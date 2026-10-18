Tényleg több olimpiai érmet hoz, ha csak néhány sportágra költünk?

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Egy új kutatás szerint a nyári olimpiákon a határozott fókusz és a széles diverzifikáció is működhet. A legrosszabb eredmény nem valamelyik szélső stratégiához, hanem a kettő között megrekedő portfólióhoz kapcsolódik.

krtk blog Az ELTE Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont blogja.

Amikor egy ország olimpiai szereplése elmarad a várakozásoktól, rendszerint gyorsan megszületik a kézenfekvő magyarázat: túl sok sportág között osztjuk szét a pénzt. Koncentráljunk arra a néhány területre, ahol hagyományaink vannak, jók a versenyzőink, és reális az éremszerzés. Első hallásra az érv erős. Van benne közgazdasági racionalitás, költségvetési fegyelem és némi provokatív józanság. A gond nem az, hogy teljesen hamis. Hanem az, hogy csak az egyik lehetséges stratégiát látja.

A nyári olimpiák 1996 és 2024 közötti adatai alapján a sikerhez két eltérő út vezethet.

Működhet a néhány sportágra építő koncentráció, de a sok sportágat lefedő diverzifikáció is. Ami a jelek szerint kevésbé működik, az a kettő között megrekedő bizonytalan középút.

Nem csak az számít, mennyi pénzünk van

Az olimpiai eredményességről szóló közgazdasági kutatások régóta ismerik a nagy összefüggéseket. A gazdagabb országok több erőforrást tudnak élsportba fektetni. A népesebb országok nagyobb tehetségbázisból válogathatnak. A történelmi örökség is számít: a volt szocialista országok sok esetben ma is jobban teljesítenek annál, mint amit a gazdasági erejük önmagában indokolna.

Ezek fontos magyarázatok, de a sportpolitika szempontjából van velük egy probléma. Rövid távon egyik sem nagyon változtatható meg. Egy sportért felelős állami intézmény nem tud népességet vagy egy főre jutó GDP-t teremteni. Arról viszont dönthet, hogy a rendelkezésére álló pénzügyi, szakmai és intézményi kapacitást hány sportág között osztja el.

Ez lényegében portfóliódöntés.

Az egyik stratégia a fókusz : kevés sportág, erősebb támogatás, világos prioritások.

: kevés sportág, erősebb támogatás, világos prioritások. A másik a diverzifikáció: több sportág, több lehetséges éremforrás, szélesebb kockázatmegosztás.

Ugyanazzal a dilemmával találkozunk, mint a befektetéseknél. Érdemes-e minden tojást néhány kosárba tenni, vagy biztonságosabb többfelé osztani őket?

De hogyan mérjük egy ország valódi sportstratégiáját?

A válasz nehezebb, mint elsőre gondolnánk. A korábbi kutatások többnyire azt vizsgálták, mennyi támogatást kapnak az egyes sportágak. Ez logikus megoldás, de a nemzetközi összehasonlítás gyorsan falakba ütközik. Kevés ország közöl részletes sportági kiadási adatokat. Ami elérhető, az sem feltétlenül összehasonlítható: mást számolnak el központi támogatásként, eltérően mérik a természetbeni vagy intézményi segítséget, és egy kajakos, egy úszó vagy egy lovas felkészítése eleve nagyon különböző összegbe kerül.

Mi ezért más irányból közelítettünk. Nem azt kérdeztük, hogy papíron hová került a pénz, hanem azt, hogy az olimpiai ciklus végére mely sportágakban sikerült versenyzőket kijuttatni az olimpiára. A delegáció összetétele nem azonos a finanszírozással. De megmutatja, hol épült ki olyan sportági kapacitás, amely a kvalifikációig eljutott.

A sportágak természetesen nem azonosak. Atlétikában és úszásban sokkal több érmet osztanak ki, mint számos más sportágban. Ezért a sportolók sportágankénti arányát az elérhető éremlehetőségekkel korrigáltuk. Ezután a piaci koncentráció méréséből ismert Herfindahl-Hirschman-indexszel (HHI) foglaltuk össze, mennyire koncentrált egy ország olimpiai portfóliója. A magas érték kevés sportágra építő, az alacsony érték diverzifikált delegációt jelent.

