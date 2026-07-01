A színfalak mögött így dőlnek el az önkormányzatok számára fontos kérdések az EP-ben

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

Back to Europe 2026 Az áprilisi választások után visszakerült az európai térképre Magyarország, a kormány kiemelt célja az uniós források hazahozatala, illetve hosszabb távon az euró bevezetése. Milyen utat kell bejárnia Magyarországnak addig és mekkora lökést adhatnak az uniós pénzek a gazdaságnak? Ezzel a kérdéssel foglalkozik a Portfolio konferenciája, mely szakértőkkel, közgazdászokkal, neves külföldi előadókkal járja körül a témát.

krtk blog Az ELTE Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont blogja.

A közös munkacsoportként ismert képviselői hálózatok különös helyet foglalnak el az uniós intézményi rendszerben. Nem rendelkeznek jogalkotási hatáskörrel, nem parlamenti szakbizottságok, és formálisan nem részei az Európai Parlament döntéshozatali struktúrájának. Mégis fontos szerepet játszanak abban, hogy milyen ügyek kerülnek napirendre, milyen szakpolitikai kompromisszumok alakulnak ki, és mely érdekcsoportok képesek tartósan jelen lenni az európai politikában.

Különösen igaz ez a helyi és regionális érdekeket (is) megjelenítő közös munkacsoportokra, amelyek az önkormányzatok érdekérvényesítő tevékenységének meghatározó célpontjai. Az Európai Unió politikai rendszerében ugyanis a térbeli különbségek nem pusztán földrajzi adottságokként értelmezhetők, hanem politikai törésvonalakat is képeznek. A centrum és periféria közötti fejlettségbeli eltérések, a városi és vidéki térségek eltérő érdekei, a szigetek vagy határ menti régiók sajátos helyzete, illetve az etnikai-kulturális régiók problémái gyakran nehezen jelennek meg a hagyományos tagállami logikában. A közös munkacsoportok éppen ezt az űrt próbálják betölteni.

A közös munkacsoportok a formalitás és informalitás határán működnek. Különböző politikai csoportokhoz tartozó EP-képviselőket tömörítenek egy adott szakpolitikai vagy társadalmi kérdés (pl. kisebbségvédelem, gyermekvédelem, ritka betegségek, állatjólét, Közel-Keleten élő keresztények, borászat stb.) köré. A működésük egyik legfontosabb sajátossága, hogy a tagok ilyenkor részben háttérbe szorítják klasszikus pártpolitikai identitásukat, és az adott témában kialakítható közös érdekek mentén próbálnak együttműködni.

Ez az együttműködés különösen fontos olyan ügyekben, ahol a konfliktusvonalak nem tisztán ideológiaiak. A kohéziós politika, a regionális fejlesztés, a városi infrastruktúra, a vidéki térségek és a legkülső régiók helyzete vagy a kisebbségi (autonóm) régiók problémái sokszor nem bal–jobb logika mentén szerveződnek. Egy mediterrán kikötőváros szocialista képviselője bizonyos kérdésekben könnyebben talál közös hangot egy konzervatív máltai vagy horvát EP-képviselővel, mint saját politikai családjának más tagjaival. A közös munkacsoportok ezért sajátos keresztmetszeti hálózatokat hoznak létre az Európai Parlamenten belül.

Fontos ugyanakkor, hogy ezek a csoportok:

nem rendelkeznek jogalkotási hatáskörrel,

nem hoznak kötelező döntéseket, és

formálisan nem részei a parlamenti döntéshozatali láncnak.

Mégis, éppen ez a „félhivatalos” státusz teszi őket rugalmassá és politikailag hasznossá. Működésük ráadásul jóval nyitottabb, mint a parlamenti szakbizottságoké. A közös munkacsoportok üléseinek rendszeres résztvevői a különböző lobbiszervezetek, önkormányzati hálózatok, szakpolitikai ernyőszervezetek, kutatóintézetek és civil szereplők. Sok esetben itt találkoznak először az EP-képviselők egy adott szakpolitikai probléma részletes területi vetületeivel.

Félhivatalos státuszuk ellenére e képviselői csoportosulások alapítása feltételhez kötött. Az EP elnöke és a politikai frakciók vezetőiből álló Elnökök Értekezletének határozata értelmében 1999 óta közös munkacsoport csak akkor alapítható, ha élvezi három politikai csoport támogatását. Ennek érdekében az Elnökök Értekezlete egy ún. kvótarendszert vezetett be, amelynek értelmében valamennyi képviselőcsoport – súlyának megfelelő számú – aláírással rendelkezik. Csak megfelelő támogatás esetén vehetik igénybe az EP hivatalos üléstermeit és tolmácsszolgálatát.

