentrálódik, míg Magyarország és Szlovákia jóval kisebb arányban jelenik meg a vizsgált adatbázisban. Ez részben az ökoszisztéma fejlettségével, részben pedig azzal magyarázható, hogy a nemzetközi adatbázisokban való megjelenés önkéntes és az egyes országok vállalkozói eltérően viszonyulnak ehhez.
A finanszírozási adatok még markánsabb képet mutatnak: a befektetések rendkívül koncentráltak, és csupán néhány vállalkozás részesül jelentős tőkében.
A startupok több mint 90%-a egyáltalán nem kapott finanszírozást, miközben a teljes befektetési összeg döntő része néhány kiemelkedő céghez került.
Ez arra utal, hogy a siker nem pusztán a földrajzi elhelyezkedésen múlik, hanem nagymértékben függ a vállalkozások hálózati kapcsolataitól, innovációs potenciáljától és piaci lehetőségeitől is.
Érdekes és részben meglepő eredmény, hogy a startup-központok – az úgynevezett hubok – jelenléte önmagában nem növeli érdemben a finanszírozáshoz jutás esélyét. Bár bizonyos esetekben kimutatható gyenge kapcsolat, összességében nem igazolható, hogy a hubokban működő vállalkozások nagyobb eséllyel jutnának befektetésekhez. Ez arra utal, hogy
a földrajzi koncentráció önmagában nem elegendő, és az ökoszisztéma minősége, valamint a szereplők közötti kapcsolatok sokkal meghatározóbbak.
Összegzés
Kutatásunk egyértelműen rávilágít arra, hogy a jövő innovációi nem véletlenszerűen jelennek meg, hanem ott, ahol a tudás, a tehetség és az infrastruktúra találkozik. A visegrádi régió számára a legnagyobb kihívás – és lehetőség – az ilyen találkozási pontok tudatos megerősítése.
Eredményeink alapján:
- a nagyvárosok és az egyetemi központok továbbra is meghatározó helyszínei az innovációnak,
- a tudáshálózatok és a földrajzi közelség különösen kritikusak a korai fázisú vállalkozások számára,
- a nemzetközi láthatóság növelése alapfeltétele az ökoszisztémák fejlődésének.
A jövőbeli kutatások egyik ígéretes iránya a Triple Helix és a Quadruple Helix modellek alkalmazása lehet az egyetem–város–ipar–társadalom kapcsolatrendszerének részletes feltárására, valamint az egyes ágazatokon belüli kapcsolatok mélyebb vizsgálata.
A tanulmány teljes szövege megjelent a Területi Statisztika című folyóiratban: Szennay Áron, Krankovits Melinda, Kézai Petra Kinga (2026): A városok és az egyetemek szerepe a biotechnológiai, gyógyszeripari, vegyipari startupok telephelyi döntéseiben a visegrádi országokban. Területi Statisztika, 2026, 66(2): 184–208; DOI: 10.15196/TS660202
Kézai Petra Kinga az ELTE Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont (KRTK) Regionális Kutatások Intézetének (RKI) tudományos munkatársa és a Széchenyi István Egyetem (SZE) egyetemi adjunktusa.
Szennay Áron a Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem (BGE) egyetemi docense.
Krankovits Melinda a Széchenyi István Egyetem (SZE) egyetemi docense.
A cikk a szerzők véleményét tükrözi, amely nem feltétlenül esik egybe a Portfolio szerkesztőségének álláspontjával.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
