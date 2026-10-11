Az irodai csend nem a rend jele

A szervezetek többségében nem az a baj, ha valaki hangosan tiltakozik, hanem az, ha mindenki hallgat. A Magyar Közgazdasági Társaság (MKT) Munkaügyi Szakosztálya csütörtökön online konferenciát tartott a pszichológiai biztonságról. A rendezvény a tisztes munka világnapja után egy nappal arra kereste a választ, hogyan lehet olyan munkahelyet teremteni, ahol szabad kérdezni, vitatkozni és hibázni anélkül, hogy retorzió következne. A beszélgetést Csóka Gabriella, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) mesteroktatója moderálta.
Mit jelent, és mit nem?
Baráth Noémi, az NKE tanársegédje Amy Edmondson definíciójából indult ki: a pszichológiai biztonság azt jelenti, hogy a munkatársak vállalják a megszólalás kockázatát. Mernek kérdezni, segítséget és visszajelzést kérni, jelzik a hibákat és a szakmai aggályokat, és kimondják az eltérő véleményüket. Az előadó a kutatásokból kiemelte a vezető szerepét.
Minél nyitottabb és kíváncsibb a vezető, annál nagyobb a biztonságérzet a csapatban.
A hierarchia viszont könnyen elnémítja a beosztottakat, és egy csapaton belül sem él át mindenki ugyanúgy biztonságot. A távmunka nehezíti a spontán kapcsolódást, a tudatosan szervezett hibrid jelenlét segíthet. Baráth szerint a pszichológiai biztonság fejleszthető: a csapat bevonása, világos kommunikációs szabályok, külső facilitátor és a vezető példamutatása is hozzájárul.
Magasvári Adrienn, az NKE egyetemi docense a félreértéseket oszlatta el. A pszichológiai biztonságot nem a csocsóasztal vagy gyümölcsnap jelenti, és nem is konfliktusmentesség. Ellenkezőleg: olyan munkahelyet jelent, ahol vitatkozni lehet, nemet mondani lehet, és ezért nem jár büntetés. Hozzátette, hogy a csend önmagában nem biztonság. Az általa idézett Gallup-felmérés szerint a pszichológiai biztonság akár 27 százalékkal is csökkentheti a fluktuációt, 40 százalékkal a balesetek számát, és 12 százalékos termelékenységnövekedéssel járhat. 2026-ban három ok miatt még fontosabb a téma: a mesterséges intelligencia állásvesztési félelmeket kelthet, a munkahelyeken több generáció dolgozik együtt, és a Z generáció kifejezetten elvárja a kérdezés és a kritika lehetőségét.
Amit a közszolgálat dolgozói leírtak
Az előadó egy 12 500 fős hazai generációs kutatás nyitott kérdéseire adott válaszokat elemezte. A kérdésekre a válaszadók több mint 60 százaléka írt szabad szöveges választ, ami szerinte jelzi, mennyire fontos volt nekik a megszólalás lehetősége. Az egyik válaszadó azzal zárta mondandóját, hogy reméli, nem lesz retorzió. A válaszok szerint a biztonság leginkább a vezetői magatartás (kevés visszajelzés, elmaradó elismerés, túlkontroll), a bizalmatlan kapcsolatok és a merev, túlterhelt szervezeti működés miatt sérül. Védőfaktorként a közvetlen kollégákból álló mikroközösségek emelkedtek ki. Generációs különbséget a kutatás nem mutatott ki. A válaszokat Magasvári három területen javasolja kezelni:
- vezetőfejlesztéssel,
- a kapcsolati biztonság erősítésével (például mediációval vagy szupervízióval)
- és a szervezeti hang megerősítésével.
Ez utóbbi azt jelenti, hogy a kollégák lássák: a visszajelzéseikből változás lesz. Előadását azzal zárta, hogy a pszichológiai biztonság számára azt jelenti: ne kelljen hallgatni ahhoz, hogy valaki biztonságban maradjon.
Achilles-sarok vagy szupererő
Kajtár Edit, az NKE Emberi Erőforrás Tanszékének egyetemi docense a gyakorlatra fókuszált. Alacsony biztonság esetén a legtehetségesebbek távoznak, a maradók közül sokan betegállományba kerülnek vagy kiégnek, az újításra pedig nincs tér. Ilyenkor a vezetők általában csak anonim kérdőívekből vagy kilépő interjúkból értesülnek a bajról. Magas biztonságú csapatban kicsi a fluktuáció, sok az ötlet, a problémákat korán jelzik, a hibát pedig tanulási lehetőségnek tekintik. A mérésre az Edmondson-féle, hétkérdéses skálát ajánlotta, ahol az 5-ös érték feletti eredmény erős biztonságot jelez. Egy mátrix a teljesítményelvárást és a biztonságot veti össze, és kimutatja, hogy a cél a „tanulási zóna”: magas elvárás magas biztonsággal. A fejlesztéshez a coaching és a team coaching is eszköz lehet.
A jog nem nevezi néven, de ismeri
Grosz-Wilhelm Nikolett, az ELTE PhD-hallgatója szerint a magyar jogban nem szerepel a „pszichológiai biztonság” kifejezés, de két közeli fogalom igen. Az egyik a biztonságos és egészséges munkafeltételek, a másik a pszichoszociális kockázat. Ide tartozik a munkavállaló egészségéhez, méltóságához és személyiségi jogaihoz fűződő jog, az ellenséges, megalázó környezet tilalma és a munkáltatói kockázatértékelés. A legsúlyosabb esetekben a jogsértés büntetőjogi következményekkel is járhat.
(Az összefoglaló mesterségesintelligencia-alkalmazások segítségével készült.)
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