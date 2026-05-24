Véget vethet a polgárközeli Európának az új hétéves uniós költségvetésre vonatkozó brüsszeli terv?

Az Európai Bizottság által javasolt, a 2028-2034-es időszakra vonatkozó költségvetési terv nem csupán alapjaiban változtatja meg az eddig ismert uniós támogatási rendszereket, de végzetes következményekkel járhat a lakossághoz legközelebb álló, ún. helyalapú politikákra és azok eszközeire.

Még mielőtt sor kerülne a veszélyforrások bemutatására, érdemes azt is megvizsgálni, hogy miben rejlik a tervezet lényege, melyek lehetnek a tagállamok, de akár a helyi polgárok számára is érzékelhető előnyök és hátrányok. A bizottsági javaslat egyik legfontosabb újítása, hogy a legnagyobb összegű támogatásokat biztosító uniós alapokat (Európai Szociális Alap-ESZA, Európai Regionális Fejlesztési Alap-ERFA, Kohéziós Alap, Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap-EMVA) egyetlen, egységes alapba olvasztja.

Több a hátrány, mint az előny

Ez a változás akár kifejezetten pozitívnak is tűnhet, hiszen az egyetlen alap lebontja azokat a határokat, amelyeket korábban a különböző alapok és a különböző alapokhoz kapcsolódó operatív programok szabályai eltérő célrendszere és időben eltérő végrehajtási mechanizmusa jelentett. (A gyakorlatban ez azt jelentheti, hogy egy komplexebb fejlesztéshez nem szükséges külön pályázni az infrastruktúrára, amelyet az ERFA-hoz kapcsolódó egy, vagy több operatív program támogat, nem szükséges külön a képzésre pályázni az ESZA-hoz kapcsolódó operatív programból, és így tovább.)

Ez a rendszer tehát érdemi lehetőséget teremt az integrált programok kialakítására, ami eddig szinte lehetetlennek tűnt, miközben az élet szinte kivétel nélkül komplex megoldásokat követelt eddig is. Ez az uniós szinten kínált lehetőség azonban egy óriási kihívás is, amely a tagállamok oldalán jelentkezik. A kérdés ugyanis az, hogy ezt az egységet képes-e, hajlandó-e saját nemzeti rendszerén belül leképezni, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy nem minden ágazat (pl. agrárium, oktatás, iparfejlesztés stb.) élén áll egy döntéshozó szerv, (amely a programok kialakítása-végrehajtása során vagy tekintettel van a többiekre, vagy nincs), hanem szervezetileg, működésileg is egységet alkotva, közösen dolgoznak ki az egyes problémákra súlyozottan reagáló, jobb esetben a területi sajátosságokat is figyelembe vevő egységes programot.

Ha tehát egy tagállam az új, egységes alap előnyit ki szeretné használni, akkor erre már idejekorán szükséges lenne felkészülni mind szervezetalakítási, mind pedig tervezési módszertani oldalról. Az előnyök felsorolása – az integrált szemlélet meghonosításának lehetőségével – be is zárul. A bizonytalanságok és veszélyek sora pedig alapvetően abból következik, hogy az Európai Unió az eddig szorosabb-lazább felügyelete, irányítása alatt álló kohéziós és helyalapú politikák feletti irányítást át kívánja adni a tagállamoknak úgy, hogy közben a megvalósulásukra, vagy az eddig ismert és elvárt szintű alkalmazásukra semmilyen garanciát nem ad és nem is kér.

Ez a gyakorlatban egyrészről azt jelenti, hogy a tagállam dönti el, hogy például alig (csak pár százaléknyi) forrást költ valamely kohéziós célkitűzésre, és nagyon sokat például az agráriumra (vagy éppen fordítva), másrészről pedig azt eredményezi, hogy az egyes célok – és a mögöttük álló lobbierők – egymással kényszerülnek majd versenyezni az ilyenformán bizonytalanná vált forrásokért, melyek ráadásul a jelenlegi és korábbi időszakokhoz képest jelentősen csökkentek is.

Ha mindez nem volna elég, akkor ráadásként az eddig jól bevált, a polgárokhoz legközelebb álló fejlesztési eszközök – ilyen a később részletesebben bemutatandó LEADER/CLLD, vagy éppen a fenntartható városfejlesztés – tekintetében a tagállam dönt, hogy egyáltalán alkalmazza-e, vagy sem. (Ismeretes, hogy a 2021-2027-es programozási időszakban az ERFA – az egyik legnagyobb forrásokkal rendelkező uniós alap – 8%-át kötelezően fenntartható városfejlesztésre kellett fordítani, míg a jóval kisebb forrású vidékfejlesztés – EMVA – 5%-a szintén kötelező jelleggel biztosíthatta a LEADER program roppant szerény működését.)

