Veszélyes csapdában ragadhat a gazdaság, hiába áramlik a külföldi tőke az országba

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

A külföldi közvetlentőke-befektetésekre (FDI) épülő, exportvezérelt növekedési modell hosszú idő óta meghatározza Magyarország és a többi visegrádi ország gazdasági fejlődési pályáját és felzárkózási lehetőségeit. A külföldi beruházások új termelési kapacitásokat, exportlehetőségeket és technológiát hoztak, továbbá a multinacionális vállalatok révén a térség szorosan bekapcsolódott az európai termelési hálózatokba. Magyarország EU-átlaghoz való konvergenciája 2018-ig erőteljes volt, azóta azonban lassult. A lassulásnak számos magyarázata lehet a humán tőke és az innováció korlátaitól a demográfiai és intézményi tényezőkön át a világgazdasági környezet változásáig, valamint magának a növekedési modellnek is vannak korlátai. Ezért érdemes az FDI és a növekedés közötti kapcsolatot vizsgálni. Mivel a külföldi közvetlentőke-befektetések jelentős része a globális értékláncokhoz kapcsolódva érkezett Magyarországra és a visegrádi országokba, ezért érdekes lehet ezeket is beemelni az elemzésbe.

krtk blog Az ELTE Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont blogja.

A globális értékláncok (GVC) által érintett ágazatokban (járműgyártás, elektronikai ipar, textilruházati ipar, vegyipar egyes ágazatai, egyes üzleti szolgáltatások) a termelés különböző szakaszai több ország között oszlanak meg. A multinacionális vállalatok és más vezető cégek megszervezik a termelési hálózatot: meghatározzák, hol történjen a kutatás-fejlesztés, a tervezés, a gyártás, az összeszerelés, a logisztika, az értékesítés, az eladás utáni szolgáltatások. A termék határokon áthaladó alkatrészei, részegységei és a kapcsolódó szolgáltatások külkereskedelmet generálnak, míg a külföldi közvetlentőke-befektetések (FDI) révén a vállalatok a termelési kapacitásokat így több ország között osztják el. Az FDI, a külkereskedelem és a GVC-részvétel tehát ezeknek a nemzetközi termelési rendszereknek az összekapcsolódó elemeiként is megjelennek.

Egy ország két alapvető módon vehet részt ezekben a láncokban.

Hátramutató (backward) részvételről beszélünk, ha a vállalatok importált alkatrészeket, részegységeket és más köztes termékeket dolgoznak fel, majd az így előállított (kész)terméket exportálják.

beszélünk, ha a vállalatok importált alkatrészeket, részegységeket és más köztes termékeket dolgoznak fel, majd az így előállított (kész)terméket exportálják. Előremutató (forward) részvétel esetén az országban létrehozott hozzáadott érték – például egy hazai alkatrész vagy üzleti szolgáltatás – más országok exportjába épül be.

A hátramutató részvétel önmagában nem feltétlenül kedvezőtlen: egy kisebb, nyitott gazdaság nem képes minden szükséges inputot belföldön előállítani. Azonban

a hátramutató részvétel erős és tartós dominanciája “bezárhatja” az adott országot egy döntően összeszerelő jellegű tevékenységgel jellemezhető pozícióba.

Különösen, ha az importált elemek feldolgozására épülő termelés idővel nem hoz létre és nem hoz magával hazai beszállítói kapcsolatokat, tudást, magasabb hozzáadott értékű funkciókat és nagyobb termelékenységet.

Mit jelent a feljebb lépés?

A GVC-kben való részvétel ugyanis nem fordítódik le automatikusan az úgynevezett feljebb lépésre (upgrading). Feljebb lépésnek azt nevezzük, amikor egy vállalat vagy gazdaság magasabb hozzáadottérték-tartalmú, technológiailag fejlettebb vagy jövedelmezőbb tevékenységeket végez. Ennek lehet formája a hatékonyabb termelési folyamat, a jobb vagy összetettebb termék előállítása, új, komplexebb vállalati funkciók – például kutatás-fejlesztés vagy tervezés – megszerzése, illetve a tevékenység áthelyezése egy magasabb értékű ágazatba. Az országos szintű feljebb lépés egyik lehetséges jele a hazai hozzáadottérték-tartalom növekedése, de az értékláncban elfoglalt pozíció, a vállalati képességek és az érték helyi megragadása is számít.

A szakirodalom alapján ugyan a GVC-integráció gyakran jár együtt a növekedés, a termelékenység, a foglalkoztatás vagy az exportminőség javulásával, de a hatás országonként és ágazatonként eltér.

A magas GVC-részvétel önmagában nem garantálja a feljebb lépést.

