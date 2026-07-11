Nem kellene életben tartani a falvakat?

Van egy egyre gyakrabban hallható érvelés, miszerint a falusi településszerkezet fenntartása drága, az emberek amúgy is elköltöznek, mert nincs munka, ezért az állam rosszul teszi, ha vidékfejlesztési eszközökkel próbálja életben tartani a falusi életet. Ehelyett bérlakásokat kellene építeni ott, ahol az emberek ténylegesen élni akarnak: Budapesten, Győrben, Sopronban és más munkaerőpiaci központokban. Első hallásra az érv erős. Van benne közgazdasági racionalitás, urbanizációs tapasztalat, lakáspolitikai kritika és némi provokatív józanság. A gond nem az, hogy teljesen hamis. Hanem az, hogy túl sok mindent akar egyetlen lendülettel bizonyítani.

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krtk blog Az ELTE Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont blogja.

A kiinduló állítás valójában legalább hat különböző állítást csomagol egybe. Azt mondja, hogy a szétszórt falusi infrastruktúra fajlagosan drága; hogy az elvándorlás fő oka a munkahelyhiány; hogy az urbanizáció történelmileg elkerülhetetlen; hogy a városi élet környezetileg hatékonyabb; hogy a vidékfejlesztési támogatások rosszul hasznosulnak; végül pedig azt, hogy a közpénzt inkább városi bérlakásprogramokra kellene fordítani. Ezek között van jól alátámasztott, részben igaz, vitatható és túl erős állítás is. A szakirodalmi kép éppen ezért nem egyszerű cáfolatot, hanem szétbontást igényel: más bizonyíték kell az infrastruktúraköltségre, más a migrációs döntésekre, más a lakáspolitikára, és megint más arra, hogy mit kezdünk a leszakadó helyekkel.

Az argumentáció legerősebb része az infrastruktúrára vonatkozik: a ritkán lakott, szétszórt településszerkezet valóban drágább lehet egy főre vetítve. Ugyanannyi emberhez több út, hosszabb víz- és gázvezeték, ritkább buszhálózat, nehezebben szervezhető közszolgáltatás tartozik. Ezt nem érdemes ignorálni. De ebből még nem következik, hogy „a falu” mint olyan irracionális maradvány lenne. A közpolitikai kérdés nem az, hogy absztrakt értelemben drága-e egy település, hanem az, hogy milyen funkciója van, kik élnek ott, milyen alternatív költségei vannak az elköltözésnek, és milyen szolgáltatási minimumot tartunk társadalmilag elfogadhatónak.

A legerősebb logikai hiba ott jelenik meg, ahol az elköltözést azonosítjuk a preferenciával. Ha valaki faluról városba költözik, abból nem következik, hogy nem akart falun élni. Lehet, hogy szeretett volna, csak nem volt munka, iskola, orvos, közlekedés, internet, vagy elérhető jövő a gyerekének. A migráció sokszor nem tiszta választás eredményeként történik, hanem korlátozott lehetőségek közötti alkalmazkodás hozza létre. A „magyarok semmire sem vágynak jobban, mint hogy elköltözzenek” típusú mondat ezért többet állít, mint amit a megfigyelt mobilitás igazol. Nem tudjuk, hogy az emberek a várost választják-e, vagy csak a megélhetést.

Leegyszerűsítő a város-vidék ellentét

Ráadásul a „város” és a „falu” ellentéte ma már önmagában is félrevezető. Európában a lakosság döntő része nem szakad el a mezőgazdasági tájtól akkor sem, ha urbanizáltabb térségekben él. Egy friss európai vizsgálat szerint 2018-ban a népesség mintegy 84 százaléka egy kilométeren belül, körülbelül 90 százaléka két kilométeren belül, gyakorlatilag mindenki pedig tíz kilométeren belül élt mezőgazdasági területhez képest. Magyarországon különösen erős ez a közelség: a népesség körülbelül 85 százaléka élt egy kilométeren belül mezőgazdasági területtől, ezen belül kiemelkedően magas, mintegy 74 százalékos volt a szántóközeli arány.

Ez az adat alapjaiban árnyalja azt a képet, hogy a 21. században az emberek egyszerűen „elhagyják a falut”, és beköltöznek a városba. A valóság inkább az, hogy Európa településszerkezete és mezőgazdasági tájai egymásba fonódnak. A mezőgazdaság nem valahol távol, a városi társadalmon kívül történik, hanem sokak közvetlen lakókörnyezetében. A kérdés ezért nem az, hogy van-e még értelme a falunak, hanem az, hogy milyen tájban, milyen földhasználat mellett, milyen közlekedési és szolgáltatási kapcsolatokkal élnek az emberek.

Egy másik új eredmény még tovább bontja a leegyszerűsítő város-vidék képet. Az európai mezőgazdaság térbeli mintázata nem írható le azzal, hogy a mezőgazdaság a távoli periféria tevékenysége. A 2026-os Land Use Policy-cikk szerint a mezőgazdaság hagyományos, távoli rurális tevékenységként való elképzelését cáfolja, hogy a mezőgazdasági földhasználat és termelés sok esetben városok és különösen kisvárosok közelében szerveződik. Az elemzés 4,8 millió, egy négyzetkilométeres európai rácscellán vizsgálta az agrármutatók és az urbanizált központoktól való távolság kapcsolatát, és azt találta, hogy a kisvárosok sokszor közvetlenebbül szervezik a mezőgazdasági termelést, mint a nagyvárosok.

Ez fontos következménnyel jár:

a „rurális” nem azonos a „periférikussal”.

Egy mezőgazdasági térség lehet városperemi, kisvárosi, jól bekapcsolt, piacközeli, szolgáltatásokhoz kötött tér. És lehet valóban távoli, gyenge hozzáférésű, szolgáltatáshiányos periféria. Ha ezt a kettőt összekeverjük, rossz politikai következtetéshez jutunk. Nem minden falu leszakadó hely, és nem minden mezőgazdasági táj periféria. De az sem igaz, hogy minden vidéki térségnek ugyanazt a fejlődési modellt lehet ajánlani.

A bérlakásos argumentum ettől még erős marad. Magyarországon valóban súlyos probléma, hogy a munkahelyekkel rendelkező térségekben kevés a megfizethető lakhatás. Ha valaki elvileg el szeretne költözni onnan, ahol él, de nem tud belépni a nagyvárosi vagy nyugat-magyarországi lakáspiacra, akkor a mobilitás csak papíron létezik. Egy érdemi állami, önkormányzati vagy nonprofit bérlakásszektor hiánya fékezi a munkaerő térbeli alkalmazkodását. De ebből nem következik az, hogy a bérlakásprogram a vidékfejlesztés alternatívája lenne. Inkább arról van szó, hogy a lakhatás-, közlekedés-, terület- és vidékpolitikát együtt kellene kezelni.

A leszakadás sokba kerül

A „hagyjuk elnéptelenedni” logika legnagyobb vakfoltja az, hogy a leszakadás nem költségmentes. Egy zsugorodó település nem egyszerűen kiürül, majd eltűnik a költségvetési térképről.

Emberek maradnak ott: idősek, alacsony jövedelműek, helyhez kötött családok, nehezen mobilizálható munkavállalók, olyanok, akiknek a vagyona egy nehezen eladható házban van. Ha a szolgáltatások leépülnek, az nemcsak költségcsökkentés, hanem életminőség-romlás, politikai frusztráció és generációs hátrány is lehet. A leszakadó helyek irodalma éppen arra figyelmeztet, hogy a térbeli hanyatlás önerősítő folyamat, nem pedig automatikus alkalmazkodás.

A mezőgazdasági közelség ehhez új szempontot ad. Ha a lakosság nagy része mezőgazdasági tájak szomszédságában él, akkor a vidékfejlesztés és az agrárpolitika nem pusztán „gazdák támogatása”. A földhasználat minősége lakókörnyezeti kérdés: por, zaj, permetezés, vízhasználat, talajállapot, biodiverzitás, tájkép, közlekedési konfliktusok. Magyarországon, ahol a szántóközelség különösen erős, ez még élesebb probléma. Az EU közös agrárpolitikája ezért nemcsak termelési vagy jövedelempótló rendszer, hanem közvetve településpolitika is: azt finanszírozza, milyen tájban élünk együtt.

Differenciált politika kell

A helyes következtetés tehát nem a falumentés romantikája, de nem is a falufelszámolás technokrata gesztusa. Nem minden település tartható fenn ugyanabban a formában, ugyanazzal a szolgáltatási szerkezettel és ugyanazzal a fejlesztési ígérettel. De az sem komoly válasz, hogy „az emberek majd úgyis elmennek”. Differenciált politikára lenne szükség: más eszköz kell az agglomerációs falvakra, más a kisvárosi agrárközpontokra, más a szántódomináns pannon térségekre, más a turisztikai tájakra és más a valóban leszakadó perifériákra.

A vita alapjában véve nem arról szól, hogy szeretjük-e a falut vagy sem. Hanem az, hogy képesek vagyunk-e a településszerkezetet nem múltbeli maradványként, hanem mai társadalmi infrastruktúraként értelmezni.

A falusi élet nem önmagában értékes vagy értéktelen. A városi élet sem önmagában modern vagy fenntartható. A nehézség abban áll, hogy hol lehet munkához, lakhatáshoz, szolgáltatáshoz, jó környezethez és méltányos életfeltételekhez jutni. Ez nem oldható meg sem puszta vidékfejlesztési pénzosztással, sem azzal, hogy csendben leírjuk a térképről a gyengébb településeket.

A rossz kérdés tehát az, hogy „kell-e még falu a 21. században”. A jó megközelítés az lenne, hogy milyen térbeli rendben akarunk élni: hol legyen lakhatás, hol legyen munka, milyen mezőgazdasági tájat finanszírozzunk közpénzből, és hogyan kapcsoljuk össze a mobilitás lehetőségét a helyben maradás méltóságával. Sem a múltba menekülés nem jó választás, sem az, hogy a perifériákat sorsukra hagyjuk. A jó válasz egy olyan település- és földhasználati politikában rejlik, amely egyszerre veszi komolyan a költségeket, a lakhatást, a mezőgazdasági táj minőségét és az ott élők mozgásterét.

Fertő Imre az ELTE Közgazdaság- és Regionális Tudományi Központ (KRTK) főigazgatója és a Budapesti Corvinus Egyetem (BCE) egyetemi tanára.

A cikk a szerző véleményét tükrözi, amely nem feltétlenül esik egybe a Portfolio szerkesztőségének álláspontjával.

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