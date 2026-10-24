Meg lehet-e jól adóztatni a magyar milliárdosokat?

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A vagyonadóról szóló vitában az egyik oldal igazságosabb közteherviselést és jelentős költségvetési bevételeket vár, a másik tőkemenekítést, kevesebb beruházást és lassabb gazdasági növekedést jósol. A közgazdasági kutatások alapján egyik következtetés sem automatikus. A magyar vagyonadó-tervezet ismeretében azonban már pontosabb kérdéseket tehetünk fel: kik fizetnének, mekkora bevétel várható, hogyan reagálnának az adózók, és végül milyen társadalmi célt szolgálna az adó?

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A vagyonadóra vonatkozó tervezet szerint az egymilliárd forintot meghaladó nettó vagyon után évente adót kellene fizetni. Az egymilliárd forint feletti vagyonrészre 1 százalékos, a 100 milliárd forint feletti részre 1,5 százalékos kulcs vonatkozna. Egy kétmilliárd forintos nettó vagyonnal rendelkező magánszemély így évi tízmillió, egy tízmilliárdos vagyonnal rendelkező 90 millió forint adót fizetne, az esetleges adócsökkentő tételek előtt. Az adó a magánszemélyeken kívül a bizalmi vagyonkezelésbe helyezett vagyont és a magánalapítványokat is érintené. A belföldi illetőségű adóalanyok külföldi vagyonára is kiterjedne. A hatásvizsgálat 15 ezer magánszeméllyel, kétezer vagyonkezelési adóalannyal és négy év alatt összesen 800 milliárd forint költségvetési többlettel számol. A számok egyértelműek, a gazdasági következmények már kevésbé.

Miért nehezebb megindokolni az éves vagyonadót?

A vagyonadó nem a tényleges jövedelmet, hanem a vagyon állományát terheli. Tegyük fel, hogy valakinek tízmilliárd forint vagyona van. Ötszázalékos éves hozam mellett a 90 millió forintos vagyonadó a hozam 18 százalékát viszi el. Kétszázalékos hozamnál már 45 százalékát. A tervezet szerint veszteséges befektetés után is kell adózni. Ez különösen a családi vállalkozásoknál okozhat likviditási problémát. A tulajdonos vagyona jelentős lehet, miközben nem rendelkezik elegendő pénzzel az adó megfizetéséhez. A tervezet fizetési könnyítésekkel próbálja kezelni ezt a helyzetet. A halasztás azonban nem szünteti meg az adókötelezettséget.

Adam és Miller (2021) szerint az éves vagyonadó mellett nehezebb közgazdasági érvet felhozni, mint egy valóban egyszeri vagyonadó mellett. Meg kell indokolni, miért jobb ugyanazt a vagyont évente megadóztatni, mint a megszerzését, a hozamát vagy a felhasználását terhelni.

Michel és Edwards (2026) ennél határozottabban érvelnek a vagyonadó ellen. Szerintük a megtakarítás és a termelő tőke adóztatása visszafoghatja a beruházásokat és a bérek növekedését. Alternatívaként a fogyasztás adóztatását hangsúlyozzák.

Ezek közgazdaságilag értelmezhető ellenérvek, de a várható hatások nagysága az adózók reakcióitól és az adott gazdaság körülményeitől függ. A norvég vállalati kutatások például egymástól eltérő beruházási és foglalkoztatási eredményeket találtak. Ezért a hazai tervezet hatásait sem lehet pusztán elméleti megfontolásokból levezetni.

A vagyonadó legfőbb problémája nem feltétlenül a kivándorlás

A vagyonadóval szemben gyakran hangzik el, hogy a gazdagok egyszerűen külföldre költöznek. Baselgia és Martínez (2025) svájci kutatása valóban jelentős mobilitási reakciót talált. Amikor egyes kantonok megszüntették a vagyonos külföldiek kedvezményes, kiadásaikhoz kötött adózási rendszerét, az érintett külföldi szupergazdagok állománya 43 százalékkal csökkent. A kutatás azonban nem egy általános vagyonadó bevezetését vizsgálta, hanem egy speciális adókedvezmény megszüntetését. Az eredmény ezért nem vetíthető közvetlenül Magyarországra.

