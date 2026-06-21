ÉLŐ  
TUN
Tunézia 0 2 Japán
JPN
  gól: Ayase Ueda 31'
F csoport
  • Megjelenítés
Vége a nagy álmoknak: mégsem a hidrogén hozza el a zöld áttörést a közlekedésben?
KRTK blog

Vége a nagy álmoknak: mégsem a hidrogén hozza el a zöld áttörést a közlekedésben?

Gyors összefoglaló
Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.
Az évtized elején a hidrogénre sokan még alapvetően, mint az energiaátmenet „svájci bicskájára” tekintettek, mára azonban egyre több jel utal arra, hogy a régóta várt hidrogénforradalom a közlekedésben is elmarad. Miközben a hidrogénes járművek piaca megtorpant, a töltőinfrastruktúra fejlesztése akadozik, és az akkumulátoros elektromos technológiák gyorsan teret nyernek, a hidrogén alkalmazási köre egyre szűkül. Bár a nehézgépjárművekről sokáig kecsegtető piacként beszéltek, globális trendek, és főleg a kínai tapasztalatok azt mutatják, hogy e területen is legfeljebb kis részesedése lehet ennek az üzemanyagnak, így legfeljebb a hajózás és a légiközlekedésben juthat szerephez.
krtk blog Az ELTE Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont blogja.

2020 táján még széles körben úgy tekintettek a hidrogénre, mint az energiaátmenet „svájci bicskájára”: olyan univerzális megoldásra, amellyel az energiafelhasználás számos formája kibocsátásmentessé tehető. Az akkori hidrogénstratégiák ezt a narratívát erősítették, noha már ekkor is megjelentek kritikus hangok: egyes területeken (például a nehéziparban) reális az alkalmazása, míg másutt (például a lakossági fűtésben) inkább zsákutcának tűnt. Az ambiciózus tervek ellenére a hidrogén, mint energiahordozó alkalmazása elmaradni látszik, és a közlekedés a legújabb terület, ahol jelentősége egyértelműen szűkült az elmúlt bő egy esztendőben.

Ez az írás a hidrogén közlekedésben betöltött szerepét vizsgálja. Bár ez az egyik legrégebben elképzelt felhasználási terület, a tavalyi fejlemények arra utalnak, hogy itt is elmaradhat a várt „hidrogénforradalom”. A fókusz a szárazföldi közlekedésen van, mivel a hajózás és a légiközlekedés esetében továbbra is jelentős a bizonytalanság az alacsony kibocsátású üzemanyagok jövőjét illetően. Intő jel ugyanakkor utóbbi esetében, hogy az Airbus tavaly felfüggesztette hidrogénprogramját.

A közlekedés sokáig olyan terepnek tűnt, ahol az akkumulátoros elektromos járművek és a hidrogénalapú technológiák között éles verseny bontakozhat ki. A verseny látszólag ma is létezik:

Mindezek ellenére 2025-ben számos jel utal arra, hogy a hidrogén alkalmazása tovább szűkül. Michael Barnard gyűjtése szerint a vizsgált 171, közlekedési célú hidrogéntechnológiát fejlesztő vállalat 36%-a felfüggesztette ilyen irányú projektjeit.

Még több KRTK blog

Nem is az euróárfolyamot kell nézni? Az élelmiszerárakra a dollár-forint kurzus jobban hat

A cégeknek közölniük kell majd, náluk hogyan keresnek a nők a férfiakhoz képest – Nem mindegy, hogy fognak mérni

Nálunk is egyre több a közösségi kert, de még több akadályba ütköznek az alulról induló városfejlesztési ötletek

Ez különösen figyelemre méltó, mert a közlekedés volt az a terület, amibe évtizedeken át különféle kutatók és érdekcsoportok „belelátták” a hidrogén fényes jövőjét. Az ötlet már az 1960-as években megjelent: az olajkészletek kimerülésétől való félelem és az atomenergia által ígért olcsó villamos energia együtt terelte a gondolkodást a hidrogén felé. Akkumulátorok hiányában az atomerőművek áramát elektrolízissel hidrogénné lehetett volna alakítani, amely így más, nehezen villamosítható felhasználások igényeit szolgálhatta volna ki.

A General Motors a Chevrolet révén már 1963-ban bemutatta az Electrovan-t, az első hidrogén-üzemanyagcellás járművet. Bár a magas költségek és a komplexitás miatt nem került sorozatgyártásba, a technológia működőképessége bizonyítást nyert. Az olajjal kapcsolatos félelmek enyhülése és az energiaválságok lecsengése azonban megtörte a lendületet. Néhány szereplő, például a Toyota, mégis kitartott, ám a RAV4-alapú FCEV-1 sem hozta meg az áttörést az 1990-as évek végén, de a 2010-es évek első felében az amerikai palagáz-forradalom és az alacsony olajárak fényében a kilátások tovább romlottak.

A Toyota ugyan folytatta a fejlesztéseket, de közben stratégiailag diverzifikált: plug-in hibrid és akkumulátoros modellekbe is fektetett. Ez a megközelítés kifizetődőnek bizonyult.

Bár a hidrogénes személyautók globális eladásai tavaly nőttek, a piac továbbra sem mutat biztató képet. Európában, Japánban és az Egyesült Államokban még a 2024-es alacsony szintekhez képest is csökkentek az eladások.

