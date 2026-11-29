A Volta Energy környei üzemében nemrégiben feltárt súlyos szabálytalanságok, a mérgező anyagok kiszivárgása és a hatósági ellenőrzések hiányosságai ismét ráirányítják a figyelmet arra, milyen árat fizethet az ország az Orbán-kormányzat által dédelgetett akkumulátoripari nagyhatalmi ambíciókért. Miközben az állam százmilliárdokat fordít a gyárak támogatására és az infrastruktúra kiépítésére, nem készülnek a környezeti, egészségügyi károkra is kiterjedő kormányzati költség-haszon elemzések. Az AI segítségével végzett saját modellezésem szerint az akkuipari beruházások 30 éven belül nem térülnek meg. Logikus lépés az lenne: amíg nincs átfogó helyzetfelmérés az akkumulátoriparról, új üzemek, új bővítések ne kapjanak engedélyt.

krtk blog Az ELTE Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont blogja.

Talajvízbe szivárgó mérgek?

„Sósav volt benne, csapnál ereszt!!!” – ilyen és ehhez hasonló feliratú, száznál több sérült IBC tartályt találtak szabálytalanul tárolva azok a hatósági ellenőrök, akik 2025. december 8-án kiszálltak a dél-koreai Volta Energy Solutions környei telephelyére. A KE/046/00817-16/2026 iktatószámú határozat többek között leírja, hogy „a kb. 800 tonna savas elektrolitból mindössze 300 tonna tárolása történt megfelelő módon” és hogy „a korrodált konténerek közvetlen kapcsolatban álltak a földtani közeggel, így a konténerben gyűjtött hulladékból kioldódó, kimosódó szennyező anyagok a konténer korrózió okozta szerkezeti sérülésein keresztül közvetlenül a földtani közegbe (talaj), illetve a felszín alatti vizekbe juthatnak”.

A Kormányhivatal 2026. május végén 500 millió forintra büntette a Volta Energyt, ami meglehetősen magas összeg, ahhoz viszonyítva, hogy a notóriusan szabálytalan Samsung SDI gyár nyolc év alatt 62 bírságot kapott összesen 410 millió forint értékben. Ez mutatja, hogy a környei gyárban igen súlyos szabályszegésekről volt szó. A cég kérésére a bírságot két hónap múlva 400 millióra csökkentették, mert a problémák egy részét orvosolta (KE/046/00817-21/2026). Ugyanakkor a mérséklési határozat leírja, hogy ennél nagyobb csökkentés nem indokolt, mert a cég tevékenysége rendszerszintű, „sorozatos jogszabálysértésekben nyilvánul meg”, és kezdetben nem működött együtt a hatóságokkal. Továbbá megtudhatjuk, hogy a Volta Energy árbevétele 2024-ben 90 milliárd, 2025-ben 63 milliárd forint volt, tehát az eredeti kiszabott bírság ez utóbbinak csak 0,79%-a volt, a 165 milliárd forintos saját tőkéjének pedig csak 0,3%-a, és ez sem hatott visszatartó erővel.

Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy idén október 30-án lakosok vették észre, hogy a gyár közelében levő Szentgyörgy-ér vize természetellenesen türkizkék. Kiderült, hogy nagy mennyiségű réz-szulfátos anyag ömlött ki, de azóta sem tudni hogyan(!?). Ezután megdöbbentő információk és képek kerültek ki a gyárból, amiken bokáig érő kék folyadékban álló gépek, szétmart betontározó látható. Úgy tudni, a novemberi hatósági látogatás azonban ezeket nem vizsgálta, a dolgozókkal nem beszéltek.