Az elemzésben az 1996 és 2024 közötti összes nyári olimpia résztvevői szerepelnek. Nemcsak a nagy éremtermelő országokat néztük, hanem lényegében a teljes olimpiai mezőnyt. Ez azért fontos, mert a sportpolitikai recepteket túl gyakran éppen a legsikeresebb országok tapasztalataiból próbáljuk általánosítani.

A meglepő eredmény: U alakú kapcsolat

Ha a koncentráció és az olimpiai siker között egyszerű, egyenes kapcsolat lenne, könnyű dolgunk volna. Vagy mindig a fókusz, vagy mindig a diverzifikáció lenne jobb. Az adatok azonban mást mutatnak.

A kapcsolat U alakú. A nagyon diverzifikált és a nagyon koncentrált portfóliókhoz egyaránt jobb becsült eredmény társul, mint a köztes stratégiákhoz. Másképpen fogalmazva:

két világos stratégia is működhet, de a félig koncentrált, félig diverzifikált megoldás könnyen mindkettő hátrányait egyesíti.

A két út ugyanakkor nem teljesen egyenértékű. A modell marginális becslései szerint a szélesen diverzifikált országok átlagosan nagyobb részt szereznek meg az olimpiai érmekből, és több sportágban jutnak dobogóra. A becslések körüli bizonytalanság viszont nagyobb. A koncentrált portfóliók átlagos eredménye valamivel alacsonyabb, ugyanakkor kiszámíthatóbb lehet.

Vagyis nem egyszerűen több vagy kevesebb érem között választunk. A döntés a várható eredmény, a kockázat és a siker szélessége közötti választás is.

Miért lehet rossz a középút?

A „mindenkinek jusson valamennyi” logikája politikailag gyakran kényelmes. Kevesebb konfliktussal jár, hiszen nem kell világosan kimondani, mely sportágak élveznek elsőbbséget, és melyek nem. Csakhogy a politikai kompromisszum nem feltétlenül gazdasági optimum.

Ha a támogatás túl sok sportág között oszlik meg ahhoz, hogy valódi fókusz jöjjön létre, de túl kevés sportágat ér el ahhoz, hogy a diverzifikáció kockázatmegosztása működjön, akkor a rendszer két szék között a pad alá eshet. Nem alakul ki néhány kiemelkedően erős sportági központ, de nem lesz elég széles a portfólió sem ahhoz, hogy több egymástól részben független éremforrás ellensúlyozza a kudarcokat.

Ez nem jelenti azt, hogy minden országnak a lehető legszélsőségesebb stratégiát kell választania. Az U alakú összefüggés statisztikai átlag, nem személyre szabott recept. Azt azonban jelzi, hogy a stratégiai homály ára magas lehet. Ha egy ország koncentrálni akar, tegye azt következetesen és reális versenyelőnyökre építve. Ha diverzifikálni akar, biztosítsa hozzá a több sportágban szükséges intézményi mélységet.

A gazdagabb országok megengedhetik maguknak a diverzifikációt

Eredményeink szerint a gazdagabb és népesebb országok általában diverzifikáltabb olimpiai delegációt állítanak össze. Ez aligha meglepő. Nagyobb költségvetésből és szélesebb tehetségbázisból több sportágban lehet edzői, utánpótlás- és versenyeztetési rendszert fenntartani.

A volt kommunista országok szintén szélesebb portfólióval jelennek meg. A központilag szervezett élsport történelmi öröksége tehát évtizedekkel a rendszerváltások után is látható lehet a delegációk szerkezetében.

Érdekes kivételt jelentenek a sportnagyhatalmak. Az Egyesült Államok, Kína és Oroszország a modellben fókuszáltabb mintázatot mutat. Ennek egyik lehetséges oka, hogy tudatosan célozzák a nagy érempiacokat, például az atlétikát, az úszást, a sportlövészetet vagy a judót. Ezt azonban óvatosan kell értelmezni: az elemzés a mintázatot látja, nem az egyes országok zárt ajtók mögött meghozott költségvetési döntéseit.

