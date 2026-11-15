Súlyos helyzet alakult ki az egyik híres magyar borvidéken a klímaváltozás miatt

A klímaváltozás ma már nem jövőbeli veszély, hanem a magyar mezőgazdaság mindennapi valósága. Hatásai különösen látványosan jelennek meg a Duna–Tisza közi Homokhátságon, Magyarország egyik leginkább veszélyeztetett térségében. A Duna-Tisza közén helyezkedik el hazánk legnagyobb területű borvidéke, a Kunsági borvidék, ami a korábbi évtizedekben iskolapéldája volt a környezeti viszonyokhoz (pl. a kedvezőtlen talajviszonyokhoz) történő alkalmazkodásnak, ám a klímaváltozás alapvetően felborította a környezet és gazdálkodás közti korábbi egyensúlyt. A Kunsági borvidék esete azonban messze túlmutat a szőlőn és a borászaton. A vízhiány, a növekvő hőterhelés, a romló termésbiztonság egy országos jelentőségű problémakör helyi példái (Farkas et al., 2024; Jánosi et al., 2023; Lennert et al., 2024). Kutatásunkban éghajlati adatok, gazdálkodói kérdőívek és szakértői interjúk segítségével vizsgáltuk meg a Kunsági borvidék gazdálkodóinak kitettségét a klímaváltozással szemben, mennyire érzékelik a problémát, milyen módszereket, technikákat vetnek be az alkalmazkodásra, és miben látják a sikeres klímaadaptáció fő gátjait.

krtk blog Az ELTE Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont blogja.

A szőlőt gyakran a szárazságtűrő növények között említjük. A sok napfény és a magas hőmérséklet első látásra kedvezőnek tűnhet, a túlzott meleg azonban minőségi kockázatot jelent. A szőlő gyorsabban érik, a szüret egyre korábbra tolódik, miközben a cukortartalom növekedése nem feltétlenül jár együtt a savak, az illatanyagok és a fenolos összetevők megfelelő kialakulásával. A hőhullámok során a bogyók károsodhatnak, a savtartalom gyorsan csökkenhet, az aromaanyagok egy része pedig elveszhet. Emiatt egyre nehezebb előállítani azokat az üde, könnyed borokat (pl. Cserszegi fűszeres, Irsai Olivér, Ezerjó), amelyre a Kunsági borvidék hagyományos kínálata épül (Cardell et al., 2019; Mozell & Thach, 2014).

A több évtizedes meteorológiai adatsorok alapján a térség éghajlata új állapotba lépett.

A hőmérsékleti viszonyokban a 2000-es évektől rajzolódik ki markáns fordulat. Ettől kezdve a melegebb évek már nem elszigetelt kivételek, hanem az új éghajlati alapállapot részei. Az utóbbi tíz év középhőmérséklete körülbelül egy Celsius-fokkal meghaladta az előző évtizedét, Kecskemét utóbbi tíz évének átlaghőmérséklete pedig elérte a 11,7 °C-ot. A változást a hőmérsékleti szélsőségek gyakoribbá válása is jelzi. Kecskeméten 2024-ben 77 hőségnapot mértek, közülük 34 napon a napi legmagasabb hőmérséklet a 35 °C-ot is meghaladta.

Vízhiány

A csapadékviszonyok átalakulása 2021 után vált kritikussá. A problémát nem kizárólag az éves csapadékmennyiség csökkenése jelenti, hanem annak egyre kedvezőtlenebb időbeli eloszlása. A Kunsági borvidék területén 2025-ben mindössze 300–400 milliméter csapadék hullott. A mezőgazdaság számára kulcsfontosságú június jóformán csapadék nélkül telt. Kecskeméten ebben a hónapban 4,3 milliméter, Szegeden 0,8 milliméter, Baján pedig 4,9 milliméter csapadékot mértek. Az ilyen értékeket nem ellensúlyozza, ha egy másik hónapban néhány nap alatt rendkívül sok eső hullik. A növények vízellátása szempontjából az éves csapadékösszegnél sokszor fontosabb, hogy a csapadék mikor, milyen intenzitással és mennyi idő alatt érkezik.