Elnéző hozzáállás az Orbán-kormányzattól

A Volta Energy 2022 óta termel, ebben az évben hagyta jóvá az Európai Bizottság a cég közel 9 milliárd forintnyi állami támogatását is. A koreai cég akkumulátorokhoz gyárt rézfóliát: a rezet kénsavas oldatban oldják fel, ehhez további adalékokat adnak, és az elektrolit kádakba merített titándobra rakódik ki a réz, amit fóliaként leszednek. Ezután a fólia krómsavas passziváló fürdőbe kerül. Az ilyen galvanizáláshoz használt anyagok hatása az emberre és az élővilágra erősen mérgező. A kénsav durván maró hatású, belélegezve károsítja a légutakat és a tüdőt, élővízbe jutva elpusztítja a vízi élővilágot. A réz-szulfát kiemelten veszélyes a vízi környezetre: már alacsony koncentrációban is erősen mérgező a halakra, gerinctelenekre és algákra, a króm az egyik legveszélyesebb ipari vegyi anyag, rákkeltő, mutagén, reprodukciót károsító, belélegezve halálos lehet, emellett súlyos bőr- és légúti allergiát, fekélyeket okoz.

Ehhez képest, a Volta Energy-nek nincs egységes környezethasználati engedélye. Ez a gyár és több másik veszélyes üzem is még (Soulbrain, Enchem, CK-EM, Toyo Ink) „radar alatt” maradtak, mert csak 2024 szeptemberétől köteleztek minden akkumulátoripari üzemet környezeti hatásvizsgálatra és egységes környezethasználati engedélyre (259/2024. (VIII. 29.) kormányrendelet). Bár, mint galvanizáló üzem, a 314/2005. (XII. 25.) kormányrendelet 2.6 és 4. pontja szerint mindenképpen kellett volna környezethasználati engedély a Volta Energy-nek, a cég csak hulladékgazdálkodási engedélyekkel rendelkezett 2022 óta (ezek leírták, hogy a cégnek nincs jelentős környezeti hatása, tehát nem kell környezeti hatásvizsgálat). De az OKIR adatbázisban látható egy 39 milliós bírság is, mert a cég 228 napig hulladékgazdálkodási engedély nélkül működött 2025-ben. 2026 szeptemberében a Kormányhivatal megújította a cég hulladékgazdálkodási engedélyét (úgy, hogy előtte már tudtak a súlyos szabálytalanságokról, ahogy fentebb láttuk).

Mindez jól érzékelteti a magyar hatóságok elégtelen működését, az Orbán-kormányzat felelőtlen és elnéző hozzáállását az ázsiai akkumulátoripari cégekhez.

Ez az engedékenység egyrészt a szakértelem hiányából, másrészt az ázsiai befektetőkhöz dörgölőző politikai akaratból fakadt. Sürgős volt akkuipari nagyhatalommá válni, részben saját nyerészkedés miatt, részben német nyomásra, de az ehhez megfelelő körülményeket nem teremtették meg, nem képeztek szakembereket, jogsértően nem volt stratégiai környezeti vizsgálat sem. Mindez köztudott lett már a kormányváltás előtt.

Az ellenőrzések szigorítását ígéri az új kormány

Az új kormány ígérete szerint az akkumulátorgyárak ellenőrzése szigorodik. Valóban, szennyezés és csalás miatt az új kormány időlegesen leállította a debreceni Semcorp szeparátorfólia-gyár működését és nemrég a Volta 101-es gyártócsarnokát.

2026. augusztus 1-jén országos, összehangolt hatósági ellenőrzés és vizsgálat is indult (úgy tűnik, a Volta Energy-re ez október végéig nem terjedt ki), november 5-én pedig kormányzati döntés született az Országos Élőkörnyezet-felügyeleti Főhatóság létrehozásáról. A Kormány 1184/2026. (VI. 5.) határozata az akkumulátoripar szabályozásának módosításáról három minisztérium közötti munkacsoport létrehozását írta elő, amely kidolgozza az objektív, átlátható és versenysemleges akkumulátoripar-szabályozási koncepciót a környezetvédelmi garanciák megerősítése, a társadalmi egyeztetés szélesítése, valamint az európai uniós jogharmonizáció teljes körű érvényesülése érdekében. Ennek nyomán a 38/2012. (III. 12.) kormányrendeletben leírt úgynevezett Fehér Könyv (átfogó stratégiai dokumentum) készül (34. §(1)). A határidő a szabályozási koncepció kidolgozására 2026. augusztus 31. volt, de ez a Fehér Könyv máig nem nyilvános.

