Egy nagy választás kis vesztese: a német kisebbség búcsúja a lengyel parlamenttől

Lengyelországban a 2023-as parlamenti választások rendkívül kiélezett küzdelmet hoztak a Jog és Igazságosság (PiS) és a Polgári Platform (KO) között, rekordmagas részvétellel. A választást a PiS nyerte, de végül a Tusk-vezette oldal tudott kormányt alakítani. Jelentőségében elsikkadt és kevesebb visszhangot kapott, hogy a német közösség, amely a rendszerváltozás óta a lengyel törvényhozás állandó résztvevője, s 1997 óta az etnikai szervezetek egyedüli képviselője volt, elveszítette mandátumát. Elemzésünkben annak járunk utána, hogy milyen tényezők, társadalmi és politikai változások, speciális körülmények játszottak szerepet ennek a helyzetnek a létrejöttében.

krtk blog Az ELTE Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont blogja.

Nem mindenkinek jó hír a magas részvétel

Noha a hazai 2026-os parlamenti választás esélyeit latolgatva több kutató (Bódi, Dobos – Pap, László) foglalkozott a nemzetiségi mandátum kérdéskörével, s előbb az eddig is képviselettel rendelkező német, majd a roma nemzetiségi lista tűnt befutónak, a magas részvétel miatt már önmagában a névjegyzékbe feliratkozottak száma is kevésnek bizonyult a nemzetiségi mandátumszerzéshez.

Arányos (listás) választási rendszerekben a magas választási részvétel alapvetően minimalizálja a nem kifejezetten nagy etnikai közösségek számára a bejutáshoz szükséges szavazatarány elérését (például a határon túli magyar pártok közül az általános választási szabályok szerint versengő RMDSZ meg tudta ugrani ezt, a szlovákiai, akkor éppen Szövetség – Aliancia néven induló magyar közösség azonban – immár többedjére – nem). A magas részvétel ily módon értelmezett veszélyei akkor is fenyegetik az etnikai képviseletet, ha a mandátumszerzés lehetőségét az adott választási rendszeren belül megkönnyítik az etnikai pártok számára (pl. alacsonyabb küszöb, kedvezményes kvóta).

Az utóbbi, ún. illiberális időkben az országos választások több kelet-közép-európai államban kiemelkedő mozgósítással, magas választási részvétellel jellemezhetők, aminek több esetben az etnikai képviselet szenvedte kárát – igaz, a választási részvétel mindig csak egy, noha kétségtelenül lényeges tényező a parlamenti képviselettel kapcsolatos kudarcban. Jelen írás e témakörbe illeszkedve az 1991 óta stabil lengyelországi német parlamenti mandátum elveszítésének körülményeit és okait járja körbe.

A szabályok adottak voltak – mégsem jött ki a matek

Az etnikai közösségek parlamenti képviseletét az államok számos formában segíthetik – a feltételes mód nem véletlen, hiszen nem minden esetben van meg erre a szándék (ld. Juberías, Schönbaum). Az, hogy ezek a könnyítések mely közösségek számára jelentenek valódi segítséget, több tényezőn is múlik, pl. a közösség létszáma, területi kompaktsága általában lényeges szempont.

Lengyelországban a 460 fős Szejm képviselőit arányos rendszerben, többmandátumos választókerületekben választják négyéves időtartamra. Az alsóházi képviselethez a pártoknak a szavazatok legalább 5, a koalícióknak legalább 8 százalékát kell begyűjteniük. A mandátumok elosztása a választókerületekben történik a d'Hondt-módszer alapján. A lengyelországi nemzeti kisebbségek mentesülnek a bejutási küszöb alól, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy a többmandátumos választókerületben, ahol listát állítanak – ez a németek esetében az Opolei vajdaságot lefedő 21. választókerület –, akkor is részt vehetnek a mandátumok elosztásában, ha az ötszázalékos arányt nem érik el.

Fogyatkozó és szétterülő közösség, átalakuló identitás

A lengyelországi német közösség története igen mozgalmas. Az első világháború után újjászületett, többnemzetiségű ország számos területén éltek jelentősebb létszámú német csoportok. A második világháború alatt a német megszállással a közösség létszáma jelentősen megnőtt, majd a háború utáni önkéntes vagy kényszerű ki- és visszatelepülések hatására lecsökkent. Lengyelország területén – ezen belül is Felső-Sziléziában – hivatalosan, gazdasági okokból csak egy kisebb csoport maradhatott. Az államszocialista időszakban aztán a családegyesítési és repatriálási programok során e csoport jelentős része is emigrált.

A rendszerváltozás körül csak találgatni lehetett, hányan élhetnek még Lengyelország területén. A választ végül a 2002-es népszámlás adta meg, a németség akkori létszáma jelentősen alulmúlta a várakozásokat. A helyzet azóta sem lett jobb, hiába a népszámlálás módszertani változása – már két identitás bejelölésére is lehetőség van, amiből a német kivételével minden etnikai közösség profitált –, a német közösség létszáma a folyamatos kivándorlás, a társadalom öregedése, valamint a regionálisként is értelmezhető rivális etnikai identitás (sziléziai) következtében egyre csökkent (1. ábra). A negatív trend nemcsak a németek összlétszámában, hanem az identitás erősségének (mint kizárólagos vagy elsődleges identitás), illetve a közösség koncentrált területi elhelyezkedésének oldódásában is megmutatkozott.

A területi koncentráció gyengülése (2. ábra), ami éppen a német közösség központjának számító Opolei vajdaságban különösen súlyos, szintén a politikai képviselet, a választási sikeresség ellenében hat, hiszen a régióban és egyszersmind választókerületben élők tudják potenciálisan biztosítani a parlamenti mandátumot.

