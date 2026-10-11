Hiába szülnek egyre később a nők? - Ezt okozza karrierjükben a gyerekvállalás kitolása

krtk blog Az ELTE Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont blogja.

Ezt a változást gyakran a nők karrierje szempontjából is kedvező fejleményként értelmezzük. Ha valaki később vállal gyermeket, több ideje van tanulni, munkatapasztalatot szerezni, szakmailag előrelépni és magasabb keresetet elérni. De van egy kevésbé nyilvánvaló kérdés is:

valóban kisebb lesz-e a gyermekvállalás karrierre gyakorolt gazdasági hátránya attól, hogy a nők később válnak anyává? Kutatásunk eredményei szerint a válasz meglepő módon az, hogy nem igazán.

A kiindulópont egy jól ismert jelenség. A gyermekvállalás előtt a nők és a férfiak keresetének alakulása hasonló. Amikor azonban a nők anyává válnak, keresetük jelentősen elmarad attól a pályától, amelyet egyébként várhatnánk. Az 1. ábra ezt a változást szemlélteti. Ugyanakkor azt is látjuk, hogy azok a nők, akik később vállalják első gyermeküket, magasabb keresetről indulnak az anyává váláskor. Könnyű lenne ebből arra következtetni, hogy a későbbi gyermekvállalás megvédi a nőket az anyaság gazdasági következményeitől. A kép azonban ennél összetettebb.

Képzeljünk el két, nagyjából hasonló karrierrel rendelkező nőt, akik között az egyetlen fontos különbség az, hogy egyikük 25, a másikuk 30 évesen vállalja első gyermekét. Mire a második nő anya lesz, öt évvel több ideje volt munkatapasztalatot szerezni, előléptetéseket elérni és jobban fizető állásba kerülni. Így természetesen magasabb lehet a keresete, mint az első anyáé. Ez azonban nem feltétlenül jelenti azt, hogy az anyaság kisebb árat követelt a karrierjében. Lehet, hogy ugyanaz a karrierhátrány jelentkezett nála is – csak öt évvel később. A két jelenség megkülönböztetése kulcsfontosságú, ha meg akarjuk érteni, mit jelent a nők gazdasági helyzete szempontjából az első gyermek vállalásának kitolódása.

Ausztriai adatokon végzett kutatásunk azt mutatja, hogy az első gyermek későbbi vállalása valóban magasabb életpálya-keresettel jár együtt. Becsléseink szerint minden egyes évnyi késlekedés nagyjából 2,4 százalékkal magasabb életpálya-keresettel függ össze. Ez a nyereség azonban nagyrészt nem abból származik, hogy az anyasággal járó kereseti hátrány lényegesen kisebbé válna. Az első gyermek megszületése után öt évvel alig számít, hogy a nő egy évvel később vállalta-e a gyermeket: a kereseti hátrány szinte ugyanakkora marad. Pedig ez a hátrány önmagában is óriási: az általunk vizsgált nők esetében mintegy 67 százalék.

Más szóval, a későbbi gyermekvállalás lehetővé teszi, hogy a nők előrébb jussanak a karrierjükben az anyaság előtt, de alapvetően nem változtatja meg azt, ami ezután történik a keresetekkel.

Ez segít megérteni egy első látásra meglepő folyamatot. Az általunk vizsgált generációk esetében becsléseink szerint az első gyermek vállalásának 6 évvel való kitolódása mintegy 14 százalékkal növelte a nők átlagos életpálya-keresetét Ausztriában. Ez jelentős gazdasági hatás. Nem szabad azonban összekeverni azzal, hogy közben maga az anyasági kereseti hátrány is eltűnt volna, valójában az szinte változatlan maradt.

Tanulmányunk tágabb tanulsága ezért az, hogy az, hogy mikor vállalnak a nők gyermeket, és az, hogy mi történik a karrierjükkel a gyermek megszületése után, két külön gazdasági kérdés.

A későbbi gyermekvállalás értékes időt adhat a nőknek arra, hogy megerősítsék karrierjüket, és ez nagyon is számít az életpálya során elért jövedelem szempontjából. Ha azonban azt szeretnénk megérteni, miért marad fenn ilyen jelentős különbség az anyák és az apák gazdasági pályája között, a gyermekvállalás időzítése önmagában nem ad választ.

Bíró Anikó az ELTE Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont (KRTK) Közgazdaságtudományi Intézetének (KTI) tudományos tanácsadója.

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