A munkacsoportban az akkumulátoripar által érintett települések civil ernyőszervezete, az AKÁRTEIS nem kapott helyet, de bizonyos cégek képviselői és a Magyar Akkumulátorszövetség (HUBA) igen. Pedig a civilek javaslatcsomagja rámutat arra, hogy

ennek az iparágnak a fejlesztése nem iparpolitikai, hanem a rengeteg veszélyes anyag miatt környezeti és alapjogi kérdés, a környezetvédelemnek kell elsőbbséget adni a szabályozásnál.

Vajon hány ezer liter kiömlött kék vagy sárga méreg kell még ahhoz, hogy a döntéshozók ezt felismerjék?

Bár tehát új stratégia még nincs, 2026. november 9-én Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a dél-koreai akkumulátorgyárakkal való együttműködés fejlesztéséről beszélt, miután hat koreai gyár képviselője aláírt egy ESG-szerű nyilatkozatot, melyben valamennyi munkavállaló jogainak és méltóságának tiszteletben tartásáról is beszélnek. Ugyanazon a napon a koreai Volta Energy megtiltotta dolgozóinak a nyilatkozást, és megszüntette a belső kommunikációs fórumokat…

Az elmúlt években számos visszásság derült ki a dél-koreai Samsung SDI, SungEel és SK ON/Battery szabálytalan gyakorlatairól, információk titkolásáról, veszélyes anyagok átminősítéséről. Ha mindez egy varázsütésre megszűnne is, az üzemek normális működésénél akkor is óriásiak a kockázatok. Ilyen a határérték alatt maradó szennyezések összeadódása, hosszútávú hatásai és a baleseti veszély. De nemcsak a gyárakban, hanem a veszélyes anyagok szállításánál és raktározásnál is vannak kockázatok.

A Volta esetében például az év elején egy másik cég telephelyére szállítás közben „egy IBC tartály az anyagmozgatás alkalmával megsérült, melyben lévő kék színű anyag a területen kifolyt és vélhetően a telephelyen található esővíz-elvezető csatornába ürült” (mérséklési határozat, 5.o). November 17-én felborult egy akkumulátorokat szállító kamion Hajdúböszörménynél, szerencsére nem volt tűz. A raktározott akkumulátorok vagy az energiatároló egységek esetében a tűz nemcsak mérgező gázokat termel, de igen nehezen oltható.

A németországi Bautzenben július 21-én gyulladt ki egy akkumulátoros energiatároló telep, ami több mint egy napig égett. A katasztrófavédelem lakossági riasztást adott ki, és lánctalpas távirányítású oltójárművel fecskendezett be összesen 5 millió liter oltóvizet. (A magyar hatóságoknak vajon hány ilyen járműve van és vajon mindenhol van azonnal ennyi víz? És hová megy adott esetben a szennyezett oltóvíz?)

Saját összegzésem szerint

Magyarországon 47 akkumulátorgyártáshoz kapcsolódó üzem vagy raktár van, ebből 24 veszélyes, mert veszélyes vegyi anyagokat használ, vagy raktároz.

Hol vannak a költség-haszon elemzések?

Ezek az üzemek az országban sok helyre szállítanak is ilyen anyagokat. A szennyezési, baleseti kockázatok tehát óriásiak.

Felmerül a kérdés: megéri ez az adófizetőknek, a lakosságnak?

