Lassú vérzés vagy fenntartható működés?

Két olyan probléma feszíti egyszerre a hazai fuvarozási és raktárlogisztikai ágazatot, amelyet a vállalatok önerőből aligha tudnak megoldani: elfogyott a munkaerő, és megrendült a finanszírozás. Erről beszélgetett a Magyar Közgazdasági Társaság (MKT) Logisztikai szakosztályának őszi kerekasztalán Katkics Attila (SBSCONS), Kerényi Gyöngyvér (Smart Kontrolling Kft.), Kiss Csaba (CKZ Engineering Services Kft.) és Pamucsi Tamás (MASPED Logisztikai Kft.).

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Amikor a szakosztály elnökségi tagjai idén februárban utoljára leültek egyeztetni, még a kiszámítható munkaerőpiacról és a felfutó évről beszéltek. Fél évvel később Kerényi Gyöngyvér a beszélgetést megnyitva úgy fogalmazott, leginkább a kiszámíthatatlanság jellemzi az iparágat – és ez a bizonytalanság azóta inkább nőtt, mint csökkent.

Lassuló ágazat, zsugorodó részesedés

Kiss Csaba a makrogazdasági kép felvázolásával indított: a második negyedéves GDP éves alapon 1,7, negyedéves összevetésben 0,5 százalékkal nőtt, ez a növekedés azonban jellemzően a kevés árumozgással járó szolgáltatói szektorból származott, az árufuvarozást igénylő ágazatokban nem volt érzékelhető. Ezt támasztja alá, hogy a fuvarozás és raktározás GDP-n belüli részaránya – amely 5,3 százalék körül mozog – 2026 második negyedévében éves alapon 7,2 százalékkal csökkent. Kiss Csaba szerint mára nemcsak az üzemanyag-, útdíj- és bérköltségek kezelése jelent kihívást, hanem a szektor szereplőinek tőkeszerkezeti problémákkal is szembe kell nézniük – egyszerre több frontot kell egy vállalatvezetésnek kezelnie ahhoz, hogy 2026-ban sikeresen tudjon működni.

Fehérgalléros hiány, kékgalléros válság

A munkaerőpiac képe azóta jelentősen átalakult. Katkics Attila szerint az irodai, fehérgalléros munkakörökben ma inkább strukturális, mint mennyiségi a probléma: a keresett szakember jellemzően nem ott és nem akkor érhető el, ahol és amikor szükség lenne rá, mert a rugalmas, hibrid munkavégzés a szakmában még mindig nem bevett gyakorlat – a teljesítményt sok helyen továbbra is a jelenlét alapján mérik. Aki ezt felvállalja, komoly versenyelőnyre tehet szert, mind a fiatalabb, mind az idősebb generáció megnyerésében.

Pamucsi Tamás ennél élesebb helyzetről számolt be a raktárlogisztika felől:

mára a kékgalléros munkaerőhiány olyan mértéket ért el, hogy sok esetben veszélyezteti az operációt.

A megtartás, a képzés és a jóléti programok – amelyekről az elmúlt években annyit beszélt a szakma – önmagukban már kevésnek bizonyulnak, és egyelőre nem is látszik, hol lehet a kitörési pont.

Katkics Attila szerint a gépjárművezetői hiány Európa-szerte félmillió fő fölött jár, ez pedig már nem egyetlen vállalat, hanem nemzeteken és kormányzati ciklusokon átívelő, életpálya-szintű probléma, amit a cégek egyedül – főleg nem fenntartható módon – nem tudnak megoldani. A gyakran emlegetett "munkaerő-tartalékot" (a 25 év alattiak és 65 év felettiek körét) mítosznak nevezte: aki ebből a körből dolgozni akar, már dolgozik. Álláspontja szerint tartós megoldást csak a harmadik országból érkező munkaerő bevonása jelenthet, ehhez viszont kiszámítható, "kormányrángatás nélküli" szabályozói hozzáállásra volna szükség – ez pedig szintén túlmutat a vállalatok hatókörén.

A bérolló és a hatékonyság kérdése

A beszélgetés egyik legélesebb adata a bérek és a termelékenység elszakadása volt. Katkics Attila szerint 2019 óta a hazai reálbér 24 százalékkal nőtt, a termelékenység ezzel szemben mindössze 4 százalékkal –

a magyar logisztikai szektor termelékenysége pedig 15–20 százalékkal marad el a régiós versenytársakétól.