Miért fontosak a települési és területi önkormányzati érdekeket megjelenítő közös munkacsoportok?

Az Európai Unió működése formálisan továbbra is alapvetően tagállami logikára épül. A valós politikai konfliktusok jelentős része azonban gyakran nem államok, hanem különböző térségtípusok között rajzolódik ki. Más problémákkal szembesülnek az európai nagyvárosok, mint a leszakadó rurális térségek. Más érdekek mentén politizálnak a mediterrán kikötők, mint a szárazföldi ipari régiók. A szigetek, a hegyvidéki területek vagy a legkülső régiók pedig sokszor olyan strukturális hátrányokkal küzdenek, amelyeket a nemzeti politikák nem képesek megfelelően kezelni.

E közös munkacsoportok jelentősége abban áll, hogy az említett térségi érdekek számára intézményi megjelenési lehetőséget biztosítanak az Európai Parlamentben, ezáltal pedig a települési és területi önkormányzatok érdekeinek érvényesítésére is viszonylag könnyen hozzáférhető fórumot kínálnak.

A települési és területi önkormányzati érdekeket megjelenítő közös munkacsoportoknak alapvetően két típusát különböztetjük meg.

Az első kategóriába az egy adott földrajzi térséghez kapcsolódó, makroregionális fókuszú közös munkacsoportok tartoztak, mint például az Atlanti Part Közös Munkacsoport vagy a Balti Európa Közös Munkacsoport.

tartoztak, mint például az Atlanti Part Közös Munkacsoport vagy a Balti Európa Közös Munkacsoport. A második csoportot azok a képviselői csoportosulások alkotják, amelyek nem egy konkrét régiót, hanem azonos területi kihívásokkal rendelkező térségeket (pl. városok, kohéziós területek, tengeri területek, legkülső régiók, autonóm területek stb.) próbálnak összekapcsolni.

Az elmúlt évtizedben jól látható átalakulás ment végbe ezen a területen. Míg korábban léteztek kifejezetten makroregionális fókuszú közös munkacsoportok, addig 2014 után ezek fokozatosan eltűntek az Európai Parlament struktúrájából. Ez részben az intézményi szabályozás következménye. Mivel egy közös munkacsoport létrehozásához legalább három politikai csoport támogatása szükséges, az olyan kezdeményezéseknek van nagyobb esélyük a fennmaradásra, amelyek szélesebb európai érdekkört tudnak megszólítani. Egy kizárólag néhány tagállamot érintő regionális együttműködés jóval nehezebben képes elegendő politikai támogatást szerezni, mint egy olyan hálózat, amely egész Európában jelen lévő területi problémákra épít.

2024 óta négy területi tematikájú közös munkacsoport működik az EP-ben:

a Tengerek, Folyók, Szigetek és Part Menti Területek Közös Munkacsoport;

a Kohéziós Politika és Legkülső Régiók Közös Munkacsoport;

a Biológiai Sokféleség, Vadászat, Vidék Közös Munkacsoport; valamint

a Hagyományos Kisebbségek, Nemzeti Közösségek és Nyelvek Közös Munkacsoport.

Tengeri Európa és a makroregionális érdekek

A Tengerek, Folyók, Szigetek és Part Menti Területek Közös Munkacsoport esetében olyan közös földrajzi adottságokról van szó, amelyek sajátos gazdasági és politikai érdekeket hoznak létre. A mediterrán kikötővárosok, a balti térség, az atlanti partvidék vagy a szigetországok képviselői számos kérdésben hasonló problémákkal szembesülnek: tengeri közlekedés, halászat, klímaváltozás, turizmus vagy energiabiztonság területén.

Ezek a kihívások gyakran nem állnak meg az országhatároknál. Egy tengeri ökoszisztéma állapota, egy halállomány fenntarthatósága vagy egy kikötő logisztikai szerepe tipikusan olyan kérdés, amely regionális és európai szinten is összehangolt választ igényel. Éppen ezért a munkacsoport egyik legfontosabb funkciója, hogy közös nevezőt teremtsen a különböző part menti régiók között, és egységesebb érdekképviseletet biztosítson az Európai Unió döntéshozatali folyamataiban.