Régi sikerek, új kihívások

A rendszerváltás után a német közösség elismert nemzeti kisebbséggé vált, státuszuk tehát rendeződött. Mindez lehetővé tette számukra a társadalmi és politikai megszerveződést, szervezetek alapítását, s a kínált lehetőségekkel élve folyamatosan részt is vettek a választásokon, képviselőket delegálva a Szejmbe, majd később az Opolei vajdaság regionális, járási és helyi testületeibe is. A közösség érdekérvényesítő képességének egyik legnagyobb eredménye az 1998-as közigazgatási reform során az önálló Opolei régió megőrzése volt, ami kulcsfontosságúnak bizonyult a közösség identitásának és politikai képviseletének fenntartásában.

Az első, 1991-es (még választási küszöb nélküli) választásokon például a lengyelországi német szervezetek még hét mandátumot szereztek, később azonban mind az induló szervezetek száma, mind az elnyert képviselői helyek száma egyetlen választási bizottságban és egyetlen mandátumban állandósult (3. ábra). Az opolei német kisebbség társadalmi szervezete, az Opole-Sziléziai Német Kisebbség Társadalmi – Kulturális Egyesülete és ennek választáson induló bizottsága, a KWW Mniejszość Niemiecka az évek során nemcsak demográfiai kihívásokkal (választói bázis csökkenése), hanem belső, gyakran intergenerációs konfliktusokkal és a szavazóbázis megszólításának nehézségeivel is küzdött. A közigazgatási reform során elért siker és a kisebbségi jogok törvényi biztosítása (2005) után a politikai üzenetek kevésbé tudtak a közösség specifikus igényeire épülni, s elmaradt a programok terén szükséges megújulás is.

A szervezet utánpótlását, valamint a szavazóbázis egy részét felszívta a rivális sziléziai mozgalom.

A politikai oldalak közötti egyre kiélezettebb küzdelem, amelynek tétje sokak szemében a demokratikus jövő vagy az ország Európában elfoglalt helye lehetett, a választói preferenciák megváltozásával a hagyományos pártok támogatásának irányába terelte a választók egy jelentős részét.

Végezetül pedig, a dezinformációs kampányok, mint pl. hogy a német parlamenti mandátum garantált, szintén eltéríthetett szavazókat az etnikai párttól, csakúgy, mint a parlamenti képviselet üressége, szimbolikus volta, szembeállítva a regionális cselekvőképességgel.

Kevesebb szavazó, gyengébb mozgósítás

A 2023-as választásokon a német kisebbség pártja által kapott szavazatok száma a legkevesebb volt, amit a szervezet valaha is elért. Ez arra utal, hogy nemcsak a magas országos részvétel volt a probléma, hanem a szervezet mozgósítási képessége is jelentősen csökkent. Egy, a Strijbis és Kotnarowski által kidolgozott index segítségével mérhető, hogy az adott közösség tagjainak mekkora részét sikerült mobilizálni, s milyen arányban szavaztak a közösséget képviselő pártra. Az index értéke (4. ábra) a 2001 és 2023 közötti időszakban a német kisebbség esetében csökkenő tendenciát mutatott, ami jól jelzi a fenti folyamatok összesített hatását. A mutató alapján az is kimutatható, hogy a mozgósítás 2023-ban volt a legsikertelenebb, hiszen – feltételezve, hogy a kisebbségi részvétel hasonló az országos átlaghoz – ekkor a német szavazóbázisnak mindössze 65%-át tudták megszólítani.

A 2023-as választásokon a német kisebbség által képviselt KWW MN az Opolei választókerületben a szavazatok 5,37%-át szerezte meg. A d’Hondt-módszer alapján végzett mandátumkiosztásban a szervezet által begyűjtött 25 778 szavazat azonban a 12-mandátumos választókerület mindössze 16. mandátumára lett volna elegendő. A korábbi választások alkalmával a német közösség rendszerint a választókerület 8-10. helyen kiosztott mandátumára elegendő szavazatszámmal rendelkezett.

A képviselet vége, vagy csak átmeneti szünet?

A német közösség parlamenti mandátumának elvesztése tehát egy összetett, demográfiai, társadalmi, politikai, ugyanakkor természetes folyamat eredménye, amelyet felgyorsítottak a lengyelországi illiberális körülmények. A németek számára kedvezőtlen kormányzati politika és légkör, az erőteljes nemzeti narratívák, valamint a polarizált politikai küzdelem korában az etnikai képviselet biztosítása még a közösség tagjai számára sem volt eléggé vonzó vagy biztonságos alternatíva.

Bár a mandátum elvesztése jelentős csapás, ez nem jelenti a közösség politikai szerepvállalásának végét. A jelenlegi német közösség létszáma egy következő, békésebb körülmények között zajló választásokon még mindig elegendő lehet a mandátum visszaszerzéséhez.

Az Opolei regionális önkormányzatban kiegyensúlyozott és erős a német kisebbség képviselete, s ez – kiegészülve a térségi és helyi testületekben való részvétellel – összességében nagyobb hatást gyakorol a közösség mindennapjaira, mint az országos képviselet. Ami egyébként szintén megvan, csak új formát öltött: a korábbi német képviselő, Ryszard Galla 2024 óta egy korábban nem létező tisztségben, kisebbségi ügyekért felelős tanácsadóként dolgozik a parlament alsóházi elnöke mellett.

A tanulmány teljes szövege megjelent a REGIO: Kisebbség Kultúra Politika Társadalom 2025/4. számában.

Baranyai Nóra az ELTE Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont (KRTK) Regionális Kutatások Intézetének (RKI) tudományos munkatársa.

A cikk a szerző véleményét tükrözi, amely nem feltétlenül esik egybe a Portfolio szerkesztőségének álláspontjával.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images