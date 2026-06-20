Nem is az euróárfolyamot kell nézni? Az élelmiszerárakra a dollár-forint kurzus jobban hat

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

Az élelmiszer-inflációt a nem euróövezeti EU-országokban elsősorban nem a hazai monetáris politika, hanem az árfolyammozgások és a külső sokkok alakítják. Különösen erős hatása van annak, ha a nemzeti valuta gyengül az amerikai dollárral szemben.

Budapest Economic Forum 2026 Átalakulóban a magyar gazdaságpolitika, a választások után gyökeresen változhatnak meg a körülmények és a célok. Merre tart a magyar kormány és mivel néz szembe a nemzetközi környezetben? Ez lesz a Portfolio idei kiemelt gazdaságpolitikai konferenciájának legfontosabb témája.

krtk blog Az ELTE Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont blogja.

Az inflációról szóló vitákban a figyelem többnyire a jegybankokra, a kamatokra és a belföldi keresletre irányul. Ha emelkednek az árak, sokan automatikusan arra gondolnak, hogy túl laza volt a monetáris politika, túl sok pénz került a gazdaságba, vagy túl későn érkezett a szigorítás. Az élelmiszerárak alakulása azonban ennél jóval összetettebb kérdés, különösen a kis, nyitott gazdaságokban.

Új kutatásunk azt mutatja, hogy

az euróövezeten kívüli EU-tagállamokban az élelmiszer-inflációt sokkal inkább a külső tényezők alakítják, mint a belföldi monetáris feltételek.

Az árfolyamok, mindenekelőtt a dollárral szembeni leértékelődés, valamint a globális ársokkok meghatározóbb szerepet játszanak, mint a monetáris bázis vagy a rövid távú kamatok változása.

A megélhetési válság legláthatóbb oldala

Az infláció a legtöbb háztartás számára nem makrogazdasági mutatóként, hanem a bolti pénztárnál válik valósággá. A kenyér, a tej, az étolaj vagy a zöldségek árának emelkedése azonnal érzékelhető, és az élelmiszerek esetében a vásárlás elhalasztása aligha jelent valódi lehetőséget.

Éppen ezért az élelmiszer-infláció az elmúlt években az egyik legérzékenyebb gazdasági kérdéssé vált Európában. A koronavírus-járvány megzavarta az ellátási láncokat, az energiaválság megemelte a termelési és szállítási költségeket, az orosz–ukrán háború pedig tovább fokozta a bizonytalanságot az agrár- és nyersanyagpiacokon. Az élelmiszerárak növekedése sok háztartás számára a megélhetési válság legközvetlenebb tapasztalatává vált.

Saját valuta, nagyobb sérülékenység

Vizsgálatunk hét európai uniós tagállamra (Bulgáriára, Csehországra, Dániára, Magyarországra, Lengyelországra, Romániára és Svédországra) terjed ki. Ezeket az országokat az köti össze, hogy ugyan az egységes európai piac részei, de saját valutát használnak, így továbbra is ki vannak téve az árfolyam-ingadozásoknak. A 2007 és 2023 közötti havi adatok alapján végzett elemzés lehetőséget adott arra, hogy több válságidőszak hatását is egyszerre vizsgáljuk, a globális pénzügyi válságtól kezdve a világjárványon át a legutóbbi geopolitikai sokkokig.

Ez a sajátos helyzet egyszerre jelent rugalmasságot és kitettséget. A monetáris önállóság bizonyos gazdaságpolitikai mozgásteret biztosít, ugyanakkor nyitva hagyja azt az árfolyamcsatornát, amelyen keresztül a külső árnyomás gyorsan begyűrűzhet a hazai fogyasztói árakba.

A dollár erősebb hatást gyakorol, mint az euró

A kutatás egyik legfontosabb eredménye, hogy

a dollárral szembeni leértékelődés szignifikánsan és tartósan emeli az élelmiszerárakat.

Ezzel szemben az euró árfolyamának változása az alapmodellekben nem mutatott hasonlóan erős kapcsolatot az élelmiszer-inflációval, miután figyelembe vettük a közös nemzetközi sokkokat.

Ez első pillantásra meglepőnek tűnhet, hiszen ezek az országok földrajzilag és kereskedelmileg is szorosan kötődnek Európához. A háttérben azonban az áll, hogy az élelmiszertermelés és -elosztás szempontjából kulcsfontosságú inputok – például az energia, számos mezőgazdasági alapanyag és több nemzetközileg kereskedett termék – továbbra is közvetlenül vagy közvetve dollárhoz kötötten árazódnak. Emiatt a dollár erősödése akkor is megjelenhet a hazai élelmiszerárakban, ha a kereskedelem jelentős része az Európai Unión belül zajlik.