A közös munkacsoport tevékenységének koordinációját a Perifériális és Tengermelléki Régiók Konferenciája (CPMR) elnevezésű, 24 európai ország tagszervezeteit tömörítő külső ernyőszervezet biztosítja.

A közös munkacsoport lehetővé teszi, hogy ezek a szereplők már azelőtt összehangolják álláspontjaikat, mielőtt az adott kérdések hivatalosan megjelennének a parlamenti döntéshozatalban.

A kohéziós koalíció

Hasonló területi érdekképviseleti logika mentén működik a Kohéziós Politikai és Legkülső Régiók Közös Munkacsoport is. A hálózat azoknak a képviselőknek biztosít fórumot, akik az uniós fejlesztési források és a területi felzárkóztatás kérdését stratégiai jelentőségűnek tartják.

A munkacsoport nevében szereplő „legkülső régiók” az Európai Unió sajátos területeit jelentik. Ide tartoznak például a Spanyolországhoz tartozó Kanári-szigetek, a portugál Madeira és az Azori-szigetek, valamint a Franciaországhoz tartozó Réunion, Guadeloupe, Martinique, Francia Guyana, Mayotte és Saint-Martin.

Bár ezek a területek teljes jogú részei az Európai Uniónak, földrajzilag több ezer kilométerre találhatók az európai kontinenstől, ami különleges gazdasági és fejlesztési kihívásokat eredményez. Az uniós kohéziós politika ezért számukra külön támogatási és szabályozási eszközöket is biztosít.

A munkacsoport tagsága jól tükrözi ezeket az érdekeket: különösen erős benne azoknak az országoknak a jelenléte, amelyek ilyen régiókkal rendelkeznek (Franciaország, Portugália, Spanyolország), de jelentős számban vesznek részt benne a közép- és kelet-európai tagállamok képviselői is, amelyek a kohéziós források egyik legfontosabb kedvezményezettjei. A hálózat így egyfajta informális koalícióként működik azok között a térségek között, amelyek a regionális fejlesztési politika megőrzésében és az uniós felzárkóztatási források fenntartásában érdekeltek.

A biodiverzitás és a vidéki térségek érdekeinek európai szintű egyeztetése

A Biodiverzitás, Vadászat és Vidéki Térségek Közös Munkacsoportja sajátos helyet foglal el az Európai Parlamentben működő tematikus hálózatok között. Bár formálisan a biodiverzitás védelmével, a vadgazdálkodás kérdéseivel és a vidéki térségek fenntarthatóságával foglalkozik, tevékenysége valójában szorosan összekapcsolódik az európai agrárpolitika, a földhasználat és a vidéki közösségek társadalmi-gazdasági jövőjének kérdéskörével is.

A közös csoport jelentősége elsősorban abban áll, hogy képes európai szinten napirenden tartani olyan, gyakran konfliktusos témákat, mint a természetvédelem és a hagyományos földhasználati formák viszonya, amelyeket a tagállamok sok esetben nemzeti hatáskörbe tartozó, érzékeny szakpolitikai kérdésként kezelnek.

A hálózat működésében emellett meghatározó szerepet játszanak a külső partnerszervezetek is. Olyan európai ernyőszervezetek, mint a Vadászati és Vadvédelmi Szövetségek Európai Föderációja (FACE), valamint az Európai Földtulajdonosok Szervezete (ELO) rendszeres résztvevői a munkájának, így közvetlen csatornát biztosítanak a földtulajdonosi és vidéki érdekcsoportok, valamint az európai döntéshozók között.

A közös munkacsoport politikai jelentősége abban ragadható meg, hogy hozzájárul a biodiverzitás-politika és a vidéki érdekek közötti egyensúlykeresés európai szintű kereteinek alakításához.

A kisebbségi kérdés mint területi politika

A Hagyományos Kisebbségek, Nemzeti Közösségek és Nyelvek Közös Munkacsoport különleges helyet foglal el az Európai Parlamentben működő hálózatok között. Bár formálisan kisebbségi és nyelvi kérdésekkel is foglalkozik, tevékenysége valójában erősen kötődik a területi autonómia és regionális identitás problematikájához is. A vajdasági, székelyföldi vagy katalán ügyek ugyanis egyszerre szólnak kulturális jogokról és területi önrendelkezésről.

A közös munkacsoport jelentősége elsősorban abban áll, hogy képes európai szinten napirenden tartani olyan kérdéseket, amelyeket a tagállamok gyakran belpolitikai ügyként próbálnak kezelni.