A prioritás ott látszik, ahol az érmek is jönnek

A sportági szintű eredmények megerősítik az alapvető összefüggést. Minél nagyobb súlyt képvisel egy sportág az ország lehetőségekkel korrigált delegációjában, annál nagyobb részt ad az adott ország olimpiai érmeiből.

Ez önmagában nem meglepő. Ha több versenyképes sportoló jut ki egy sportágban, több lehetőség nyílik a jó eredményre. A fontosabb tanulság inkább az, hogy a delegáció összetétele valóban hordoz információt a nemzeti sportági prioritásokról. Olyan országokra is képet ad, amelyeknél részletes finanszírozási adatok nem érhetők el.

Mi következik ebből a sportpolitikára?

Először: nincs minden országra érvényes olimpiai recept. Egy kisebb, szűkös erőforrásokkal rendelkező ország számára reális lehet néhány sportágra építeni. Egy nagyobb és gazdagabb ország viszont képes lehet a diverzifikáció előnyeit kihasználni.

Másodszor: a célt a stratégia előtt kell meghatározni. Nem ugyanaz a portfólió következik az éremmaximalizálásból, a minél több sportágban való jelenlétből, a nemzeti hagyományok ápolásából vagy a lakossági sportolás ösztönzéséből. Az olimpiai érem fontos, de nem az egyetlen legitim közpolitikai cél.

Harmadszor: a következetesség fontosabb lehet a látszólagos egyensúlynál. A döntéshozóknak világosan meg kell mondaniuk, melyik utat választják, milyen feltételek mellett, és milyen eredménymutatók alapján értékelik. A mindenkori alkukból kialakuló köztes portfólió politikailag békésnek tűnhet, de az adatok alapján könnyen ez lehet a legdrágább megoldás.

Amit az eredményeink nem állítanak

A delegáció összetétele helyettesítő mutató, nem a támogatások közvetlen mérése. A kvalifikációs szabályok, az országkvóták, a csapatsportok eltérő létszáma és a sportágak különböző költségigénye mind torzíthatják a képet. Ezeket a problémákat részben korrigáltuk, és az eredmények akkor sem változtak érdemben, amikor kizártuk a csapatsportokat, illetve csak a legjobb nyolc helyezést vettük figyelembe.

Ennél is fontosabb, hogy az összefüggés nem azonos az oksággal. Nem állíthatjuk, hogy egy ország pusztán a delegáció szerkezetének átrendezésével automatikusan több érmet nyer. A sikeres sportágak több támogatást és több kvalifikált versenyzőt vonzhatnak, miközben a támogatás maga is javíthatja a teljesítményt. A két folyamat egymást erősítheti.

A tanulság ezért nem az, hogy holnaptól mechanikusan számoljunk HHI-t, majd ennek alapján osszuk szét a sporttámogatásokat. Hanem az, hogy az olimpiai stratégia valódi portfóliódöntés, amelynek vannak alternatívái, kockázatai és mérhető következményei.

Az olimpiai siker fekete dobozát egyetlen mutató nem fogja kinyitni. De ha látjuk, hogy a bizonytalan középút rendszeresen gyengébb eredménnyel jár együtt, már egy fontos kérdéssel beljebb vagyunk: valóban stratégiát követünk, vagy csak elosztjuk a rendelkezésre álló pénzt?

A cikk az alábbi tanulmány alapján készült: Csurilla, G., Weber, A. C. és Fertő, I. (2026): Prioritising or diversifying in Olympic summer sports? Olympic delegation composition as a new proxy for resource allocation. International Journal of Sport Policy and Politics.

Csurilla Gergely az ELTE KRTK Közgazdaság-tudományi Intézetének és a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetemnek a kutatója.

Andreas Christoph Weber a Svájci Szövetségi Sportintézet (SFISM) kutatója.

Fertő Imre az ELTE KRTK főigazgatója és a Budapesti Corvinus Egyetem egyetemi tanára.

A cikk a szerzők véleményét tükrözi, amely nem feltétlenül esik egybe a Portfolio szerkesztőségének álláspontjával.

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