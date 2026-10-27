Mi köze az MNB friss döntésének és a 2022-es szja-visszatérítésnek az idei közgazdasági Nobel-díjhoz?

krtk blog Az ELTE Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont blogja.

Bár a makrogazdasági ingadozások valószínűleg egyidősek az emberiséggel, az ezeket érdemben és szisztematikusan csillapítani próbáló stabilizációs politika a 20. században született meg, főként John Maynard Keynes munkásságának köszönhetően. Keynes szakított azzal a felfogással, amely szerint a piacgazdaságok önszabályozó mechanizmusa nemzetgazdasági szinten is mindig jól működik. A gazdasági visszaeséseket az aggregált kereslet (a háztartási fogyasztás és a magánberuházások) kiszámíthatatlan viselkedésére vezette vissza, és recessziós időkben a hiányzó kereslet pótlására a kormányzati kiadások növekedését javasolta.

Ha az árak és a bérek nem képesek kellően rugalmasan alkalmazkodni, a kereslet és kínálat egyensúlya megbomlik, és ez vagy alultermeléshez és üres kapacitásokhoz, vagy pedig inflációhoz vezet. Keynes és a hatására létrejövő gazdaságpolitikai iskola főként az első lehetőséget próbálta elkerülni, és a fiskális politikát tekintette a stabilizáció fő eszközének. Ehhez empirikusan megalapozottnak tűnő makroökonómiai összefüggéseket írtak fel, mint pl. a rendelkezésre álló jövedelemtől függő fogyasztási függvényt, vagy a pénzmennyiséget szabályozó monetáris politikát.

Az addig sikeresnek tűnő eszköztár az 1970-es évek stagflációs nyomásával, amikor a magas munkanélküliség és a növekvő infláció egyszerre voltak jelen, nem tudott mit kezdeni. Robert Lucas (az 1995-ös közgazdasági Nobel-díjas) nagy hatású cikkekben vizsgálta annak a következményeit, ha a gazdaságpolitika szisztematikus mintázatai beépülnek gazdasági szereplők jövőre vonatkozó várakozásaiba. A híres Lucas-kritika, illetve a szintén Nobel-díjas Milton Friedman vagy Edmund Phelps munkássága meg tudta magyarázni, hogy az amerikai gazdaság keynes-i kezelése az 1970-es évek kínálati sokkjai (pl. az olajár emelkedése) után miért vezetett makacs inflációhoz a reálgazdaság tartós gyengélkedése mellett.

Hall és a háztartási fogyasztás

A várakozások érdemi és konzisztens kezelése a háztartások fogyasztási döntéseinek vizsgálatában a most díjazott Robert Hall talán legismertebb, és a Nobel-bizottság által kiemelt hozzájárulása.

Hall a keynes-i aggregált fogyasztási függvény helyett az egyéni döntésekből kiindulva elemezte a háztartások fogyasztási-megtakarítási viselkedését.

Elemzésében – a mikroökonómiai gyakorlatnak megfelelően – feltételezi, hogy a háztartások nem az éppen aktuális jövedelmük, hanem a jövőben várt életpálya-keresetük alapján hozzák meg ezeket a döntéseket.

A megközelítés önmagában nem volt új (lásd pl. Friedman permanens jövedelem elméletét), de a mikroökonómiai eszköztár konzisztens használata választ adott a Lucas által megfogalmazott kritikára. A legnagyobb hatása azonban annak volt, hogy Hall levezetett egy egyszerű tesztet, amelynek segítségével a hagyományos, jelenlegi jövedelmet hangsúlyozó keynes-i és a várakozásokkal bővített, előretekintő fogyasztási viselkedés empirikusan elkülöníthetővé vált. A teszt lényege, hogy ha az előretekintő háztartás minden rendelkezésre álló információt felhasznál a jövőbeli kiadásainak megtervezéséhez, akkor a fogyasztás későbbi változásai nem előrejelezhetők. Legegyszerűbb formájában

Hall állítása az, hogy – a hatékony pénzpiacokhoz hasonlóan – a fogyasztás véletlen bolyongás.