A hálózat működésében ráadásul különösen fontos szerepet játszanak a külső partnerszervezetek. Az olyan európai kisebbségvédelmi ernyőszervezetek, mint az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniója (FUEN), a Nyelvi Sokszínűség Előmozdításának Európai Hálózata (NPLD) vagy az Európai Hálózat a Nyelvi Egyenlőségért (ELEN) rendszeres résztvevői a közös munkacsoport üléseinek, így közvetlen kapcsolatot tudnak kialakítani az EP-képviselőkkel.

A közös munkacsoport egyik legnagyobb politikai sikere az volt, hogy jelentős szerepet játszott egy uniós kisebbségvédelmi keretrendszert sürgető parlamenti jelentés elfogadásában, illetve a Nemzeti Kisebbségvédelmi Kezdeményezés politikai támogatásának megszervezésében. Még akkor is, ha az Európai Bizottság végül nem kezdeményezett jogalkotást az ügyben.

A nem formális képviselői hálózatok világa

Léteznek ugyanakkor olyan, az önkormányzati érdekérvényesítés szempontjából meghatározó képviselői csoportosulások is, amelyek nem felelnek meg az EP Eljárási Szabályzatában lefektetett alapítási feltételeknek.

E csoportosulások a nem hivatalos csoportosulások kategóriájába tartoznak. E képviselői fórumok az EP keretein kívül, a Parlament kontrollja és infrastrukturális támogatása nélkül működnek. Következésképpen üléseiket gyakran az EP étkezdéjében vagy külső helyszínen tartják, tolmácsolás igénybevétele nélkül. Ebbe a kategóriába tartozik az Európai Sör Csoport, az Európai Egyesült Államok hívei által alapított Spinelli Csoport, vagy az urbanizált térségek érdekérvényesítését végző Európai Városi Fórum is.

Városok Brüsszelben: a közvetlen érdekérvényesítés új tere

A Városok Közös Munkacsoport több évtizeden át meghatározó szerepet játszott az Európai Parlamentben. Azonban a 2024-es EP-választást követően ez a csoport nem tudta összegyűjteni az újbóli megalapításhoz szükséges számú támogatást, ezért ebben az EP-ciklusban nem hivatalos csoportosulásként – azaz az EP támogatása nélkül, de a közös munkacsoportokéhoz hasonló koordinációs módszerekkel – folytatja tevékenységét Európai Városi Fórum néven.

A Városok Közös Munkacsoport jól mutatja, hogyan próbálnak az európai urbanizált térségek közvetlenül bekapcsolódni az uniós döntéshozatalba. A közös munkacsoportban részt vevő képviselők jelentős része korábban maga is helyi vagy regionális politikus volt. Polgármesterek, önkormányzati vezetők, tartományi képviselők ülnek a hálózatban, akik saját politikai tapasztalataikat és kapcsolatrendszerüket viszik magukkal Brüsszelbe.

Ez azért különösen fontos, mert az Európai Unió szakpolitikáinak egyre nagyobb része közvetlenül érinti a városi térségeket. A klímapolitika, az energiahatékonyság, a közlekedés, a lakhatás, a migráció vagy a digitális infrastruktúra mind olyan területek, ahol a (nagy)városok érdekei sokszor eltérnek a nemzeti kormányok prioritásaitól.

E képviselői csoportosulás ezért valójában nem pusztán szakpolitikai fórumként működik, hanem az európai városok egyik informális brüsszeli érdekérvényesítő csatornájaként is. Különösen beszédes, hogy a hálózat szoros kapcsolatban áll olyan európai városszövetségekkel, mint az Eurocities vagy az European Metropolitan Network Institute. Ezek a szervezetek rendszeres résztvevői a közös munkacsoport üléseinek, így a városi szereplők közvetlenül is jelen tudnak lenni az EP körüli szakpolitikai egyeztetésekben. Emellett a munkacsoportok ülésein gyakran részt vesznek polgármesterek, önkormányzati szereplők, illetve az egyes városok brüsszeli képviseleteinek vezetői is.

A képviselői csoportosulás egyik legfontosabb célja annak elérése volt, hogy az uniós városfejlesztési menetrend nagyobb hangsúlyt helyezzen a lakhatási válságra, a társadalmi kirekesztésre, az időskori infrastruktúrára vagy a migráció városi dimenziójára.

