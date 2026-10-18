A magyar euró előnyei és hátrányai

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A magyar euróbevezetés lehetőségeiről, a forint árfolyamának alakulásáról, a kamatokról és a gazdasági felzárkózás feltételeiről beszéltek a szakértők a 43. Fiatal Közgazdászok Országos Találkozóján (FIKOT), amelyet a múlt hétvégén rendezett meg Szegeden a Magyar Közgazdasági Társaság (MKT) Ifjúsági Bizottsága.

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A mintegy 150, az ország különböző pontjairól és Erdélyből érkező közgazdászhallgatót megszólító rendezvény délelőtti előadója Bod Péter Ákos egyetemi tanár, az MKT alelnöke volt, a délutáni kerekasztal-beszélgetésen pedig Kurali Zoltán, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke és Madár István, a Portfolio vezető elemzője is megosztotta gondolatait. A szakértők egyetértettek abban, hogy az euró bevezetésének legfontosabb előfeltétele a stabilabb, kiszámíthatóbb és versenyképesebb magyar gazdaság megteremtése.

Bod Péter Ákos: a forint jövője a gazdaságpolitika teljesítményén múlik

„Mivel fizetünk öt év múlva?” – ezzel a kérdéssel indította előadását Bod Péter Ákos. A közgazdász a magyar pénztörténet fontos fordulópontjain keresztül mutatta be, miért nem csupán technikai kérdés, hogy milyen fizetőeszközt használ egy ország. A nemzeti valuta és a jegybank a gazdasági szuverenitás hagyományos intézményei közé tartozik, ugyanakkor egy kis, nyitott gazdaság pénzügyi stabilitása nem választható el nemzetközi gazdasági kapcsolataitól és intézményi környezetétől.

A magyar gazdaság története jól példázza, hogy a pénz értékének megőrzéséhez nem elegendő önmagában a nemzeti fizetőeszköz.

Az előadó felidézte a pengő hiperinflációját, a forint létrejöttét, valamint azt, hogy a szocialista gazdasági rendszerben a pénz piaci funkciói részben háttérbe szorultak. A rendszerváltás után Magyarország ismét szorosan bekapcsolódott a nemzetközi pénzügyi rendszerbe, ám az eladósodás és a gazdasági növekedés megtorpanása megmutatta, milyen sérülékeny lehet egy ország, ha a gazdaságpolitika nem képes fenntartható pályán tartani a gazdaságot.

Bod Péter Ákos szerint a forint árfolyamának tartós gyengülése nem tekinthető önmagában a versenyképesség javítására alkalmas eszköznek. Bár a gyengébb árfolyam bizonyos helyzetekben átmenetileg segítheti az exportőröket, az import drágulásán, az infláción és a bizonytalanság növekedésén keresztül végül a vállalatok és a háztartások számára is költségeket okozhat. Ráadásul a magyar exportőrök maguk is jelentős importigénnyel működnek, így az árfolyamgyengülés előnyei korántsem egyértelműek.

Az előadó a régiós országok példájával is érzékeltette, hogy a stabilabb valuta és az erősebb gazdasági teljesítmény nem zárja ki egymást. Csehország és Lengyelország tapasztalatai szerinte azt mutatják, hogy a gazdasági növekedés nem szükségszerűen a nemzeti valuta folyamatos gyengülésére épül. A stabilabb gazdasági fundamentumok ráadásul a külső sokkokkal szemben is nagyobb védelmet nyújthatnak.

A magyar euróbevezetés kérdését Bod ezért a gazdasági felzárkózás tágabb összefüggésében értelmezte.

Magyarországnak egyre inkább olyan gazdasági és intézményi környezetet kell kialakítania, amelyben kisebb az árfolyamkockázat, kiszámíthatóbb a finanszírozás, és a gazdaság kevésbé sérülékeny a nemzetközi válságokkal szemben.

Az euróövezethez való csatlakozás ebben a megközelítésben nem pusztán a forint lecserélését jelenti, hanem egy stabilabb pénzügyi és intézményi közösséghez való tartozást is.

Bod Péter Ákos szerint az euró bevezetéséhez vezető út nehéz, de járható. A cél eléréséhez ugyanakkor érdemi gazdaságpolitikai változásokra, a költségvetési kiadások felülvizsgálatára és a növekedési képesség helyreállítására van szükség. Különösen fontosnak nevezte, hogy az állami források felhasználása hatékonyabbá váljon, és a gazdaságpolitika ne rövid távú megfontolások, hanem hosszabb távon is fenntartható célok mentén működjön.

Az euró előnyei és az átállás kihívásai

A délelőtti előadást követő kerekasztal-beszélgetést Lengyel Ádám, az MKT Ifjúsági Bizottságának elnöke vezette. A résztvevők először a hallgatóságot is bevonták a vitába: a közönség szavazhatott az euróbevezetés időzítéséről, várható előnyeiről és kockázatairól.

A szavazás résztvevőinek mintegy 60 százaléka támogatta az euró bevezetését a következő öt évben, de óvatos megközelítést tartott indokoltnak. A fiatalok számára a legfontosabb előnynek a kiszámíthatóbb megtakarításokat és a pénzügyi tervezést tartották, ezt követte a külföldi tanulás, munkavállalás és utazás egyszerűbbé válása. A bérek nyugat-európai felzárkózásáról már megoszlottak a vélemények, a legnagyobb kockázatként pedig a gazdaságpolitikai mozgástér szűkülését jelölték meg.