Érdekes, hogy sem a kormányzat, sem az akkuipart propagáló HUBA részéről nem láttunk erre számításokat. Pedig, ha mondjuk egy cég belefog egy beruházásba, akkor szokás költség-haszon elemzést végezni. Győrffy Dóra egy korábbi cikkében tett erre kísérletet, figyelembe véve az akkor tudható állami támogatásokat, béreket. Az ilyen számításoknál sok a bizonytalanság, nem áll rendelkezésre elég információ és nem előre megjósolható mondjuk mennyi lesz az árbevétele egyes cégeknek, hogy alakul majd valójában a foglalkoztatás, mikor történik baleset vagy szennyezés, mennyi a kármentés költsége stb. A figyelembe vehető általános hasznokat és a felmerülő költségeket mutatja az 1. ábra.

A gazdasági hasznok jó része később, a cégek termelésének felfutásával realizálódhat. Kétségtelenül már volt haszna a gyárakat, utakat, vezetékeket építő cégeknek (West Hungária Bau, Market Építők, Mészáros és Mészáros, Opus stb. – itt a túlárazások mértékét nem ismerjük), a dokumentációkat készítő mérnöki vállalatoknak, a gyárakat képviselő ügyvédi és PR cégeknek, a tagdíjakat beszedő HUBA-nak, az akkumulátorgyártás hulladékait kezelő cégeknek, a logisztikai szektornak, raktárakat építő cégeknek. A gyárakban dolgozóknak van munkahelyük, fizetésük, adót fizetnek, fogyasztanak, ami után ÁFA-bevétel is keletkezik. (Pontos adat nincs és gyáranként változik, de a dolgozók harmada-fele külföldi – sokszor kölcsönzött – vendégmunkás, aki itt keveset fogyaszt, inkább hazautal). A Debrecenben tömörülő nagy gyárak egyébként részben a megyében levő magyar kkv-któl is elszívják a munkaerőt, ami nekik negatív hatás.

Az akkumulátorgyártó cégek is fizetnek társasági adót és helyi iparűzési adót. A nagy cellagyárak szerződést kötnek egyetemekkel, képzést finanszírozhatnak. Szponzorálnak sportcsapatot, fesztiválokat, virágkarnevált, játszóteret, segélycsomagokat. Valamennyi lehetőség nyílhat helyi beszállítóknak (bár az ázsiai cégekhez valójában nem sok, ahogy ezt egy kutatás kimutatta), ott is termelődik haszon.

A költségek nagyobb része most, egy része később merül fel. A közvetlen állami támogatást és az infrastruktúra kiépítését az adófizetők finanszírozták. A publikus EKD (egyedi kormánydöntés) lista szerint

az akkumulátoripari cégek összesen 597,2 milliárd forint támogatást kaptak 2018-2026 között.

Ebben nincs benne az a 99 milliárd forint (264 millió euró) amit a kínai Sunwoda-nak jóváhagyott az Európai Bizottság és a CATL-nak ígért összes támogatásból a még nem szerződött 190 milliárd forint (ezekkel együtt 886 milliárd forint az összeg).

A gyárak körüli infrastruktúra kiépítése összesen újabb közel ezer milliárdba került. Ide számolható az iváncsai, debreceni, ácsi, tatabányai elektromos és vízvezetékek, utak, a nyíregyházi ipari park beruházásai, a Göd és Vác közötti vízközmű kiépítése, a debreceni új szennyvíztisztító stb. A gödi monitoring kiadások és a debreceni Zöld Őrszem is állami pénzből lett kifejlesztve. (A monitoring hasznos, de nem előzi meg, csak detektálja a szennyezést, és ahol több üzem van, nem derül ki melyik gyár okozta azt.) Vannak továbbá olyan költségek, amelyek nem csak az akkuipart szolgálják, de anélkül nem biztos, hogy felmerültek volna (pl. az M1-es autópálya hatsávosítása, gázturbinás erőművek építése).

Harminc éven belül nem térülnek meg a költségek?