Továbbra is lesznek hűvösebb és csapadékosabb évek, a változékonyság pedig jelentős marad. Az alapállapot azonban eltolódott. A térség mezőgazdaságának tartósan magasabb hőmérséklethez, növekvő párolgási többlethez és kiszámíthatatlanabb vízellátáshoz kell alkalmazkodnia.

A meteorológiai adatok mögött a gazdálkodók mindennapi tapasztalatai még súlyosabb helyzetet mutatnak. A gazdálkodókat célzó kérdőíves felmérésünkre érkezett 152 válasz és 26 termelői, borászati, illetve szakértői interjú alapján a válaszadók több mint 90%-a érzékelte az aszály gyakoribbá válását, a hőhullámok és a tavaszi fagykárok gyakoribb előfordulását pedig egyaránt körülbelül 60%-uk jelezte. Tapasztalataik szerint az igazán hasznos, legalább 15–20 milliméteres esők egyre ritkábbak. A néhány milliméteres csapadék legfeljebb a felszínt nedvesíti meg, a szőlő mélyebben fekvő gyökérzetéhez már nem jut el. A szüreti időpontok korábbra tolódását több mint 95%-uk tapasztalta, 84%-uk szerint pedig romlott a termésbiztonság. A megszokott minőségű szőlő és bor előállítását a válaszadók 51%-a ítélte nehezebbnek, további 41%-uk pedig erős évjárati ingadozást érzékelt.

A változás már nemcsak a különösen érzékeny növényeket érinti. Az interjúkban elhangzott, hogy

a térségben már a szárazságtűréséről ismert homoktövis termesztéséhez is öntözésre van szükség.

A gazdák tapasztalatai szerint gyakoribbá váltak a részleges vagy teljes terméskiesések, nehezebb lett a munkák és a bevételek tervezése, és egyre nagyobb különbségek alakulnak ki az egyes évjáratok között. Már nem egy-egy rendkívüli aszályos év okoz gondot, hanem az, hogy a szélsőséges körülmények lassan a mindennapi gazdálkodás részévé válnak. A bizonytalanság ezért nemcsak a termés mennyiségét és minőségét érinti, hanem a gazdaságok jövedelmezőségét, szerződéses kötelezettségeik teljesíthetőségét és hosszú távú fennmaradását is.

A változás következményei legközvetlenebbül a vízgazdálkodásban jelentkeznek. A Homokhátság homoktalajai eleve kevés vizet képesek tárolni, a magasabb hőmérséklet pedig fokozza a párolgást. A hőhullámokat kísérő alacsony páratartalom légköri aszályt idéz elő. Ilyenkor nemcsak a talajból hiányzik a víz, hanem a száraz levegő is növeli a növények vízvesztését, ami sárgulást, napégést és minőségromlást okozhat.

A vízhiányt tovább súlyosítja a talajvízszint tartós süllyedése.

Az 1970-es évek előtt a talajvíz a térség jelentős részén jellemzően 1–4 méterre helyezkedett el a felszín alatt. Azóta a Homokhátság területén átlagosan 1,5–2 méteres süllyedést mértek, egyes magasabban fekvő területeken pedig a csökkenés eléri a 6–7 métert. Emiatt a mélyre hatoló szőlőgyökerek is egyre nehezebben érik el a talajvizet. A szőlő így mindinkább a megfelelő időben érkező csapadékra vagy az öntözésre szorul (Rakonczai & Fehér, 2015; Tran et al., 2022).

A termelők pontosan érzékelik az éghajlat változását, és saját gazdaságára is vonatkoztatja annak következményeit. Amikor arra kérték a kérdőív kitöltőit, hogy egy ötfokú skálán értékeljék a klímaváltozás helyi súlyosságát, az átlagos érték 4,4 lett, és a válaszadók több mint fele a legsúlyosabb fokozatot jelölte. A termelők tehát felismerik a melegebb nyarakat, a gyakoribb aszályokat, a korábbra tolódó fejlődési szakaszokat és a növekvő időjárási kockázatokat. A következő 10–20 év kihívásaira ugyanakkor jóval kevésbé érzik magukat felkészültnek, erre a kérdésre mindössze 2,5-ös átlagérték született.

