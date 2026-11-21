A magyar vidékről szóló közbeszédet hosszú ideje meghatározzák a mezőgazdasági támogatások, a termelési feltételek és az agrárgazdaság versenyképességének kérdései. Pedig a vidék ennél jóval többet jelent. Települések, helyi közösségek, vállalkozások, szolgáltatások, kulturális hagyományok és természeti értékek összessége, ahol emberek millióinak mindennapi életfeltételei és jövőbeli lehetőségei dőlnek el.
Ezt a szemléletet fogalmazta meg Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke is, amikor kijelentette, hogy „Európa nem lenne teljes a vidéki térségei nélkül.” A gondolat az Európai Bizottság 2021-ben elfogadott, 2040-ig szóló vidéki jövőképének egyik meghatározó üzenete.
A magyar vidéki térségek problémái ugyanis messze túlmutatnak a mezőgazdaság helyzetén. A népességfogyás, a fiatalok elvándorlása, az alapvető közszolgáltatások elérhetősége, a helyi munkahelyek hiánya, a közlekedési nehézségek és a klímaváltozás egymást erősítő kihívások. Egy térség jövőjét nem csupán az határozza meg, mennyire eredményes a mezőgazdasági termelés, hanem az is, hogy lehet-e ott megfelelő munkát találni, gyermeket nevelni, tanulni és méltó körülmények között megöregedni. A valódi vidékfejlesztés ezért nem pusztán gazdasági ágazatok támogatása, hanem a vidéki életminőség és a helyi közösségek hosszú távú megerősítése.
A vidék jövője túlmutat az agrárpolitikán
Az Európai Unió 2021-ben meghirdetett hosszú távú vidéki jövőképe erősebb, jobban összekapcsolt, ellenállóbb és gazdaságilag prosperálóbb vidéki térségek kialakítását célozza 2040-ig. Ennek megvalósítását támogatja az európai vidéki paktum, a Rural Pact, amely a helyi közösségek, önkormányzatok, vállalkozások, civil szervezetek és döntéshozók együttműködésére épít.
A kezdeményezés egyik legfontosabb felismerése, hogy a vidéki térségek fejlődése nem szűkíthető le a Közös Agrárpolitika eszközeire. A közszolgáltatások, a digitális és közlekedési kapcsolatok, a helyi gazdaság sokszínűsége, a természeti környezet megőrzése és a társadalmi részvétel egyaránt meghatározó szerepet játszanak.
Az európai elképzelés azonban korántsem jelent automatikus megoldást. A Rural Pact nem önálló támogatási alap, és nincs kötelező döntéshozatali jogköre. Elsősorban együttműködési keret, amelynek eredményessége a tagállamok és a helyi szereplők tényleges elkötelezettségétől függ. Az uniós jövőkép tehát világos, de a megvalósítás továbbra is a nemzeti vidékpolitika egyik legnagyobb kihívása.
Új magyar összefogás
Erre a kihívásra kíván választ adni az áprilisban 21 országos szakmai és civil szervezet kezdeményezésére létrejött Magyar Vidéki Paktum. Júliusra már 42 szervezet vett részt az együttműködésben, és közel 300 szakmai javaslat érkezett egy hosszú távú, integrált vidék- és agrárstratégia előkészítéséhez.
A kezdeményezés egyik legfontosabb sajátossága, hogy nem kizárólag agrárszervezetek vesznek részt benne. A vidék- és területfejlesztési, környezetvédelmi, önkormányzati és tudományos szereplők együttműködése lehetőséget teremthet arra, hogy a vidéki térségek problémáit ne egymástól elszigetelt ágazati kérdésekként kezeljék. Magyarországon ugyanis már léteznek fejlesztési stratégiák és intézmények. Működik a KAP stratégiai terve, a 105 helyi fejlesztési stratégiával rendelkező LEADER-hálózat és számos más hazai, illetve uniós program.
A probléma nem feltétlenül az eszközök hiánya, hanem azok összehangolása. A mezőgazdaság, a helyi vállalkozások, az oktatás, az egészségügy, a közlekedés és a környezetvédelem fejlesztése gyakran eltérő intézményi és finanszírozási rendszerben történik. A Magyar Vidéki Paktum akkor teremthet valódi hozzáadott értéket, ha képes elősegíteni ezek együttműködését, és a vidéki térségek egészének fejlődését helyezi előtérbe.
A szemléletváltás szükségességére a november 6-án Magyarországon járt Stoyan Tchoukanov, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) Mezőgazdaság, vidékfejlesztés és környezetvédelem (NAT) szekciójának elnöke is ráirányította a figyelmet. Személye különösen érdekes ebből a szempontból, hiszen maga is mezőgazdasági termelő. Bulgáriában húsmarhatartással foglalkozik, és agrár-érdekképviseleti vezetőként is tevékenykedik. Mégis olyan megközelítést képvisel, amely szerint
a vidéki térségek jövője nem szűkíthető le a termelésre és a gazdálkodók érdekeire.