Ma divatos a mesterséges intelligenciát használni nagyobb számításokra, így hát kipróbáltam. Kizárólag csak az EKD listán szerződött állami támogatású cégeket vettem figyelembe, ez 25 cég. A nagyobb cégek valószínűleg kaptak társasági adókedvezményt is (csak a CATL-szerződésről van információ, ott 80% kedvezmény volt beígérve 13 évig) de ezeknek mértéke nem ismert, ezért nincs a modellben. A kiépített infrastruktúra költségeit csak 40%-ban számolta be a modell, mert azt mások is használják, és fennmarad.

A Claude Sonnet 5.5 AI modell reálértéken forintban 30 éves időtávra próbált költség-haszon elemzést számolni, diszkontálva a jövőbeli hasznot. Szerinte alapesetben 30 éven belül nem térülnek meg a költségek. Az optimista verzióban 22 év után futunk fel nullára (2. ábra). Ha még akkor működnek a gyárak egyáltalán…Mivel sok tényező nem ismert, vagy előre nem jelezhető, ezért természetesen a modell feltevései vitathatók.

Torzíthat a túl kevés költség felé: adókedvezmények, további infrastruktúra építések, a megépítettek fenntartása, üzemeltetése, az illegális veszélyes hulladékkal kapcsolatos kármentesítések, szennyezett ivóvízbázis kezelése, a növekvő energiaimport költségei nincsenek benne.

Torzíthat a túl kevés haszon felé is: lehet, hogy innentől sosem lesz súlyos környezeti kár vagy baleset, lehet, hogy a cégek árbevétele nagyobb lesz, lehet, hogy a fejlődő technológia néhány veszélyes vegyi anyagot kiküszöböl.

Vannak most nem megbecsülhető költségek. Ha a tatai medencében a karsztvíz és a tatai tó elszennyeződik, mekkora a kár? A halmozódó nehézfémek a gyári dolgozók szervezetében több év alatt okozhatnak súlyos betegségeket, munkaképtelenséget, ezeket a gyárak esetleges büntetése sem váltja ki. Egy adott patak ökoszisztémájának tönkretétele, és a gyárak fényszennyezése miatt csökkenő biodiverzitás, a napelemparkok, vezetékek miatt kivágott fák, tönkretett élőhelyek elmaradt „szolgáltatása" mennyibe kerül? A gyárak mellett lakókban okozott stressz, zajterhelés és az emiatt csökkenő munkaképesség, az orvosi ellátás is költség az államnak. És azt is nehéz megbecsülni, hogy ha más helyre kerültek volna az adófizetői milliárdok (egészségügy, vasút, oktatás, vízgazdálkodás) akkor azok mennyi hasznot hoztak volna az országnak.

További gond, hogy a gyárak vagy nem szolgáltatnak információt (például az összes felhasznált vegyi anyagról), vagy eltérő adatokat adnak meg ugyanarról. „A sérüléssel érintett tartályok számára, illetve az elfolyt anyag típusára és mennyiségére vonatkozó információ nem áll rendelkezésre” – írja a Volta Energy-t bírságoló határozat. Így csak találgathatunk, hogy a súlyosan mérgező króm, sósav, vagy réz-szulfát (esetleg mindegyik) került-e ki a szétmart tározókból, sérült IBC tartályokból és szivárog-e a vízbázisba. A debreceni vízhasználat pedig az újabb információk szerint mégis több lesz, mint várták, mert a beáramló munkaerő miatt megnőtt a lakossági vízigény (meglepetés?) és a gyárak is nagyobb vízigényt adtak meg, mint korábban.

A homályban tapogatózás helyett sürgősen neki kellene látni az alapos stratégiai környezeti vizsgálatnak, minden üzem gyakori és váratlan ellenőrzésének, méréseknek, mintavételeknek, adatkéréseknek, a veszélyes hulladék nyomon követésének. Az lenne a logikus, hogy

amíg nincs átfogó helyzetfelmérés az akkumulátoriparról, új üzemek, új bővítések ne kapjanak engedélyt.

Éltető Andrea az ELTE Közgazdasági- és Regionális Tudományi Kutatóközpont (KRTK) Világgazdasági Intézetének tudományos főmunkatársa

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