A hazai vállalatoknak rendelkezniük kell azokkal a képességekkel, amelyekkel át tudják venni, alkalmazni és továbbfejleszteni a külföldről érkező tudást. Fontos a humán tőke, a kutatás-fejlesztés, az infrastruktúra, az intézményi környezet és az üzleti kapcsolatok minősége is. Ráadásul még a magasabb hozzáadottérték-tartalmú tevékenység sem biztos, hogy magasabb helyi jövedelemhez vezet: a megtermelt érték jelentős része a láncot irányító vállalatnál maradhat. Ez az értékmegragadás problémája.

A GVC-részvétel és a feljebb lépés között a kutatók eleinte lineáris kapcsolatot feltételeztek, majd az empirikus elemzések rámutattak arra, hogy ez a kapcsolat valójában sokkal bonyolultabb, U alakú is lehet, de akár megtorpanások is kísérhetik. Zou (2026) újabb elemzése a GVC-részvétel és a feljebb lépés között N-alakú, három szakaszra bontható összefüggést ír le.

A kezdeti GVC-bekapcsolódás gyors tanulást és feljebb lépést hozhat egy ország számára.

Ezt követheti egy hosszabb köztes szakasz, amelyben a GVC-részvétel továbbra is magas, de a helyi hozzáadottérték-tartalom és a feljebb lépés megtorpan.

A kapcsolat később ismét kedvezőbbé válhat, ha a gazdaság képes új vállalati és technológiai képességeket kiépíteni, megfelelő üzleti környezetet teremteni.

A közepes jövedelmű országok között különösen nagy a különbség: egyesek hamar tovább tudnak lépni a megtorpanás után, mások tartósan a gyártási és összeszerelési funkciókban ragadhatnak, vagyis dominánsan és tartósan hátramutató részvételt mutatnak. Ebben az értelemben

beszélhetünk a GVC-részvételhez kapcsolódóan egy úgynevezett feljebb lépési csapdáról – a közepes jövedelmi csapdához hasonlóan.

Magyarország és a visegrádi országok GVC-szerkezete

A Magyarországra irányuló FDI egyik sajátossága, hogy nemzetközi összehasonlításban is jelentős része a feldolgozóiparba áramlik: 2024-ben az FDI-állomány közel fele ebben az ágazatban összpontosult. A feldolgozóipari beruházásokon belül különösen fontosak a globális értékláncokhoz kapcsolódó ágazatok, mindenekelőtt a járműipar, emellett az elektronika és a gépipar. Az autóipar súlya az utóbbi időszakban tovább erősödött.

Csehországban és Szlovákiában szintén magas ezeknek az ágazatoknak a részesedése. A külföldi tulajdon jelentősége is nagy: a külföldi ellenőrzés alatt álló vállalatok a visegrádi országokban a vizsgált ágazatok hozzáadott értékének meghatározó részét adják.

A TiVA-adatok (az OECD által közölt, trade in value added statisztikák) alapján a három kisebb visegrádi ország GVC-részvétele kiemelkedően magas az OECD-országok között. Szlovákia mutatja a legnagyobb részvételt, Magyarország a második, Csehország a harmadik; Lengyelországé alacsonyabb.

A részvétel szerkezete azonban legalább ilyen fontos. A három kisebb országban a hátramutató részvétel dominál és 2015 és 2022 (az utolsó év, amelyre adataink vannak) közötti időszakban enyhén vagy erőteljesebben nőtt, miközben az előremutató részvétel inkább stagnált, Szlovákiában pedig csökkent. A négy országban a hazai hozzáadott érték exporton belüli aránya nemzetközi összehasonlításban az alacsonyabbak között van.

Az ágazati kép tovább árnyalja az eredményt. A járműgyártásban Szlovákia hazai hozzáadottérték-aránya nemzetközi (OECD-) összehasonlításban a legalacsonyabb, Magyarországé a második legalacsonyabb.

Az elektronikai termékek gyártásában Magyarország mutatója a legalacsonyabb, Szlovákiáé a második legalacsonyabb. Csehországé és Lengyelországé is az alacsonyabbak között van.

Ez arra utal, hogy a nagy exportteljesítmény és a magas GVC-részvétel mögött jelentős importtartalom áll. A hazai hozzáadottérték/export arány a termelés belföldi értékteremtését és importfüggőségét jelzi; nem azonos a feljebb lépés később használt mutatójával, de jól leírja az integráció szerkezetét és jellemzőit.

Mi történt 2016 és 2022 között a visegrádi országokban?