Ami igazán meglepte a makroközgazdászokat, hogy ez a predikció a Hall által használt aggregált adatokon beigazolódott. Számos későbbi kutatás – egyre inkább háztartási adatokat felhasználva – vizsgálta Hall hipotézisét, finomítva mind az elméleti, mind a statisztikai módszertant. Mára erős konszenzus alakult ki abban, hogy bár a háztartások viselkedésben vannak keynes-i elemek is, ez leginkább a mikroökonómia eszközeivel jól érthető és modellezhető likviditáskorlátokkal magyarázható.

A kellő megtakarítással és vagyonnal rendelkező háztartások a Hall által leírt módon alakítják fogyasztásukat, míg a tartalékokkal nem rendelkező (jellemzően alacsonyabb jövedelmű) háztartások kényszerűen az éppen rendelkezésre álló jövedelmüket tudják elkölteni.

Minél magasabb az utóbbi háztartások aránya, annál erősebben reagál az aggregált fogyasztás a fiskális politika eszközeire. Hall módszertanának további nagyon fontos hozadéka, hogy ez az arány statisztikai eszközökkel becsülhetővé vált, és beépült a jegybankok, pénzügyminisztériumok modelljeibe is.

A fogyasztási viselkedés elemzésének érdekes és fontos terepe az egyszeri kormányzati juttatások hatásvizsgálata. Magyarországon jó példa erre a 2021 őszén bejelentett, majd 2022 elején folyósított személyijövedelemadó-visszatérítés (és egyéb transzferek). Mivel ez tudottan egyszeri esemény volt, a háztartások életpálya jövedelmét csak szerény mértékben emelte. A Hall-i modell szerint viselkedő háztartások optimális reakciója a megtakarítás vagy hiteltörlesztés, míg a likviditáskorlátos háztartások esetében a többletjövedelem elköltésre kerül.

A Magyar Nemzeti Bank 2022 szeptemberi inflációs jelentésében azt dokumentálja, hogy a magyar háztartások a kapott összegek (beleértve az szja-visszatérítésen felüli egyéb támogatásokat is) 37,4%-át használták fel napi kiadásokra, 35,8%-át megtakarításra vagy hiteltörlesztésre, és 26,8%-át egyedi nagyobb kiadásokra (23. ábra, 40.oldal). (Lásd még az 1. ábrát.) Ez utóbbiak összetétele nem ismert, tartalmazhat megtakarítás jellegű kiadást (pl. lakásvásárlás), vagy fogyasztási jellegűt (pl. nyaralás). Mindenesetre az epizód alapján – a Hall-i logikát felhasználva – következtethetünk a magyar háztartások likviditási helyzetére. Egy komolyabb elemzéshez persze érdemes ehhez részletesebb adatokat és komolyabb statisztikai módszertant használni, de a fő logikai keret nem változik.

1. ábra

Woodford és a monetáris politika

A monetáris (és egyre inkább a fiskális) politika elemzési eszköztárában domináns szerepet játszanak az ún. új-keynes-i (vagy kissé pontatlanabbul, DSGE) modellek. A jegybankok használják őket előrejelzésre és a múltbeli folyamatok megértésére, de fő alkalmazási területük és legnagyobb előnyük a gazdaságpolitika hatásvizsgálatában van. Mivel a makrogazdaságban nem lehet szisztematikus kísérleteket folytatni, szükség van olyan modellekre, amelyek képesek megragadni a fő folyamatokat, de kellően egyszerűen kezelhetők. A modellek laboratóriumként szolgálnak pl. egy kamatdöntés előkészítésekor, ahol vizsgálni lehet a különböző lehetőségek várható hatásait. Az idei másik Nobel-díjas, Michael Woodford alapvetően járult hozzá ahhoz, hogy a DSGE-modellek mára be tudják tölteni ezt a szerepet.