Kurali Zoltán szerint az euró használata a fiatalok pénzügyi döntéseit is egyszerűsíthetné. A közös valuta megszüntetné a forint és az euró közötti árfolyamkockázatot, miközben a megtakarítók számára szélesebb befektetési lehetőségek válnának elérhetővé. Ez különösen azoknak lehet fontos, akik hosszabb távon, nemzetközi piacokon szeretnék gyarapítani a vagyonukat.

Madár István arra hívta fel a figyelmet, hogy külön kell választani az euró bevezetéséhez vezető út hatásait és az euróövezeti tagság hosszú távú hatásait. Maga az átállás alkalmazkodási nehézségekkel járhat, míg a közös valuta használatának előnyei később, fokozatosan jelentkezhetnek. Az árfolyamkockázat megszűnése könnyítheti a befektetéseket, ösztönözheti a tőkebeáramlást, és hozzájárulhat a kamatok közeledéséhez az euróövezeti szinthez.

A szakértők hangsúlyozták azonban, hogy az euró önmagában nem garantálja a bérek felzárkózását vagy a gazdaság gyorsabb növekedését. Ehhez versenyképes vállalatokra, megfelelő gazdaságpolitikára, kiszámítható intézményi környezetre és magas színvonalú munkaerőre is szükség van. Madár István szerint

az euróérettség megteremtéséhez vezető gazdasági átalakulás akár fontosabb is lehet, mint maga a pénzcsere.

Alacsonyabb kamatok, de kevesebb önálló mozgástér

A lakhatás és a lakáshitelek kérdése szintén hangsúlyos témája volt a beszélgetésnek. Kurali Zoltán rámutatott: a magyar kamatszintekben a szokásos finanszírozási kockázatok mellett a forint árfolyamának bizonytalansága miatt elvárt felár is megjelenik.

Az árfolyamkockázat megszűnésével ez a felár eltűnhetne, így hosszabb távon a hitelkamatok is közeledhetnének az euróövezetben jellemző szintekhez.

Madár István ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy a kedvezőbb finanszírozás önmagában akkor segít, ha a gazdaság jól működik. Példaként a lakáspiacot hozta fel, ahol a kínálat bővülésére és az érdemi verseny erősödésére is szükség van, különben a kereslet növekedése elsősorban az ingatlanárak emelkedésében csapódhat le, ahogy azt a közelmúltban láthattuk. A gazdaságpolitika feladata tehát az, hogy a finanszírozási feltételek javulása valódi kínálatbővülést és fenntarthatóbb piaci működést segítsen elő.

Az euróbevezetés egyik legfontosabb kompromisszuma a monetáris önállóság részleges feladása. Az euróövezet tagjaként a magyar jegybank már nem önállóan határozná meg az ország kamatpolitikáját, hanem az euróövezet közös monetáris politikájában venne részt. Kurali Zoltán emellett arra is kitért, hogy az euró bevezetéséhez vezető út része a bankunióhoz való csatlakozás, ami a bankfelügyeleti feladatok megosztásával is jár.

A résztvevők szerint ezért nem az a kérdés, hogy a közös valuta minden szempontból előnyösebb-e a forintnál, hanem az, hogy Magyarország milyen gazdasági teljesítmény és intézményi felkészültség mellett tudna sikeresen csatlakozni. A kisebb önálló mozgástér az ára a nagyobb pénzügyi stabilitásnak, az árfolyamkockázat megszűnésének és a kiszámíthatóbb finanszírozási környezetnek.

2030-as célok, hosszabb felkészülési folyamat

A kerekasztal egyik központi kérdése az volt, hogy mikor válhat reálissá az euró bevezetése. Kurali Zoltán felvázolta: amennyiben Magyarország 2030-ra teljesíteni tudja a szükséges gazdasági feltételeket, az euró bevezetése a 2030-as évek elején is megvalósítható lehet. Ehhez azonban időben el kell kezdeni az euró előszobájának tekintett ERM II árfolyam-mechanizmushoz való csatlakozásról szóló tárgyalásokat. A tagság előtt legalább két évig megfelelő árfolyam-stabilitást kell fenntartani, emellett jogharmonizációra és intézményi változtatásokra is szükség lehet.

Madár István szerint a felkészülés szempontjából különösen fontos az infláció tartós mérséklése és a GDP-arányos államháztartási hiány 3 százalék alá szorítása. Úgy vélte, hogy a cél kellően ambiciózus gazdaságpolitikával elérhető lehet, de a külső sokkok – például egy újabb energiaválság vagy geopolitikai megrázkódtatás – jelentősen megnehezíthetik a folyamatot. Ezért a felkészülést nem érdemes halogatni.

A szakértők egyúttal hangsúlyozták: az euróhoz vezető út nem merül ki a maastrichti kritériumok teljesítésében. A stabilabb költségvetési és inflációs pálya mellett a magyar gazdaság versenyképességének is javulnia kell, hogy az ország magasabb hozzáadott értékű tevékenységekkel és képzettebb munkaerővel találjon helyet magának az európai munkamegosztásban.

A beszélgetés zárásaként Madár István a fiatalok szerepét emelte ki: a nyitottság, a tanulás és a magas színvonalú tudás megszerzése nemcsak az egyéni karrier, hanem a magyar gazdaság hosszú távú sikerének is alapfeltétele. Az euró bevezetése így nem egyszerűen egy valuta lecseréléséről szól, hanem arról is, hogy Magyarország képes-e megteremteni a tartós felzárkózáshoz szükséges gazdasági és intézményi feltételeket.

(Az összefoglaló mesterségesintelligencia-alkalmazások segítségével készült.)

Bod Péter Ákos előadása:

Pénzügyi kerekasztal:

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