Mindez jól mutatja, hogy

a félformális és nem hivatalos képviselői csoportosulások sok esetben nem egyszerű vitafórumok, hanem tényleges szakpolitikai nyomásgyakorló hálózatok.

Nem hoznak döntéseket – mégis befolyásolják őket

E fórumok jelentőségét éppen az adja, hogy a formális döntéshozatalon kívül működnek. Nem fogadhatnak el kötelező érvényű dokumentumokat, nem nyújthatnak be önálló módosító indítványokat, és hivatalosan parlamenti vitát sem kezdeményezhetnek. Befolyásuk azonban nem formális jogosítványaikból, hanem hálózatépítő és koordinációs szerepükből fakad.

E képviselői csoportosulások lehetőséget teremtenek arra, hogy a téma iránt érdeklődő EP-képviselők egyeztessék álláspontjaikat, szakpolitikai szövetségeket alakítsanak ki, valamint kapcsolatokat építsenek az Európai Bizottság, az Európai Parlament szakbizottságai és a releváns érdekcsoportok képviselőivel. A települési és területi önkormányzatokat érintő kérdésekben különösen fontos szerepet játszanak az európai önkormányzati ernyőszervezetekkel fenntartott kapcsolatok.

A közös munkacsoportok egyik legfontosabb funkciója az előzetes politikai koordináció. Az itt kialakuló álláspontok és együttműködések később az egyes képviselőkön keresztül jelennek meg a parlament formális döntéshozatali folyamataiban. A plenáris viták és szavazások sok esetben csupán lezárják azokat az egyeztetéseket, amelyek korábban ezekben a félhivatalos fórumokban kezdődtek.

Érdekérvényesítő képességüket tovább erősíti, hogy lehetővé teszik a különböző politikai csoportokhoz tartozó képviselők támogatásának összehangolását. Az Európai Parlament Eljárási Szabályzata több esetben meghatározott számú képviselő támogatásához köti egyes eljárások – például módosító indítványok benyújtása vagy napirendi kérdések megnyitása – kezdeményezését. A nagyobb tagsággal rendelkező munkacsoportok ezért hatékonyan segíthetik tagjaikat a szükséges támogatás megszerzésében, és ezáltal közvetett módon befolyásolhatják a parlamenti döntéshozatalt.

A közös munkacsoportok ereje tehát elsősorban abban rejlik, hogy információs és koordinációs csomópontként működnek: elősegítik a képviselők közötti együttműködést, a támogatások megszervezését és a közös fellépés kialakítását.

Konklúzió

Az Európai Parlament közös munkacsoportjai és a hozzájuk kapcsolódó félformális, illetve nem hivatalos képviselői hálózatok jól mutatják, hogy

az uniós politikai döntéshozatal nem kizárólag a látható intézményi csatornákban zajlik.

A plenáris ülések és a formális bizottsági munka mögött egy sűrű, informális egyeztetési tér húzódik meg, ahol álláspontok formálódnak, szövetségek alakulnak ki, és sok esetben már a döntések iránya is körvonalazódik.

E hálózatok különös jelentősége abban áll, hogy képesek becsatornázni azokat az érdekeket – köztük a helyi és regionális önkormányzati szempontokat –, amelyek a tagállami logikán keresztül gyakran csak közvetetten jutnának el az uniós szintre. A közös munkacsoportok így nem a formális hatalmi struktúra alternatívái, hanem annak kiegészítő, finomhangoló elemei.

Miközben nem rendelkeznek jogalkotási jogosítványokkal, éppen rugalmasságuk, nyitottságuk és hálózati jellegük teszi őket alkalmassá arra, hogy összekapcsolják a politikai szereplőket a szakpolitikai és érdekcsoportos szereplőkkel.

Ebben az értelemben a közös munkacsoportok nem a döntéshozatal „perifériáján” helyezkednek el, hanem annak előszobájában: ott, ahol a politikai folyamatok jelentős része valójában eldől.

Köszönetnyilvánítás: A 146411 számú projekt a Kulturális és Innovációs Minisztérium Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Alapból nyújtott támogatásával, a K-23 pályázati program finanszírozásában valósult meg.

Brucker Balázs az ELTE Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont (KRTK) Regionális Kutatások Intézetének (RKI) tudományos munkatársa.

A cikk a szerző véleményét tükrözi, amely nem feltétlenül esik egybe a Portfolio szerkesztőségének álláspontjával.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images