A visegrádi országok esetében – Zou (2026) számításai szerint a 2018-ig terjedő időszakban – éppen azt látjuk, hogy bekerültek ebbe az úgynevezett feljebb lépési csapdába. A kockázat jelentős: akár hosszabb ideig is itt ragadhatnak, de van arra is példa, hogy egy-egy ország sikeresen kilép a csapdából. Mi történt 2018 után? Sikerült-e a kilépés, vagy legalább az afelé történő elmozdulás a négy ország esetében?

Ennek meghatározására a GVC-részvétel és a feljebb lépés közötti kapcsolat változását 2018 és 2022 között hasonlítjuk össze, Zou (2026) módszertanát alapul véve, ahol a teljes GVC-részvétel a hátra- és előremutató részvétel összege, a feljebb lépés közelítő mutatója az egy foglalkoztatottra jutó hozzáadott érték, 2017-es változatlan dolláráron. A két indikátor két külön kérdésre válaszol: az első azt mutatja, mennyire kapcsolódik egy ország a nemzetközi termelési láncokhoz, a második pedig azt közelíti, milyen gazdasági teljesítmény jut egy foglalkoztatottra.

A visegrádi országokra elvégzett számítás egyszerre mutat mélyülő integrációt és eltérő teljesítményt. 2018 és 2022 között mind a négy visegrádi ország GVC-részvétele nőtt; a növekedés Lengyelországban volt a legnagyobb, Magyarországon a második legnagyobb. A feljebb lépési mutató ugyanakkor csak Lengyelországban javult. Csehországban enyhébb, Magyarországon és Szlovákiában viszont jelentősebb romlás következett be. Vagyis az időszakban a GVC-kbe való erősebb bekapcsolódás a három kisebb visegrádi országban nem járt együtt az egy foglalkoztatottra jutó hozzáadott érték javulásával.

Ezt az eredményt nem szabad oksági bizonyítékként kezelni, de fontos indikátora lehet a változásoknak és feltehetően a modell korlátainak. A vizsgálat négy ország két időpontját hasonlítja össze, így nem tudja megmutatni, hogy a GVC-részvétel növekedése okozta-e a feljebb lépési mutató változását. A 2022-es energiaár- és ársokk, az árfolyamváltozások szintén befolyásolhatták az értékeket. Az elemzés feltáró jellegű: azt jelzi, hogy érdemes közelebbről megvizsgálni a részvétel minőségét, a hazai vállalatok értékláncbeli pozícióját, valamint az egyes ágazatok és vállalatcsoportok közötti különbségeket.

Mit tehet a gazdaságpolitika?

A visegrádi összehasonlítás azt mutatja, hogy

a GVC-részvétel növekedése és a feljebb lépés elválhat egymástól. A szlovák és sajnos a magyar eset ennek fontos példája.

A számítások egyfajta feljebb lépési csapda kockázatát jelezhetik, amely a növekedési modell belső logikájából következik: a magas GVC-integráció és a magas hátramutató részvétel újabb FDI-t vonz, ami rövidtávon növekedést generál, de hosszabb távon korlátozhatja a feljebb lépést.

A gazdaságpolitika feladata ezért nem pusztán a külföldi beruházások ösztönzése, hanem annak stratégiai mérlegelése is, hogy milyen ágazatokba és milyen jellegű FDI-t érdemes vonzani. A kiválasztott beruházásoknak illeszkedniük kell az ország adottságaihoz, a meglévő vállalatok képességeihez és a rendelkezésre álló humán tőkéhez, miközben a hazai vállalati képességek és a humán tőke együttes fejlesztését is szolgálják. Az utóbbiak folyamatos fejlesztésének közvetlen és közvetett (a megfelelő környezet biztosítása által) gazdaságpolitikai biztosítása dinamizálja és egyben magasabb szintre is emeli a kapcsolatrendszert a beérkező tőke hatása és a helyi képességek között.

Az FDI-ösztönzés ezért nem elszigetelt döntések sorozata, hanem egy tudatos, előretekintő, fejlesztésorientált gazdaságpolitika része kell, hogy legyen. A mostani döntések ugyanis meghatározzák, hogy a gazdaság milyen fejlődési pályára kerül, milyen képességeket épít ki, és milyen lehetőségei lesznek a későbbi feljebb lépésre. Ennek hiányában a magas GVC-integráció és a hátramutató részvétel újra csak olyan FDI-t vonzhat, ami rövid távon növekedést generálhat, de hosszabb távon konzerválhatja a feljebb lépési csapdát.

Sass Magdolna az ELTE Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont (KRTK) Világgazdasági Intézetének igazgatója.

A cikk a szerző véleményét tükrözi, amely nem feltétlenül esik egybe a Portfolio szerkesztőségének álláspontjával.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images