A spanyol vizsgálatok szintén kimutatták az adózói mobilitást: Agrawal és szerzőtársai szerint a vagyonadó miatti költözések következtében kieső személyijövedelemadó-bevétel hatszorosa volt a közvetlen vagyonadó-veszteségnek. Ez fontos tanulság:

a vagyonadó költségvetési hatásának vizsgálatakor a többi adónemből származó bevételek változását is figyelembe kell venni.

A legújabb kutatások azonban arra utalnak, hogy az adóalap csökkenésének jelentős része nem tényleges elköltözésből vagy kisebb megtakarításból ered.

Amikor a vagyon nem tűnik el, csak az adóalapból kerül ki

Mas-Montserrat, Durán-Cabré és Esteller-Moré (2025) katalóniai adatokon vizsgálták a vagyonadó 2011-es visszavezetésének következményeit. Eredményük szerint az átlagos adókulcs 0,1 százalékpontos növekedése négy év alatt 3,21 százalékkal csökkentette az adóköteles vagyont. A teljes vagyonfelhalmozásban ugyanakkor nem találtak hasonló visszaesést. Mi történt tehát? Az adózók kihasználták a vállalkozói mentességeket és az adóterhelést korlátozó szabályokat. A becsült bevételveszteség 92,6 százaléka az utóbbi korlát kihasználásához kapcsolódott. Az adózó vagyona tehát nem feltétlenül csökkent, csak másként jelent meg az adórendszerben. Ez különösen fontos a magyar tervezet szempontjából. A széles adóalap és a vagyonkezelési konstrukciókra vonatkozó szabályok éppen az ilyen elkerülési lehetőségeket kívánják korlátozni. De a jogszabályi szigor és a tényleges adóbeszedés nem ugyanaz.

Garbinti és szerzőtársai (2026) francia kutatása szerint a vagyonbevallási követelmények enyhítésére adott reakció tízszer akkora volt, mint az adókulcsok töréspontjaira adott viselkedési válasz. A részletes információszolgáltatás tehát akár fontosabb is lehet, mint maga az adókulcs.

A vagyonadó működésének kulcsa nem pusztán az, mennyit kell fizetni, hanem az is, hogy az adóhatóság mit képes ellenőrizni.

A vagyonértékelésnek és az ellenőrzésnek ára van

A magyar tervezet országos ingatlanértékelési modellel és részletes vállalatértékelési szabályokkal próbálja meghatározni az adóalapot. Ez indokolt megközelítés, de nem ingyenes. Burgherr (2021) brit becslése szerint egy megfelelően megtervezett vagyonadó adminisztrációja az adózóknak az adóköteles vagyon 0,1 százalékába, az adóhatóságnak további 0,05 százalékába kerülhet. Advani, Hughson és Tarrant (2021) egyik brit forgatókönyvében évi tízmilliárd font bevételhez összesen kilencmilliárd font állami és adózói adminisztrációs költség társult. A becslések nem alkalmazhatók közvetlenül Magyarországra. Arra viszont figyelmeztetnek, hogy a bruttó adóbevétel nem azonos a társadalmi nettó haszonnal.

A magyar hatásvizsgálat nem mutat be részletes költségbecslést az értékelés, az adóbevallás és az ellenőrzés működtetésére.

A vagyonadó nemcsak a jelenlegi egyenlőtlenséget érintheti

A vagyonadó melletti egyik érv a vagyoni koncentráció csökkentése. Marti, Martínez és Scheuer (2023) svájci kutatása szerint a vagyonadó felső határkulcsának 0,1 százalékpontos csökkentése öt év alatt 0,9 százalékponttal növelte a leggazdagabb egy százalék vagyonrészesedését. A vagyonadó elosztási következményei azonban túlmutathatnak a jelenlegi vagyonkoncentráción.

Berg és Hebous (2025) norvég adatokon azt találták, hogy a szülői vagyon 10 százalékos növekedése átlagosan 0,15 százalékkal emelte a gyermekek későbbi éves munkajövedelmét. Becslésük szerint a szülői vagyon oksági hatása az intergenerációs kereseti rangkorreláció körülbelül 18 százalékát magyarázza. A vagyon tehát nemcsak öröklés révén adhat át előnyöket. A családi anyagi biztonság a tanulási és pályaválasztási döntéseket, valamint a kockázatvállalást is befolyásolhatja. Ez új szempontot ad a vagyonadó társadalmi megítéléséhez.