Az új-keynes-i kutatási program fő célja az volt, hogy a Lucas-kritikára adott válaszként kellő mikroökonómiai megalapozottsággal rendelkező, de fontos keynes-i elemeket is megjeleníteni képes modelleket alkosson. Ez utóbbiak közül főként az aggregált kibocsátás keresleti oldalú meghatározottságát, valamint az árak (és bérek) lassú alkalmazkodása tűnt kulcsfontosságúnak. Az új-keynes-i modellek matematikai szempontból valójában közelebb állnak a jól működő piacokat és rugalmas alkalmazkodást feltételező RBC-iskolához (lásd pl. a Nobel-díjas Edward Prescott munkásságát), mint a hagyományos keynes-i kerethez. Ugyanakkor mégis rendelkeznek olyan tulajdonságokkal, amik lehetővé teszik a monetáris és fiskális politika érdemi tanulmányozását.

Woodford számos cikkben, illetve meghatározó kötetében (Interest and Prices) fektette le az új-keynes-i modellek máig is használt alapjait. Legegyszerűbb formájában a modell három egyenletet tartalmaz, de így is számos olyan mechanizmusra világít rá, amelyre a hagyományos keynes-i elemzés, vagy éppen a tökéletes piacokat feltételező RBC-modellek nem voltak képesek. A mikroökonómiai megalapozottság, valamint a várakozások konzisztens megjelenítése lehetőséget ad a korábban említett hatásvizsgálatra is, különösen a váratlan események (sokkok) és a rájuk adott monetáris politikai válaszok „laboratóriumi” elemzésére.

A három egyenlet egyike gyakorlatilag Hall fogyasztási függvénye (a dinamikus IS-görbe), amely előretekintő és a reálgazdaság viselkedését ragadja meg. A második egyenlet az ún. új-keynes-i Phillips-görbe, amely az infláció dinamikáját írja le. A hagyományos, az infláció és a munkanélküliség empirikus kapcsolatát ábrázoló Phillips-görbéhez képest a fő különbség itt is a várakozások és az előretekintő árazási viselkedés beépítése. A modell feltevése szerint a vállalatok nem tudják áraikat minden időszakban rugalmasan alakítani. Amikor erre lehetőségük van – pl. egy januári átárazási hullámban –, az év során várható eseményeket is beépítik a döntésükbe. Ha a várt infláció magas, akkor a vállalati átárazás is erőteljesebb lesz, mint egy alacsony inflációs környezetben. A várakozások tehát kulcsfontosságúak, és akár önbeteljesítőek is lehetnek.

A harmadik egyenlet a John Taylor által javasolt (elméleti és gyakorlati megfontolásokkal alátámasztható), a monetáris politikai döntéshozatalt leíró Taylor-szabály. Ez bizonyos feltételek mellett magyarázható optimális monetáris politikai viselkedésként, és meglepően jól illeszkedik a ténylegesen megfigyelt jegybanki döntésekre. Egyszerű formájában a Taylor-szabály kamatemelést (kamatcsökkentést) ír elő az inflációs célnál magasabb (alacsonyabb) infláció esetére, valamint hasonló módon javasol kamatemelést (csökkentést) a fenntarthatónál gyorsabb (lassabb) gazdasági növekedésre. A mechanizmus szerint egy túlfűtött gazdaságban a nominális (és reál) kamat emelése visszafogja a keresletet, ezáltal csökkenti az árakra gyakorolt nyomást és az inflációt. Ellenkező esetben, amikor az aggregált kereslet elégtelen, a nominális (és reál) kamat csökkentése stimulálja a beruházást és a fogyasztást, ezáltal élénkítve a gazdaságot.