Alkalmazkodási lehetőségek

A kérdés ma már nem az, hogy szükség van-e alkalmazkodásra, hanem az, hogy lesz-e elegendő anyagi, humánerőforrás és idő az alkalmazkodási lépések végrehajtására.

A felismerés mellett az alkalmazkodási szándék is erősen jelen van. Az interjúk alapján a termelők többsége nem azt mérlegeli, hogy szükség van-e változtatásra, hanem azt keresi, milyen eljárások működhetnek a helyi homoktalajokon, és miként lehetne azokat gazdaságosan bevezetni.

Habár a kérdőíves felmérésben a válaszadók 85–90%-a súlyosnak ítélte a talajnedvesség hiányát és a légköri aszályt, az öntözési lehetőségek mégis erősen korlátozottak. A válaszadók 70%-a egyáltalán nem öntözött, 16%-uk 30 méternél sekélyebb, 7%-uk pedig ennél mélyebb kútból biztosította a vizet. Hagyományos öntözést a gazdák mindössze 25%-a alkalmazott vagy próbált ki, víztakarékos, például csepegtetéses öntözést pedig 17%-uk.

A gazdák jelentős része már ma is alkalmaz egyszerűbb, kisebb ráfordítással bevezethető módszereket a kedvezőtlen éghajlati hatások mérséklésére. A növényi talajfedést vagy mulcshagyást, a talajmozgatás mérséklését, az új növényvédő szerek használatát, a munkafolyamatok eltérő időzítését, valamint a talajerő visszapótlását és a talajjavítást a válaszadók 51–76%-a már kipróbálta, vagy jelenleg is alkalmazza.

Több nemzetközileg alkalmazott eljárás ugyanakkor alig terjedt el a térségben. A tavaszi fagykár elleni védekezési módszereket a válaszadók mindössze 13,8%-a alkalmazta vagy próbálta ki, míg az árnyékoló hálókat vagy a lombozat védő szerepét erősítő kezeléseket csupán 13,1%.

Az árnyékolás és a lombfal átalakítása nélkül a szélsőséges nyári hőségben azonban a közvetlen napsugárzásnak kitett bogyók könnyen megéghetnek. A magasabb lombfal és a tőke természetes önárnyékolásának megőrzése csökkentheti a fürtök hőterhelését, de ennek kialakítása és fenntartása újabb zöldmunkákat, gondosabb időzítést és több figyelmet kíván. Az interjúalanyok az árnyékoló hálók költségét és munkaerőigényét nem tudják vállalni.

Ez rámutat arra, hogy ahogy erősödnek a klímaváltozás hatásai, egyre több feladat jelenik meg a gazdaságokban. Többet kell foglalkozni a talaj állapotával, a talajtakarással, a szervesanyag-visszapótlással, az öntözőrendszerek működtetésével, a lombfal kezelésével, a növényvédelemmel, a hőstressz mérséklésével és a szélsőséges időjárási események elleni védekezéssel. Az új kártevők és betegségek további megfigyelést és növényvédelmi beavatkozást követelnek. A korábbra kerülő szüret egyre inkább egybeesik a nyári hőhullámokkal, emiatt a borászatban is több hűtésre és szorosabb hőmérséklet-szabályozásra van szükség. A klímaváltozás így nemcsak növeli a termelési kockázatot, hanem fokozza az alkalmazkodás munkaóraigényét is.

Munkaerőhiány

A mezőgazdasági munkák jelentős része nem halasztható tetszőleges időpontra. A metszést, a kötözést, a lombmunkát, a növényvédelmet, az öntözést és a szüretet a növény fejlődési állapotához és az időjáráshoz kell igazítani. A klímaváltozás ráadásul szűkíti a biztonságos munkavégzésre alkalmas időszakokat. Az augusztusi hőségben a nehéz fizikai munka egyre kevésbé végezhető biztonságosan, a korábbra tolódó szüret pedig más mezőgazdasági munkacsúcsokkal ütközhet. A feladatok időbeli sűrűsödése miatt a gazdaságoknak éppen akkor lenne több munkásra szükségük, amikor a megfelelő munkaerő egyre nehezebben érhető el.

A kérdőívet kitöltők átlagéletkora 56 év volt, közel ötödük pedig már betöltötte a 65. életévét. A válaszadók 69,7%-a súlyosnak vagy rendkívül súlyosnak ítélte az idősebb gazdálkodók kiesését és a fiatalok hiányát. A munkaerőhiányt 61,8%-uk értékelte súlyos vagy nagyon súlyos problémának. A gazdaságok 71%-ában még a munkacsúcsok idején is legfeljebb öt ember dolgozott, rendszerint a családtagok munkájára támaszkodva. A klímaváltozás tehát nemcsak a természeti erőforrásokat terheli, hanem azokat az embereket is, akiknek alkalmazkodniuk kellene hozzá.

A gépesítés részben enyhítheti a problémát. Az interjúk szerint a fejlesztési támogatások jelentős részét már eddig is a kézi munka kiváltására fordították. A gépek ugyanakkor nem minden munkafolyamatot képesek helyettesíteni, beszerzésük pedig növeli a gazdaságok tőkeigényét. A kisebb üzemek ezért kettős hátrányba kerülhetnek. Nincs elegendő emberük a kézi munkához, ugyanakkor nincs elegendő tőkéjük a munkafolyamatok teljesebb gépesítéséhez sem.

A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy az önálló munkavégzésre képes és hajlandó munkaerőt a térség nagyobb városi központjai, mindenekelőtt Budapest, valamint a kecskeméti gépjárműipar szívják el a környező falvakból. A mezőgazdaság ezért nemcsak a megfelelő számú munkavállalót nem találja meg, hanem a tapasztaltabb, tanulásra és összetettebb feladatok elvégzésére képes emberekért is erős bérversenyt folytat. Ahogy az egyik interjúalany a munkabérekre utalva megfogalmazta: „A Mercivel kell versenyeznem.”

Egymást erősítő kihívások

A klímaváltozás, a vízhiány és a munkaerőhiány így egymást erősítő folyamattá áll össze. Az egyre szélsőségesebb időjárás több alkalmazkodási feladatot követel. Ezek elvégzéséhez több munkaóra, nagyobb szakértelem és erősebb szervezési háttér szükséges. A munkaerőhiány miatt azonban az alkalmazkodási lépések egy része elmarad, késik vagy csak részben valósul meg. A lassabb alkalmazkodás növeli a terméskiesés, a minőségromlás és a gazdasági veszteségek veszélyét, ami tovább gyengíti a gazdaságok beruházási és munkaerő-megtartó képességét.

A termelési bizonytalanság eközben gyorsítja a fiatalok elvándorlását, az elvándorlás pedig tovább szűkíti az alkalmazkodáshoz szükséges munkaerőt és tudást. Az idősebb gazdálkodók kivonulásával nemcsak munkáskéz, hanem az évtizedek alatt felhalmozott helyi ismeret is eltűnhet. A termelők nyitottsága mindezek ellenére fontos erőforrás. A kérdőívek és az interjúk nem olyan gazdatársadalom képét mutatják, amely ne érzékelné a változást vagy elutasítaná az alkalmazkodást. A helyi tapasztalatokat összegyűjtő, gyors és közérthető szaktanácsadás csökkenthetné az egyes termelőkre jutó kockázatot.

A térségben tehát nem az alkalmazkodási módszerek hiányoznak. A legtöbb alapvető eszköz ismert, a gazdálkodók pedig egyre pontosabban látják, hogy milyen irányban kellene elmozdulniuk. A valódi korlátot az jelenti, hogy lesz-e elegendő víz, tőke, szaktudás és ember a szükséges lépések végrehajtásához. Ha nincs elegendő víz, az súlyos probléma. Ha nincs elegendő ember a vízhiány kezelésére, a talaj állapotának javítására és az új módszerek alkalmazására, az még nagyobb gond.

A Kunság példája ezért országos figyelmeztetés.

A klímaváltozás nemcsak a növények élettani folyamatait alakítja át, hanem megváltoztatja a gazdálkodás munkaerő-, tőke- és tudásigényét is. Az alkalmazkodás sikere végső soron nem kizárólag a megfelelő technológián múlik, hanem azon is, hogy marad-e a vidéki térségekben elegendő ember, aki képes és hajlandó azt működtetni. Ez a kérdés már messze túlmutat a Kunsági borvidék, sőt a szőlő- és borágazat jövőjén. A magyar mezőgazdaság és számos vidéki térség hosszú távú fennmaradása függ tőle.

A jelen összefoglaló „A Kunsági Borvidék szőlő-bor ágazatának klímaadaptációs koncepciója” című kutatás alapján készült, amelyet az ELTE KRTK Regionális Kutatások Intézetének Alföldi Tudományos Osztálya a Kunsági Borvidék Hegyközségi Tanácsa megbízásából készített.

Források:

Cardell, M. F., Amengual, A., & Romero, R. (2019). Future effects of climate change on the suitability of wine grape production across Europe. Regional Environmental Change, 19, 2299–2310.

Droulia, F., & Charalampopoulos, I. (2022). A review on the observed climate change in Europe and its impacts on viticulture. Atmosphere, 13(5), 837.

Farkas, J. Z., Kovács, A. D., Vasárus, G., Lennert, J., & Csáki, B. (2024). A Duna–Tisza közi Homokhátság terület- és vidékfejlesztési kihívásai. Földrajzi Közlemények, 148(1), 1–17.

Jánosi, I. M., Bíró, T., Lakatos, B. O., Gallas, J. A., & Szöllősi-Nagy, A. (2023). Changing water cycle under a warming climate: Tendencies in the Carpathian Basin. Climate, 11(6), 118.

Kovács, G. P., Simon, B., Balla, I., Bozóki, B., Dekemati, I., Gyuricza, C., Percze, A., & Birkás, M. (2023). Conservation tillage improves soil quality and crop yield in Hungary. Agronomy, 13(3), 894.

Kun, Á., Simon, B., Zalai, M., Kolozsvári, I., Bozán, C., Jancsó, M., Körösparti, J. T., Kovács, G. P., Gyuricza, C., & Bakti, B. (2023). Effect of mulching on soil quality in an agroforestry system irrigated with reused water. Agronomy, 13(6), 1622.

Lennert, J., Kovács, K., Koós, B., Swain, N., Bálint, C., Hamza, E., Király, G., Rácz, K., Váradi, M., & Kovács, A. (2024b). Climate change, pressures, and adaptation capacities of farmers: Empirical evidence from Hungary. Horticulturae, 10(1), 56.

Mozell, M. R., & Thach, L. (2014). The impact of climate change on the global wine industry: Challenges and solutions. Wine Economics and Policy, 3(2), 81–89.

Rakonczai, J., & Fehér, Zs. (2015). A klímaváltozás szerepe az Alföld talajvízkészleteinek időbeli változásaiban. Hidrológiai Közlöny, 95(1), 1–15.

Timár, G., Jakab, G., & Székely, B. (2024). A step from vulnerability to resilience: Restoring the landscape water-storage capacity of the Great Hungarian Plain. An assessment and a proposal. Land, 13(2), 146.

Tran, H. Q., Fehér, Z. Z., Túri, N., & Rakonczai, J. (2022). Climate change as an environmental threat on the central plains of the Carpathian Basin based on regional water balances. Geographica Pannonica, 26(3), 184–199.

Vasárus Gábor László az ELTE Közgazdaság és Regionális Tudományi Kutatóközpont (KRTK) Regionális Kutatások Intézetének (RKI) tudományos munkatársa.

Farkas Jenő Zsolt az ELTE KRTK RKI tudományos főmunkatársa.

Hoyk Edit az ELTE KRTK RKI tudományos főmunkatársa

Lennert József az ELTE KRTK RKI tudományos főmunkatársa.

Kovács András Donát az ELTE KRTK RKI tudományos főmunkatársa.

Szalai Ádám az ELTE KRTK RKI tudományos munkatársa.

A cikk a szerző véleményét tükrözi, amely nem feltétlenül esik egybe a Portfolio szerkesztőségének álláspontjával.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images