A magyarországi egyeztetésen, ahol a Magyar Vidéki Paktum képviselőivel is találkozott, a vidéki szempontok döntéshozatali érvényesítése is napirendre került. Ez a látszólagos ellentmondás az európai vidékpolitika egyik fontos felismerésére világít rá:
a mezőgazdaság nélkülözhetetlen a vidék számára, de a vidék jövője nem azonos a mezőgazdaság jövőjével.
A helyi életminőség, a közszolgáltatások, a népességmegtartó képesség és a természeti környezet állapota éppúgy meghatározó. A Magyar Vidéki Paktum egyik valódi próbája, hogy ezt a tágabb szemléletet képes-e a hazai fejlesztéspolitikában is érvényesíteni.
Kormányzati vállalások
A kezdeményezés szempontjából fontos fejlemény, hogy a magyar kormány augusztusban hivatalosan is csatlakozott az uniós Rural Pact keretrendszeréhez. Az augusztus 14-én aláírt dokumentum a vidéki szereplőkkel folytatott párbeszéd erősítését, a minisztériumok közötti koordinációt, egy integrált vidékfejlesztési stratégia kidolgozását és a fejlesztési források jobb összehangolását is célul tűzi ki.
A civil és a kormányzati kezdeményezés céljai tehát több ponton találkoznak. Ugyanakkor a kormányzati vállalások önkéntes politikai elköteleződések, amelyekhez nem társul automatikusan jogi kötelezettség vagy garantált finanszírozás. Az sem világos, milyen intézményes együttműködés biztosíthatná, hogy a Magyar Vidéki Paktum szakmai javaslatai valóban megjelenjenek az állami fejlesztési programokban. A valódi próbatétel ezért nem a közös célok meghirdetése, hanem az, hogy a vidéki társadalom szempontjai ténylegesen érvényesülnek-e a döntéshozatalban.
A vidékiek nélkül nem lehet a vidék jövőjét megtervezni
Az országos szakmai szervezetek együttműködése fontos előrelépés lehet, önmagában azonban még nem jelent alulról építkező vidékpolitikát. Egy aprófalu problémái nem feltétlenül azonosak egy vidéki kisvároséval, ahogy egy fejlődő térség lehetőségei is jelentősen eltérhetnek egy elnéptelenedő, leszakadó térség adottságaitól. A vidék sokszínűsége éppen ezért nem kezelhető kizárólag országos szinten meghatározott fejlesztési célokkal.
A helyi önkormányzatok, a LEADER-akciócsoportok, a civil közösségek és a helyi vállalkozások bevonása nélkül nehéz olyan stratégiát kialakítani, amely valóban a vidéken élők szükségleteire épül. Fennáll a veszélye, hogy a vidék jövőjéről ismét országos szinten születnek elképzelések, miközben maguk a vidéken élők továbbra is korlátozott befolyással rendelkeznek az őket érintő döntésekre.
Az új uniós ciklus megmutathatja, mennyit ér az összefogás
A Magyar Vidéki Paktum indulása egybeesik az Európai Unió 2028-ban kezdődő új pénzügyi időszakának előkészítésével. Ez lehetőséget teremthet a hazai fejlesztési prioritások újragondolására. A kérdés azonban nem pusztán az, hogy mennyi forrás jut majd a vidéki térségeknek, hanem az is, hogy milyen célokra és milyen szemléletben használják fel azokat.
A vidéki életminőség javítása nem érhető el egymástól elszigetelt beruházások sorozatával. A gazdaságfejlesztésnek, a közszolgáltatásoknak, a közlekedésnek, a helyi közösségek megerősítésének és a természeti erőforrások védelmének egymást kiegészítő fejlesztési célokká kellene válniuk. A Magyar Vidéki Paktum akkor tölthet be érdemi szerepet, ha ehhez konkrét, megvalósítható javaslatokat dolgoz ki, amelyek a következő időszak fejlesztési döntéseiben is megjelenhetnek.
A magyar vidék jövője több mint agrárpolitikai kérdés
A Magyar Vidéki Paktum legfontosabb lehetősége talán éppen abban rejlik, hogy hozzájárulhat a vidékpolitika szemléletének megváltoztatásához. Annak felismeréséhez, hogy a vidéki térségek nem csupán mezőgazdasági termelési területek, hanem sokszínű társadalmi és gazdasági közösségek, amelyek fejlődése az egész ország jövője szempontjából meghatározó.
A szakmai összefogás azonban csak kiindulópont. A legnagyobb kockázat továbbra is az, hogy a kezdeményezés formális támogatást kap, miközben a meghatározó fejlesztéspolitikai döntések változatlan intézményi logika szerint születnek.
A magyar vidék jövője nem azon múlik, hogy sikerül-e újabb stratégiát alkotni, hanem azon, hogy a fejlesztéspolitika képes lesz-e a mezőgazdasági termelésen túl a vidéki élet egészét figyelembe venni.
Mert a vidék valódi értékét nem csupán az adja, amit megtermel, hanem az is, hogy milyen életet kínál az ott élőknek.
Podruzsik Szilárd az ELTE Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont (KRTK) Közgazdaságtudományi Intézetének (KTI) tudományos főmunkatársa.
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