A kutatásból azonban nem következik automatikusan, hogy a magyar milliárdosadó jelentősen javítaná az esélyegyenlőséget. A norvég eredményekben a szülői vagyon kereseti hatása különösen az alacsonyabb vagyonú családoknál volt erős, miközben a magyar tervezet kizárólag a vagyoneloszlás felső részét érintené. A tényleges hatás attól is függ, mire fordítanák a bevételeket.

Az adók társadalmi megítélése is változhat

A vagyonadó nem pusztán közgazdasági, hanem politikai-gazdaságtani kérdés. Glasius (2025) a Sunday Times és a Forbes gazdaglistáihoz kapcsolódó újságcikkeket vizsgálta 1995 és 2022 között. A 2008-as pénzügyi válság után megváltozott a szupergazdagok adózásának médiabeli bemutatása: nagyobb figyelmet kapott az adóelkerülés és a vagyonosok közteherviselése.

Johnson és szerzőtársai (2026) brit felmérései pedig a közvélemény jelentős támogatást mutattak a progresszív adóreform iránt, különösen akkor, ha a nagyobb terhek a vagyonra és a vállalkozásokra hárultak. Ezek brit és amerikai összefüggésekből származó eredmények. Nem állíthatjuk belőlük, hogy a magyar közvélemény ugyanígy gondolkodik. Arra viszont rámutatnak, hogy az adók politikai elfogadottsága nem állandó, és összefügg azzal, milyen társadalmi célt tulajdonítanak nekik.

Honnan jönne a 800 milliárd forint?

A magyar tervezet értékelésének legfontosabb nyitott kérdése továbbra is a bevételi előrejelzés. A hatásvizsgálat négy évre összesen 800 milliárd forint költségvetési többletet jelez előre, de nem mutatja be részletesen az adóztatható vagyonállomány becslését, az adózók várható alkalmazkodását vagy az adminisztratív költségeket. A nemzetközi kutatások alapján ezek nem elhanyagolható részletek. Egy megalapozott becsléshez ismernünk kellene a magyar csúcsvagyonok összetételét, a vállalkozói vagyon értékelhetőségét, az adóelkerülési lehetőségeket és a külföldre költözés várható mértékét.

A hatásvizsgálati lap szerint az előzetes elemzés elkészítésére három munkanapot fordítottak. Ez önmagában nem bizonyítja, hogy a bevételi előrejelzés hibás. De indokolttá teszi a számítások módszertanának és alapadatainak nyilvánosságát.

Mit szeretnénk valójában elérni?

A vagyonadó elsődleges célja a költségvetési bevételek növelése, a vagyonkoncentráció csökkentése vagy az esélyegyenlőség javítása? Ezek összefüggő, de nem azonos célok.

Ha bevételt szeretnénk, az adóalap nagysága és a beszedési költség a döntő.

Ha a vagyonkoncentrációt akarjuk mérsékelni, az elosztási hatást kell vizsgálni.

Ha pedig a generációk közötti egyenlőtlenségeket szeretnénk csökkenteni, az adóbevétel felhasználása és az örökösödés adóztatása is fontos.

A magyar tervezet célja a kiemelkedő vagyoni helyzetben megtestesülő teherbíró képesség fokozott bevonása a közteherviselésbe. A nemzetközi tapasztalatok alapján ez többféle adópolitikai eszközzel is megvalósítható, eltérő gazdasági és adminisztratív következmények mellett.

A vagyonadó szakmai megítélése ezért nem egyszerűsíthető arra, hogy a gazdagoknak többet kell-e fizetniük. Azt kellene tudnunk, mekkora bevétel keletkezik ténylegesen, kik viselik a terheket, és milyen társadalmi eredményt kapunk cserébe. A magyar tervezet számos nemzetközi tapasztalatot figyelembe vesz. A rendelkezésre álló hatásvizsgálat azonban nem teszi lehetővé a várható eredmények kellően megbízható ellenőrzését.

Egy vagyonadóról szóló törvényt meg lehet írni. A nehezebb feladat annak bizonyítása, hogy a gyakorlatban azt fogja elérni, amit várunk tőle.

Fertő Imre az ELTE Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont főigazgatója és a Budapesti Corvinus Egyetem egyetemi tanára.

A cikk a szerző véleményét tükrözi, amely nem feltétlenül esik egybe a Portfolio szerkesztőségének álláspontjával.

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