Kínában az év végi, támogatásokhoz kötődő vásárlási hullám okozott mérsékelt növekedést, míg Dél-Korea hozta a legnagyobb bővülést (kb 7000 eladott jármű, ami a globális eladások 42%-a), nagyrészt állami iparpolitikai támogatással. Mindezt érdemes összevetni az akkumulátoros autók közel 21 milliós globális eladásával, amely egyre kevésbé támaszkodik támogatásokra.

Néhány gyártó továbbra is kitart a hidrogén mellett: a BMW 2028-ra ígéri az iX5 Hydrogen sorozatgyártását, a Volkswagen időről időre szintén jelzi érdeklődését. Ezek azonban inkább tűnnek kockázatos, „mindent vagy semmit” jellegű lépéseknek, különösen annak fényében, hogy az infrastruktúrafejlesztés lendülete megtorpant: több európai országban töltőállomásokat zárnak be vagy építéseket halasztanak el. A Toyota stratégiájában is hangsúlyeltolódás figyelhető meg: a látványos járművek mellett egyre nagyobb szerepet kap a moduláris hidrogéncellás hajtáslánc, amely olcsóbbá és szélesebb körben alkalmazhatóvá teheti a technológiát, például a tehergépjárművekben vagy mozdonyokban.

Néhány éve még erős volt az a hit, hogy a teherfuvarozás a hidrogén egyik fő terepe lehet, mivel az akkumulátorok drágák és energiasűrűségük korlátozott. Ma már árnyaltabb a kép:

rövidebb távokon (200–400 km) az akkumulátoros megoldások dominanciáját várják az éllovas Kaliforniában, míg hosszabb utaknál még felmerül a hidrogén szerepe. Ugyanakkor a legfrissebb adatok itt is az elektromos hajtás felé billentik a mérleget.

Kínában 2025-ben több mint tízezer hidrogénes nehézgépjármű állt forgalomba, de ezzel szemben 230 ezer akkumulátoros járművet regisztráltak. Az infrastruktúrafejlesztés is ezt az irányt támogatja: sorra épülnek az akkumulátorcserés „zöld folyosók”, miközben a hidrogéntöltő-hálózat bővítése elmarad a várakozásoktól. Költségoldalon is az elektromos technológia vezet, amely több alkalmazásban már ma is versenyképesebb, mint a dízel, a hidrogén pedig még annál is drágább.

A kínai trendek mellett az amerikai Nikola csődje is figyelmeztető jel. Bár a bukásban vezetői hibák is szerepet játszottak, a kereslet hiánya, az infrastruktúra fejletlensége és az erős alternatívák gyorsították a valaha a Fordnál is többet érő cég hanyatlását.

Európában ugyanakkor még nem mondtak le a hidrogénről: a Volvo és a Mercedes-Benz fejlesztései továbbra is folynak, és néhány iparági együttműködés is körvonalazódik. Az EU a TEN-T hálózat mentén 2030-ig körülbelül 800 töltőállomás kiépítését tervezi, jelentős támogatással. Ugyanakkor a kiindulópont alacsony, és a jelenlegi trendek nem egyértelműen a gyors bővülés irányába mutatnak.

Az elmúlt időszak fejleményei alapján a hidrogénes hajtásláncok kilátásai visszafogottak. Bár évtizedeken át sokan az olaj alternatívájaként tekintettek rá, egyre valószínűbb, hogy nem válik domináns technológiává.

A személyautók esetében a verseny lényegében eldőlt, és még a korábban ígéretesnek tartott teherfuvarozásban is úgy tűnik, hogy a hidrogén csak korlátozott szerephez juthat.

Szabó John az ELTE Közgazdaság és Regionális Tudományi Kutatóközpont (KRTK) Világgazdasági Intézetének tudományos főmunkatársa és a Globalizáció Közgazdaságtana Kutatócsoport vezetője.

A cikk a szerző véleményét tükrözi, amely nem feltétlenül esik egybe a Portfolio szerkesztőségének álláspontjával.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Work-life balance a munkajogban

Egyre feszültebb figyelem övezi a jogalkotás munkáját, ahogy telnek a napok a bértranszparenciáról szóló (EU) 2023/970 irányelv átültetésének 2026. június 7-i - eredménytelenül eltelt - h

Kasza Elliott-tal

Microsoft - kereskedés

Egy ideje már követem, mert tetszik a grafikonja. Most csak egy gyors posztot rakok ki arról, hogyan látom a chartot. Hétvégén, ha lesz időm, összehasonlítom a Facebookot és a Microsoftot, mert

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Fórum

Konferencia ajánló

Erős forint: piaci hullám vagy rezsimváltás?

Erős forint: piaci hullám vagy rezsimváltás?

2026. június 24.

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Tisza-kormány: Mégsem terjesztik be jövő héten a vagyonvisszaszerzési hivatalról szóló tervezetet, társadalmi egyeztetés jön
Ennek nem fog örülni Moszkva: több mint 2000 kilométerre a határtól találtak be az ukránok
Nem is az euróárfolyamot kell nézni? Az élelmiszerárakra a dollár-forint kurzus jobban hat
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility