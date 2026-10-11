Hiába szülnek egyre később a nők? - Ezt okozza karrierjükben a gyerekvállalás kitolása

Ezt a változást gyakran a nők karrierje szempontjából is kedvező fejleményként értelmezzük. Ha valaki később vállal gyermeket, több ideje van tanulni, munkatapasztalatot szerezni, szakmailag előrelépni és magasabb keresetet elérni. De van egy kevésbé nyilvánvaló kérdés is:
valóban kisebb lesz-e a gyermekvállalás karrierre gyakorolt gazdasági hátránya attól, hogy a nők később válnak anyává? Kutatásunk eredményei szerint a válasz meglepő módon az, hogy nem igazán.
A kiindulópont egy jól ismert jelenség. A gyermekvállalás előtt a nők és a férfiak keresetének alakulása hasonló. Amikor azonban a nők anyává válnak, keresetük jelentősen elmarad attól a pályától, amelyet egyébként várhatnánk. Az 1. ábra ezt a változást szemlélteti. Ugyanakkor azt is látjuk, hogy azok a nők, akik később vállalják első gyermeküket, magasabb keresetről indulnak az anyává váláskor. Könnyű lenne ebből arra következtetni, hogy a későbbi gyermekvállalás megvédi a nőket az anyaság gazdasági következményeitől. A kép azonban ennél összetettebb.
Képzeljünk el két, nagyjából hasonló karrierrel rendelkező nőt, akik között az egyetlen fontos különbség az, hogy egyikük 25, a másikuk 30 évesen vállalja első gyermekét. Mire a második nő anya lesz, öt évvel több ideje volt munkatapasztalatot szerezni, előléptetéseket elérni és jobban fizető állásba kerülni. Így természetesen magasabb lehet a keresete, mint az első anyáé. Ez azonban nem feltétlenül jelenti azt, hogy az anyaság kisebb árat követelt a karrierjében. Lehet, hogy ugyanaz a karrierhátrány jelentkezett nála is – csak öt évvel később. A két jelenség megkülönböztetése kulcsfontosságú, ha meg akarjuk érteni, mit jelent a nők gazdasági helyzete szempontjából az első gyermek vállalásának kitolódása.
Ausztriai adatokon végzett kutatásunk azt mutatja, hogy az első gyermek későbbi vállalása valóban magasabb életpálya-keresettel jár együtt. Becsléseink szerint minden egyes évnyi késlekedés nagyjából 2,4 százalékkal magasabb életpálya-keresettel függ össze. Ez a nyereség azonban nagyrészt nem abból származik, hogy az anyasággal járó kereseti hátrány lényegesen kisebbé válna. Az első gyermek megszületése után öt évvel alig számít, hogy a nő egy évvel később vállalta-e a gyermeket: a kereseti hátrány szinte ugyanakkora marad. Pedig ez a hátrány önmagában is óriási: az általunk vizsgált nők esetében mintegy 67 százalék.
Más szóval, a későbbi gyermekvállalás lehetővé teszi, hogy a nők előrébb jussanak a karrierjükben az anyaság előtt, de alapvetően nem változtatja meg azt, ami ezután történik a keresetekkel.
Ez segít megérteni egy első látásra meglepő folyamatot. Az általunk vizsgált generációk esetében becsléseink szerint az első gyermek vállalásának 6 évvel való kitolódása mintegy 14 százalékkal növelte a nők átlagos életpálya-keresetét Ausztriában. Ez jelentős gazdasági hatás. Nem szabad azonban összekeverni azzal, hogy közben maga az anyasági kereseti hátrány is eltűnt volna, valójában az szinte változatlan maradt.
Tanulmányunk tágabb tanulsága ezért az, hogy az, hogy mikor vállalnak a nők gyermeket, és az, hogy mi történik a karrierjükkel a gyermek megszületése után, két külön gazdasági kérdés.
A későbbi gyermekvállalás értékes időt adhat a nőknek arra, hogy megerősítsék karrierjüket, és ez nagyon is számít az életpálya során elért jövedelem szempontjából. Ha azonban azt szeretnénk megérteni, miért marad fenn ilyen jelentős különbség az anyák és az apák gazdasági pályája között, a gyermekvállalás időzítése önmagában nem ad választ.
Bíró Anikó az ELTE Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont (KRTK) Közgazdaságtudományi Intézetének (KTI) tudományos tanácsadója.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Hiába szülnek egyre később a nők? - Ezt okozza karrierjükben a gyerekvállalás kitolása
A keresetek alakulására is kitér egy friss kutatás.
Megindult a globális aranyláz: két távol-keleti metropolisz tör a Nyugat babérjaira
Már az is kérdés, hogy a fizikai készleteket hol és hogyan tárolják, számolják el és árazzák be.
Egyre több az ordító jele annak, hogy Trump egy igazán pusztító háborút akar ráereszteni a világra
Végéhez közelít a készülődés, mindenki a parancsra vár.
Megérkezett Isaias: négy halott, százezerek áram nélkül
Floridában csapott le.
Reagált az Exim alapkezelője Kapitány István szavaira
A kormány feljelentést tett.
A Microsoft vezére szerint vészfék kell az AI kordában tartására
Potenciális belső fenyegetésként kell kezelni.
Mehet az orosz nafta: feloldották az exporttilalmat Putyin és Trump alkuja után
Pénteken állapodtak meg.
Még Trump sem biztos abban, hogy élőben kell kivégezni Nidal Hasant
Még nem döntött az elnök.
Kevesebb fogyasztással is a pokolba robogunk
Highway to Hell. Főzöm szegény békát. Ötven celsius foknál már szemrehányóan néz rám. Ekkor leveszem a fazék tetejét és megnyugtatom, hogy 100 fok fölé így... The post Kevesebb fogyasztá
Milyen is volt a magyar vállalkozások helyzete 2026 nyarán, ha kiszűrjük a zajt és csak a számokat és az elemzéseket nézzük? - Vállalkozói Mozaik
Összegyűjtöttük és kiválogattuk, mit érdemes egy vállalkozónak átnézni a statisztikákból, elolvasni az elemzésekből, ha szeretné átlátni, milyen is volt a magyar gazdaság helyzete 2026 n
A nyugdíj a nettó átlagbér 51%-a - a tiéd 77%-ról indul, aztán ez alá csúszik
A KSH szerint 2025-ben az átlagos nyugdíj a nettó átlagkereset 51%-a volt. A saját nyugdíjad azonban nem ennyivel indul: aki 40 évig végig átlagbért keresett, 2026-ban az utolsó nettó fizetése
Rekordméretű visszavásárlás és új piacok: mi hajthatja tovább az Nvidiát?
Az Nvidia részvényeinek ára 2024 áprilisa óta mintegy 150 százalékkal emelkedett, a vállalat pedig újabb rekordot állított fel részvény-visszavásárlási programjának bővítésével. Eközb
A háború nyerteseit eladni, a veszteseit megvenni - a HOLD eltérő stratégiája
A piacok gyakorlatilag minden szinten ignorálják, hogy tovább tart ez a háború, mint azt korábban gondolták. A háborúnak tőkepiaci vesztesei és nyertesei is vannak, de... The post A háború nye
FDI és beruházási tanácsadási üzletágat indít az RSM Hungary
FDI és beruházási tanácsadási üzletággal bővíti szolgáltatásait az RSM Hungary. Az RSM új FDI szakértői csapata a Magyarországon beruházást tervező külföldi vállalatokat, valamint a fe
Rezsicsökkentés 2026: mennyit spórolhatna a költségvetés az átalakítással?
A 2026-os költségvetésben 792,5 milliárd forintot különítettek el lakossági rezsivédelemre, miközben a következő években több ezer milliárd forintos költségvetési kiigazításra lehet sz
Ahol az ember visszaadja, amit elvett: három történet a természet erejéről
Az elmúlt időszakban több helyen találkozhattunk ugyanazzal a fordulattal: egy élőhely, egy ökoszisztéma vagy egy faj visszakapott valamit abból, amit az ember korábban el
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Újdonságot hoz a Tisza a legfontosabb nyugdíjszabálynál
Farkas András nyugdíjszakértővel beszélgettünk.
Véget ért a moratórium, újra vághatóak a védett erdők: mi volt a terv?
Kinek kell ennyi fa valójában?
Van közös nevező az állatvédőkkel? A szigorításból is lehet biznisz
Az új szabályozás még szigorúbb lesz?