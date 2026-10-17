Nem a modellen múlik: elitképzés és tömegképzés a magyar felsőoktatásban

A felsőoktatás sikere azon múlik, hogy a rendszer megtartja-e a szelekciót, fenntartja-e az oktatói színvonalat és a vállalati kapcsolatokat. Ezek nélkül bármelyik modell zsákutcába vezet, tehát nem az a kérdés, hogy elit- vagy tömegképzés kell-e – hangzott el a Magyar Közgazdasági Társaság kerekasztalán.

Vállalkozói Klub 2026 Szakértőinkkel arra keressük a választ, hogy milyen tényezők és finanszírozási lehetőségek támogathatják a fenntartható növekedést a változó gazdasági környezetben, valamint feltérképezzük a kkv-hitelezés jelenlegi helyzetét és a legfrissebb finanszírozási forrásokat is. Gyere el te is.

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Az elitképzés és a tömegképzés viszonyáról rendezett szakmai kerekasztalt a Magyar Közgazdasági Társaság (MKT) Felsőoktatási és Továbbképzési Szakosztálya a héten, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. A vendégeket Szegedi László, az egyetem rektorhelyettese és Szatmári Péter, a Milton Friedman Egyetem általános és fejlesztési rektorhelyettese, a szakosztály elnöke köszöntötte. A beszélgetést Tóth Tamás, a Milton Friedman Egyetem egyetemi tanára vezette. A vitaindítót Fiáth Attila, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem docense tartotta. Mellette Hannya Nimer, a GKI Gazdaságkutató Zrt. igazgatósági elnöke és Pető Károly, a Debreceni Egyetem egyetemi tanára vett részt a kerekasztal beszélgetésben.

„Tömeges elitképzés” a kilencvenes évekből

Fiáth Attila személyes élménnyel nyitott. Az 1990-es években a Corvinuson 600–800 hallgató volt egy évfolyamban, ez mégis elitképzésnek számított. Szerinte ezt három dolog tette lehetővé:

a folyamatos szelekció, amelyet a felvételi, a második tanév végi kemény szigorlat és a szakirányokra szóló újabb felvételi jelentett;

bizonyos tantárgyak esetében akár emelt szintű képzés, amelyekkel a diákok az esetleges hátrányukat behozhatták;

az, hogy a képzés alapján a végzettek közül sokan lettek vezetők a gazdasági és a kormányzati életben.

Úgy látja, a bolognai rendszer ezt borította fel. A létszámalapú finanszírozás miatt számos oktató az alapképzésbe igyekezett belesűríteni a tananyagát, így lényegében kiürült a mesterképzés. Később felvételi korlát nélkül vettek fel hallgatókat, a színvonal pedig csökkent. Szerinte a mai gazdaságtudományi hallgatók döntő többsége nem tudná teljesíteni a korábbi szigorlatok követelményeit, de hozzátette, hogy erre nincsenek kutatási eredményei.

A legnagyobb veszélyt az oktatói állomány elvesztésében látja.

Elit diákokhoz elit oktatók kellenek,

és a pénzügyet vagy a marketinget nem lehet a gazdasági élettől elszakadva tanítani. A bérrendezés szerinte nem segített, mert a legjobbakat már korábban elveszítették. Hozzátette, hogy az egyetemen belüli differenciálás sem megy könnyen. Az amerikai gyakorlatban egyes elit szakokon akár ötszörös lehet a fizetése egyes oktatóknak a tömegképzésben oktatókéhoz képest, de ez a differenciálás Magyarországon nem megoldható.

A piac: elvárások, csalódások, saját képzés

Hannya Nimer három szakaszt látott a vállalatok és az egyetemek viszonyában. Eleinte az egyetem olyan diplomásokat adott, akiket a vállalatok azonnal alkalmazni tudtak. Ezt követte az az időszak, amikor a cégek oktatókat küldtek az egyetemre, és esettanulmányokkal készítették elő a hallgatókat. Jelenleg a harmadik szakasz zajlik: a vállalatok egyre inkább maguk képezik ki a jó képességű fiatalokat. A frissen végzettektől szerinte nemcsak tanult, hanem „szerzett”, gyakorlati tudás is kell. A munkáltatóknak ezt át is kell adniuk, mert az elit egyetem diplomája önmagában nem elég.

A mesterséges intelligenciáról (MI) a GKI havi felmérése alapján azt mondta, hogy a fiatalok és az idősebb, alacsonyabb végzettségűek között nyílik a szakadék, mert a fiatalok sokkal aktívabban használják. A kritikus gondolkodás megőrzését kulcskérdésnek nevezte.

Fenntartható-e a mai oktatási gyakorlat?

Pető Károly szerint nem.

A létszámalapú finanszírozás a tömegképzés felé tolta az intézményeket, a mélyebb tudást igénylő hallgatókat pedig inkább a szakkollégiumok és a kutatóműhelyek tarthatják meg.

A piac szerinte alkalmazkodó, folyamatosan tanuló, komplex problémamegoldásra képes fiatalokat vár, nem elsősorban és kizárólag lexikális tudást. Ezt az MI megjelenése tovább erősíti. A vállalati kapcsolatok erősítésére a duális és kooperatív képzést, a mikrotanúsítványokat és a rövid ciklusú képzéseket említette. Szerinte a hallgatók aktív szerepét kell növelni, és ne a vizsgateljesítményre optimalizáljanak.

Divat, finanszírozás, mesterséges intelligencia

A beszélgetés több vitatott kérdést is érintett. Fiáth Attila szerint a mai fiatalok szakválasztását gyakran a divat vezérli, például a pszichológia esetében, amely a magas színvonalú tudományos felkészítés ellenére de facto tömegképzéssé vált. A piac és az egyetemek sem tudják önmagukban rendezni a helyzetet, ezért szerinte kell egy közös felsőoktatási stratégia, amit aztán mindenki betart. Hivatkozott David Brooks tanulmányára is, amely szerint az Ivy League egyetemeken a meritokratikus felvételi idővel újra a módos családok javára dőlt el. A túl szigorú rendszer is kockázatos, mert későn derül ki, ha nem a kívánt irányban halad.

Az MI-ről Fiáth azt mondta: ő nem ellenőrzi, hogy ki használt MI-t a szakdolgozatához. Ha mindenki használja, a szakdolgozat helyett jöhet szóbeli vizsga, a követelményeket oda kell emelni, hogy aki az eszközt jól használja, az még hozzá is tegyen valamit. Szerinte az internetes buborék utáni felívelés mintájára az MI is beépül majd a mindennapokba.

(Az összefoglaló mesterségesintelligencia-alkalmazások segítségével készült.)

Címlapkép forrása: a Yale Egyetem bejárata, Portfolio