Az irodai csend nem a rend jele

Online konferencián vitatták meg a munkahelyi pszichológiai biztonság kérdését: a szakértők szerint a csend nem a rend jele, hanem figyelmeztető jel, a téma pedig a versenyképességet is érinti.

mkt blog mkt blog A Magyar Közgazdasági Társaság blogja. A Magyar Közgazdasági Társaság blogja.

A szervezetek többségében nem az a baj, ha valaki hangosan tiltakozik, hanem az, ha mindenki hallgat. A Magyar Közgazdasági Társaság (MKT) Munkaügyi Szakosztálya csütörtökön online konferenciát tartott a pszichológiai biztonságról. A rendezvény a tisztes munka világnapja után egy nappal arra kereste a választ, hogyan lehet olyan munkahelyet teremteni, ahol szabad kérdezni, vitatkozni és hibázni anélkül, hogy retorzió következne. A beszélgetést Csóka Gabriella, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) mesteroktatója moderálta.

Mit jelent, és mit nem?

Baráth Noémi, az NKE tanársegédje Amy Edmondson definíciójából indult ki: a pszichológiai biztonság azt jelenti, hogy a munkatársak vállalják a megszólalás kockázatát. Mernek kérdezni, segítséget és visszajelzést kérni, jelzik a hibákat és a szakmai aggályokat, és kimondják az eltérő véleményüket. Az előadó a kutatásokból kiemelte a vezető szerepét.

Minél nyitottabb és kíváncsibb a vezető, annál nagyobb a biztonságérzet a csapatban.

A hierarchia viszont könnyen elnémítja a beosztottakat, és egy csapaton belül sem él át mindenki ugyanúgy biztonságot. A távmunka nehezíti a spontán kapcsolódást, a tudatosan szervezett hibrid jelenlét segíthet. Baráth szerint a pszichológiai biztonság fejleszthető: a csapat bevonása, világos kommunikációs szabályok, külső facilitátor és a vezető példamutatása is hozzájárul.

Magasvári Adrienn, az NKE egyetemi docense a félreértéseket oszlatta el. A pszichológiai biztonságot nem a csocsóasztal vagy gyümölcsnap jelenti, és nem is konfliktusmentesség. Ellenkezőleg: olyan munkahelyet jelent, ahol vitatkozni lehet, nemet mondani lehet, és ezért nem jár büntetés. Hozzátette, hogy a csend önmagában nem biztonság. Az általa idézett Gallup-felmérés szerint a pszichológiai biztonság akár 27 százalékkal is csökkentheti a fluktuációt, 40 százalékkal a balesetek számát, és 12 százalékos termelékenységnövekedéssel járhat. 2026-ban három ok miatt még fontosabb a téma: a mesterséges intelligencia állásvesztési félelmeket kelthet, a munkahelyeken több generáció dolgozik együtt, és a Z generáció kifejezetten elvárja a kérdezés és a kritika lehetőségét.

Amit a közszolgálat dolgozói leírtak

Az előadó egy 12 500 fős hazai generációs kutatás nyitott kérdéseire adott válaszokat elemezte. A kérdésekre a válaszadók több mint 60 százaléka írt szabad szöveges választ, ami szerinte jelzi, mennyire fontos volt nekik a megszólalás lehetősége. Az egyik válaszadó azzal zárta mondandóját, hogy reméli, nem lesz retorzió. A válaszok szerint a biztonság leginkább a vezetői magatartás (kevés visszajelzés, elmaradó elismerés, túlkontroll), a bizalmatlan kapcsolatok és a merev, túlterhelt szervezeti működés miatt sérül. Védőfaktorként a közvetlen kollégákból álló mikroközösségek emelkedtek ki. Generációs különbséget a kutatás nem mutatott ki. A válaszokat Magasvári három területen javasolja kezelni:

vezetőfejlesztéssel,

a kapcsolati biztonság erősítésével (például mediációval vagy szupervízióval)

és a szervezeti hang megerősítésével.

Ez utóbbi azt jelenti, hogy a kollégák lássák: a visszajelzéseikből változás lesz. Előadását azzal zárta, hogy a pszichológiai biztonság számára azt jelenti: ne kelljen hallgatni ahhoz, hogy valaki biztonságban maradjon.

Achilles-sarok vagy szupererő

Kajtár Edit, az NKE Emberi Erőforrás Tanszékének egyetemi docense a gyakorlatra fókuszált. Alacsony biztonság esetén a legtehetségesebbek távoznak, a maradók közül sokan betegállományba kerülnek vagy kiégnek, az újításra pedig nincs tér. Ilyenkor a vezetők általában csak anonim kérdőívekből vagy kilépő interjúkból értesülnek a bajról. Magas biztonságú csapatban kicsi a fluktuáció, sok az ötlet, a problémákat korán jelzik, a hibát pedig tanulási lehetőségnek tekintik. A mérésre az Edmondson-féle, hétkérdéses skálát ajánlotta, ahol az 5-ös érték feletti eredmény erős biztonságot jelez. Egy mátrix a teljesítményelvárást és a biztonságot veti össze, és kimutatja, hogy a cél a „tanulási zóna”: magas elvárás magas biztonsággal. A fejlesztéshez a coaching és a team coaching is eszköz lehet.

A jog nem nevezi néven, de ismeri

Grosz-Wilhelm Nikolett, az ELTE PhD-hallgatója szerint a magyar jogban nem szerepel a „pszichológiai biztonság” kifejezés, de két közeli fogalom igen. Az egyik a biztonságos és egészséges munkafeltételek, a másik a pszichoszociális kockázat. Ide tartozik a munkavállaló egészségéhez, méltóságához és személyiségi jogaihoz fűződő jog, az ellenséges, megalázó környezet tilalma és a munkáltatói kockázatértékelés. A legsúlyosabb esetekben a jogsértés büntetőjogi következményekkel is járhat.

(Az összefoglaló mesterségesintelligencia-alkalmazások segítségével készült.)

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images