Kiss Csaba szerint a béremelés önmagában nem hozott automatikusan nagyobb hatékonyságot vagy termelékenységet, pedig az ügyfelek egyre konkrétabb elvárásokat és mérőszámokat fogalmaznak meg a szolgáltatók felé – ezeket a vállalatoknak le kell fordítaniuk a munkavállalók számára is, méghozzá azonnali, napi visszacsatolás formájában, nem egy hónappal később. Pamucsi Tamás ehhez hozzátette: ez elsősorban vezetői kompetencia kérdése – aki magasabb bért ajánl, annak hatékonyabb munkavégzést is el kell tudnia várni és mérnie cserébe. Katkics Attila szerint mindez azzal is összefügg, hogy a HR-gondolkodás sok helyen még mindig statikus pozíciókban, nem pedig folyamatosan változó szerepkörökben és kompetenciákban gondolkodik.

Eltűnő vállalkozások, szűkülő finanszírozás

A kerekasztal talán legriasztóbb adata a vállalkozások számához kötődött: Kiss Csaba szerint jelenleg mintegy 12 ezer cég működik a hazai logisztikai ágazatban, ebből az elmúlt időszakban 1500 már megszűnt. Szerinte az elkövetkező negyedév egyik legfontosabb vállalati feladata az eredményesség alapos, ügyfél-, jármű- és munkavállalói szintű átvilágítása, és ahol felesleg vagy tartalék mutatkozik, ott azonnali beavatkozás szükséges. A hagyományos finanszírozási formák – folyószámlahitel, forgóeszközhitel, faktorálás – szerinte ma már kevésnek bizonyulnak; a szakma egyre inkább odáig jutott, hogy valódi tőkebevonásra van szükség, legyen az tulajdonosi tagi kölcsön tőkésítése, versenytársi együttműködés vagy külső – pénzügyi vagy szakmai – befektető bevonása. Ennek elmaradása flottacsökkentéshez és további cégmegszűnésekhez vezethet, miközben – ahogy Pamucsi Tamás korábban jelezte – már most is tízezer, sőt százezer négyzetméternyi raktárkapacitás áll üresen. A cél ezzel szemben az volna, hogy az ágazat GDP-részesedése az 5,3 százalékról 7–10 százalék közé mozduljon el.

Mit hoz az ősz?

A raktárlogisztikában a harmadik és negyedik negyedév hagyományosan a főszezon, az ünnepi felfutással a legnagyobb terhelési időszak. Pamucsi Tamás szerint idén ennek a legnagyobb kockázata éppen a munkaerőhelyzet: miközben a rendszerben nem maradhat tartalék, a szűkös munkaerőpiac rendkívül kitetté teszi a vállalkozásokat. Hozzátette: a februári bizonytalanság azóta nem oldódott, hanem inkább fokozódott, és nem kizárt, hogy jövő februárban is ugyanezekről a kihívásokról fognak beszélni.

Kerényi Gyöngyvér a nyári – különösen augusztusi – gyenge fuvarozási időszak elhúzódó hatásaira hívta fel a figyelmet: a tartósan veszteséges hónapok sok cégnél finanszírozási feszültséget okoztak, és ez ősszel is érezteti majd hatását, hiszen a megrendelők jellemzően hosszú fizetési határidővel fizetnek, miközben az üzemanyag- és útdíjköltségeket a felfutó szezonban azonnal állni kell – a nyári alacsonyabb forgalomból származó bevétel pedig csak késve érkezik meg.

Katkics Attila zárásként azt emelte ki, hogy a HR-területen máig hiányzik az előremutató gondolkodás: a vállalatok gyakran a klasszikus pozíciókban és megszokott kompetenciákban gondolkodnak ahelyett, hogy azt vizsgálnák, milyen új képességekre lesz szükség a változó világban. Kerényi Gyöngyvér szavaival zárva a beszélgetést: az ágazatnak most nagyfokú nyitottságra van szüksége ahhoz, hogy valóban új működési modellek szülessenek.

(Az összefoglaló mesterségesintelligencia-alkalmazások segítségével készült.)

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