Másképp fogalmazva: az élelmiszer-infláció ezekben az országokban részben importált infláció. Nemcsak belső keresleti nyomás eredménye, hanem külső költségsokkok és árfolyammozgások következménye is.

Az árak felfelé gyorsabban mozdulnak, mint lefelé

A tanulmány azt is kimutatja, hogy az árfolyam-áthárítás aszimmetrikus. A nemzeti valuta gyengülése erősebben és gyorsabban emeli az élelmiszerárakat, mint amennyire az árfolyam későbbi erősödése csökkenti azokat.

Ez a jelenség a gyakorlatban is jól ismert. A vállalatok a költségnövekedést jellemzően gyorsan érvényesítik áraikban, míg a kedvezőbb költségváltozások csak lassabban vagy részlegesen jutnak el a fogyasztókhoz. Ennek hátterében állhatnak szerződéses kötöttségek, árazási merevségek, ellátási láncbeli csúszások, de akár tudatos vállalati stratégiák is.

A háztartások számára ennek az a következménye, hogy az egyszer már megemelkedett élelmiszerárak nem feltétlenül térnek vissza ugyanarra a szintre, még akkor sem, ha a külső nyomás később mérséklődik.

A monetáris politika szerepe korlátozottabb, mint sokan gondolják

Eredményeink alapján a hazai monetáris mutatók, például a monetáris bázis vagy a rövid távú pénzpiaci kamatok, csak gyenge és instabil kapcsolatot mutatnak az élelmiszer-inflációval, ha egyszerre figyelembe vesszük az árfolyamok, az általános árszint és a közös külső hatások szerepét.

Ez természetesen nem jelenti azt, hogy a jegybankok ne lennének fontosak. A monetáris politika továbbra is befolyásolja az inflációs várakozásokat, a finanszírozási feltételeket és a gazdaságpolitikai hitelességet. Az azonban világosan látszik, hogy az élelmiszerárak alakulása nem vezethető vissza kizárólag a hazai monetáris környezetre.

Ez különösen fontos tanulság azokban a közpolitikai vitákban, amelyek az infláció minden formáját automatikusan belföldi gazdaságpolitikai problémaként értelmezik.

Mit jelent ez a gazdaságpolitika számára?

Az első tanulság, hogy az árfolyam-stabilitásnak közvetlen jóléti jelentősége van. Kis, nyitott gazdaságokban a valuta gyengülése nem csupán pénzügyi-technikai kérdés, hanem a mindennapi megélhetést érintő tényező, hiszen gyorsan megjelenhet az alapvető fogyasztási cikkek árában.

A második, hogy az élelmiszer-infláció kezelése nem szűkíthető le a monetáris politikára. Ha az áremelkedés főként külső eredetű, akkor a válasznak is szélesebbnek kell lennie: ide tartozik az ellátási láncok ellenálló képességének erősítése, az energiafüggőség mérséklése, a beszerzési források diverzifikálása, valamint általában a gazdaság alkalmazkodóképességének javítása.

A harmadik pedig, hogy az élelmiszer-infláció egyszerre monetáris, kereskedelmi, energetikai, agrár- és geopolitikai kérdés. Ha kizárólag kamatpolitikai problémaként kezeljük, könnyen félreérthetjük a valódi mozgatórugókat.

Túl a napi inflációs vitákon

A tanulmány tágabb üzenete az, hogy a nem euróövezeti EU-országok inflációs folyamatai nem érthetők meg teljesen a külső környezet figyelembevétele nélkül. Ezek az országok ugyan szervesen kapcsolódnak az európai gazdasági térhez, de továbbra is saját árfolyamkockázattal élnek együtt. Válságos időszakokban ez a kitettség különösen erősen befolyásolhatja az alapvető fogyasztási cikkek, köztük az élelmiszerek árát.

A háztartások számára az infláció a bevásárlókosárban jelenik meg. A gazdaságpolitika feladata azonban az, hogy a felszín mögé nézzen. Az élelmiszerárak emelkedése ugyanis ezekben az országokban sokszor legalább annyira függ a dollár mozgásától és a globális sokkoktól, mint attól, hogy mi történik a belföldi monetáris politikában.

A cikk alapjául szolgáló tanulmány itt érhető el.

Bareith Tibor az ELTE Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont (KRTK) tudományos munkatársa, a Neumann János Egyetem (NJE) egyetemi docense.

Fertő Imre az ELTE Közgazdaság és Regionális Tudományi Kutatóközpont (KRTK) főigazgatója és a Budapesti Corvinus Egyetem egyetemi tanára.

A cikk a szerzők véleményét tükrözi, amely nem feltétlenül esik egybe a Portfolio szerkesztőségének álláspontjával.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images