Természetesen a jegybankok, pénzügyminisztériumok, nemzetközi szervezetek a fentinél sokkal részletesebb modelleket használnak, számos további elemet beépítve az elemzésbe. Ilyenek a már említett hitelkorlátos háztartások, munkapiaci súrlódások, pénzpiaci tökéletlenségek, vagy a nemzetközi pénz- és árumozgások. A különböző, akár több száz egyenletet is tartalmazó modellek nagy része azonban a Woodford által leírt magot tartalmazza, és annak eszköztárát használja. Az új-keynesi megközelítés egyik nagy előnye éppen ez a skálázhatóság, illetve a felhasználástól függő rugalmas bővíthetőség.

Koncepcionálisan talán a legfontosabb újítás a várakozások szerepének explicitté tétele, és a várható infláció, mint monetáris politikai eszköz és cél középpontba helyezése volt.

Magyarországon egy friss példa erre az inflációs cél fél százalékpontos csökkentése volt, 2026 szeptemberében. A hagyományos keynes-i makroökonómiában egy ilyen változtatás hatásvizsgálata lehetetlen, vagy legalábbis nagyon körülményes. Woodford egyszerű modelljében az elemzés teljesen természetes: a középtávú inflációs várakozások csökkennek, ezáltal a jelenlegi átárazások és infláció is mérséklődik, teret adva előbb-utóbb az alapkamat csökkentésére is. Egy nagyon fontos kérdés ehhez kapcsolódva a jegybanki hitelesség, vagyis a gazdasági szereplők bizalma a jövőbeli jegybanki viselkedésre nézve.

Érdekes megnézni, hogy miként reagáltak a pénzpiacok a 2026. szeptember 22-i bejelentésre, amikor az MNB inflációs célja 50 bázisponttal csökkent. A 2. ábra az ÁKK által publikált referenciahozamok futamidő szerinti megoszlását (a hozamgörbét) mutatja be a bejelentés előtti napon, illetve a bejelentés napján. Látható, hogy a közép- és hosszú távú hozamok körülbelül 10 bázisponttal mérséklődtek. Jelenti ez a szerény csökkenés a jegybanki hitelesség hiányát? Valószínűleg nem, hiszen a várható célcsökkentés és annak mértéke valószínűsíthető volt, ezért a piacokat nem is lepte meg különösebben. A látható reakció csak a maradék bizonytalanságot oszlatta el, és „kőbe véste” az addigi várakozásokat. Érdekes lenne visszavezetni, hogy a hozamgörbe miként követte le a tényleges célcsökkentéshez vezető jegybanki kommunikációt, de ez túlmutat e jelenlegi írás keretein.

2. ábra

Összegzés

A 2026-os díjazottak alapvetően járultak hozzá ahhoz, hogy ma a makrogazdasági elemzésekhez rendelkezésre áll egy rugalmas, megbízható, a gazdasági szereplők viselkedéséből felépített, a bizonytalanságot és a várakozásokat is figyelembe venni képes eszköztár.

A gép természetesen nem mindig forog, mint pl. a 2008-as pénzügyi válság kitörésekor. Az akkor új-keynesi modellek alulbecsülték a bankszektor és a pénzügyi közvetítő rendszer fontosságát. Ugyanakkor a válság alatt és után az alkotó sem pihent, és megszülettek a DSGE-modellek újabb generációi, amelyekből már nem hiányzott a pénzügyi szektor. A keretrendszer nem változott, mert alkalmasnak bizonyult az új csatornák beépítésére, megjelenítésére.

Hall és Woodford alapvető érdeme, hogy a legfontosabb építőkockákat – a fogyasztási és árazási viselkedést – megalkották, illetve konzisztens keretbe helyezték. A többi pedig már az utókor dolga.

Kónya István a Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont (KRTK) Közgazdaságtudományi Intézetének (KTI) tudományos tanácsadója és a Budapesti Corvinus Egyetem egyetemi tanára.

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