A LEADER lehet a fő vesztes

Az Európai Bizottság új fejlesztéspolitikai világrendjében a legnagyobb vesztesek a helyi politikák eszközei, amelyeket fenntartható városfejlesztésnek, közösségvezérelt helyi fejlesztésnek (CLLD), LEADER-nek, integrált területi beruházásnak neveztek.

Ha ugyanis egy fejlesztési módszer alkalmazása nem kötelező, és elkülönített forrásokkal sem rendelkezik, akkor a még legfelvilágosultabb, legdemokratikusabb legszövetségibb, vagy regionalizált berendezkedésű államok központi kormányzatai sem érdekeltek abban, hogy saját kompetenciáikból a helyi szintet (tovább) erősítsék, mind forrásokban, mind döntési lehetőségekben. Igaz ugyan, hogy a jogszabály tervezetek a LEADER program alkalmazását kötelezőnek tekintik (a fenntartható városfejlesztést nem), de mivel minimális forráskeretet uniós szinten következetesen nem kívánnak elkülöníteni, így a kötelezettség akár egyetlen LEADER szervezet létrehozásával is kipipálható (míg jelen pillanatban a vidék Magyarországán 105 ilyen szervezet működik).

A helyi eszközökkel, helyi politikákkal szemben a nagy kohéziós és agrárfejlesztési programokat azért nem kell félteni, mert azok továbbra is központi irányítás mellett a központ által meghatározott forrásokból gazdálkodhatnak. Igaz ugyan, hogy az egyes ágazati lobbik közül mindenki a legnagyobb részt szeretné kimarkolni a húsosfazékból, és az arányok kialakulásában nagy szerepet játszik majd az éppen aktuális kormányzat preferenciarendszere. Ebben a vetélkedésben a legkisebb lobbierővel rendelkező – agráriumon kívüli – vidék lehet a legnagyobb vesztes, a második pedig a helyi önkormányzatok – lobbierőtől függően. Így, ha a helyi szereplők számára uniós szinten nem különítenek el forrásokat, akkor ők, a helyalapú (place-based) és integrált megközelítéssel együtt csak az uniós rendeletek papírlapjain, vagy mutatóban maradhatnak meg a 2028-2034-es időszakban.

Helyalapú politikák

De valójában melyek ezek a helyalapú politikák és miért lehetnek fontosak a települések, a lakosság széles köre számára? Némelyikük ugyan már több mint három évtizede, a kilencvenes évek eleje óta létezik (pl. a LEADER program), azonban az uniós szakpolitikában a 2009-es Fabrizio Barca által készített jelentés hívta fel a figyelmet a place-based, vagyis a helyi alapú fejlesztési megközelítések fontosságára. Ez egyfajta kritikája volt a centralizált, többnyire a minisztériumokból vezényelt fejlesztési programoknak, amelyek egyik fontos jellemzője, hogy térben vak, vagyis csak ritkán, vagy egyáltalán nincs tekintettel a helyi sajátosságokra, az országokon belüli fejlettségi különbségekre. Márpedig a helyi körülmények ismerete, a helyi lakosság támogatása hiányában a kívánt fejlesztési célok gyakran egyáltalán nem, vagy nem a várt hatások mellett valósulhatnak meg, hosszabb távú fenntarthatóságuk kétséges, összességében a források elpazarlását eredményezhetik. Ezzel szemben állnak a helyalapú fejlesztési módszerek, amelyek közös jellemzői az alábbiakban foglalhatók össze:

egy adott területi egységre (ami lehet egy város, egy járás, vagy ennél nagyobb területi egység) és nem az egész országra terjed ki;

kialakulásuk során nem a közigazgatási határok a fontosak, hanem a települések, vagy éppen vállalkozások, önkormányzatok, civilek közötti valós, élő, funkcionális kapcsolatok;

a kialakított szervezetek alulról építkeznek, vagyis nem a központi kormányzat dönt a vezetésükről és a működésükről sem;

működésükre a partnerség jellemző, ami azt jelenti, hogy a különböző szereplők nem alá-fölé rendeltségi viszonyban állnak egymással, hanem azonos jogú szereplőként, egymást segítve és egymásra tekintettel, aktív részvétel mellett, a helyi sajátosságok és érdekek harmóniáját szem előtt tartva alakítják mindennapi működésüket és döntéseiket;

a szervezetek önálló és el nem vonható döntési kompetenciákkal rendelkeznek, jobb esetben részei egy ország területi egységekre osztható kormányzási rendszerének, ahol a szintek közötti élő kapcsolat segíti az alacsonyabb szintek bevonását a magasabb szintű döntési folyamatokba is (ez a többszintű kormányzás elvének érvényesülését jelenti);

működésük gyorsabb, rugalmasabb lehet, a nagy központi, gyakran túlbürokratizált rendszeretekkel szemben abban az esetben, ha a szervezetek az országos kereteken belül maguk alakíthatják eljárásrendjüket;

a személyes jelenlét, polgárközelség, elérhetőség, valamint a kellő bizalom és szakértelem olyan – leginkább humánfejlesztési – beavatkozásokat is lehetővé tesz, amely a központi programok számára elérhetetlennek és eredménytelennek bizonyulnak;

mivel közvetlenül a helyiek, vagy azokkal közvetlen kapcsolatban álló képviselők döntenek a beruházásokról, így elszámoltathatóság, átláthatóság könnyebben, jobban érvényesülhet;

mivel a központi programokhoz képest a menedzsment jelentősen nagyobb létszámot igényel, így – talán egyedüli hátrányként – a rendszer működtetése magasabb költségszintű;

E sajátosságok nem csupán a legitimációt, a demokratikus jelleget erősítik, de pénzügyileg kimutatható eredményességük is jelentős. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a helyi közösség által – akár társadalmi munkában – vetett füvet, vagy gondozott virágot ugyanis nem tapossák ki, a virágot nem viszik el, szemben a központi rendszereken keresztül, gyakran nagyon drágán megvalósított és bizonyos idő elteltével már nyomokban sem fellelhető parkosítási munkákhoz képest.

A helyi szereplők – különösen az önkormányzatok – arra pályáznak, amire szükségük van, és nem amire lehet (a programok tartalmát a helyiek alakítják, nem a központ, amely a gyakran jelentősen eltérő sajátosságok és igények figyelembevételére eleve képtelen). Olyan feltételeket kínálnak a jellemzően kicsi, helyi vállalkozások számára, amelyet a nagy, országos programok esetén képtelenek lennének teljesíteni (önrész, a projekt mérete, elvárt eredmények). A helyi programok (pl. LEADER) nagyságrenddel kevesebb pénzből teremtenek egy munkahelyet, mint a nagy országos operatív programok (lásd: Vidékfejlesztési Program ex-post értékelése).

Uniós értékek veszélyben?

A vidéki és városi lakosság igényeit közvetlenül szolgálni hivatott fejlesztési módszerek nem csupán pénzügyi szempontból értékelhető (mint ahogy teszi ezt az Európa Számvevőszék). Ezek a helyi programok értékeket, európai uniós értékeket is megtestesítenek. Márpedig, ha azokat az értékeket elengedik, amelyek eddig Európát közelebb hozták, és a döntések már nem kötődnek azokhoz, akkor a bizonytalanság, kiszámíthatatlanság veszi át a helyüket, rosszabb esetben pedig az értéknek semmiképp nem nevezhető erő, vagy erőszak válik részben, vagy egészben meghatározóvá (elegendő a legnagyobb hatalmak – USA, Oroszország – pillanatnyi politikájára gondolni).

Az is nyilvánvaló, hogy a jogállamiság önmagában nem védheti meg az európai értékek összességét – köztük az uniós fejlesztéspolitika eddigi vívmányait – hiszen azok teljességét nem fedi le. Ez a nagyon távolinak, elvontnak tűnő kérdés – értékek alapján kell-e élnünk – pontosabban az értékek elengedése, egy olyan láncreakciót vált ki, amely a mindennapok számára azt fogja eredményezni, hogy egyáltalán nem, vagy alig lesz már arra lehetőség, hogy a helyi igényeket, a helyi sajátosságok szerint, helyi döntésekkel támogathassanak, uniós forrásokból. Ehelyett a jelenleg is centralizáltan működő forráselosztásban kaphat csaknem kizárólagos szerepet a mindenkori kormányzat és központi politikai elit.

Bár a jogállamiság értékének tiszteletben tartása nem csupán a tagállamokra nézve kötelező, meglehetősen sajátos az Európai Unió Működéséről Szóló Szerződésnek (melynek a szerepe, jelentősége a tagállami alkotmányokhoz hasonlatos) már a legelső cikkének figyelmen kívül hagyása, mely rögzíti, hogy a döntéseket a lehető legnyilvánosabban és az állampolgárokhoz a lehető legközelebb eső szinten hozzák meg. Maradva a jogi normák és értékek világában, a Szerződés harmadik cikke a területi kohézió erősítését tűzi ki célul, (amelyet aztán a 174-178. cikk tovább konkretizál) ami teljesen elhalványulni látszik akkor, ha az Európai Bizottság által elképzelt jövő valósul meg.

Ennek a jövőképnek ugyanis csak esetleges részét képezhetik a helyi politikák, s velük együtt az olyan hangzatos szlogenek, mint a „polgárokhoz közeli Európa”, a „senkit nem hagyunk hátra”, vagy az „Európa érted van”.

A valóban a polgárokhoz legközelebb álló fejlesztési módszerek és szervezetek pilátusi átadása a tagállamoknak, nem csupán pénzügyileg lehet káros, de széles körben áshatja alá az Európai Unióba vetett bizalmat, és az integráció elmélyülése helyett a széthullás fele vezetheti Európát.

Finta István az ELTE Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont (KRTK) Regionális Kutatások Intézete (RKI) Dunántúli Tudományos Osztályának tudományos főmunkatársa.

