Fordulat vagy paradigmaváltás? A senki földjén a magyar agrármodell

Az agrárium alapvető átalakítására van szükség, a kérdés az, mekkora fordulatot bír el a rendszer. A Magyar Közgazdasági Társaság (MKT) Mezőgazdasági és Élelmiszer-ipari Szakosztálya a héten tartott szakmai vitát Ajánlások a magyar agrárstratégia alakításához címmel. A vitaindítót Gyuricza Csaba, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) rektora tartotta. Korreferátumot Zoltán Péter, az Agrár- és Élelmiszergazdaságért Felelős Minisztérium miniszteri biztosa és Goda Pál, az Agrárközgazdasági Intézet ügyvezető igazgatója mondott. A beszélgetést Zöldréti Attila, a szakosztály elnöke vezette.
„Senki földjén”
Gyuricza Csaba az év elején megjelent, az OTP közreműködésével készült Fordulat az agrárgazdaságban című tanulmány gondolatmenetét ismertette. Szerinte a világon két sikeres agrármodell van:
- az alacsony hozzáadott értékű tömegtermelés (Románia, Ukrajna, Brazília)
- és a tudásintenzív, magas értéket adó rendszer (Hollandia, Dánia, Izrael, Új-Zéland).
Magyarország e kettő között, a „senki földjén” jár: olcsón nem tud versenyezni, a magas értékű termelésre pedig nem épített.
A rektor számokkal támasztotta alá a diagnózist. A világ mezőgazdasági termelési értéke 1990 óta közel megduplázódott, Magyarországé reálértéken mintegy 30 százalékkal csökkent. A szarvasmarha-állomány 45, a sertésállomány 62 százalékkal lett kisebb, a tejfeldolgozás 42 százalékkal esett vissza. A termelőszférában dolgozók legfeljebb tizede rendelkezik felsőfokú szakirányú végzettséggel. Az elmúlt nyolc-tíz évben a költségek nagyjából megduplázódtak, eközben az unió átlagában a növekedés 60 százalék alatt maradt.
A tanulmány 21 pontja közül a rektor a klímaalkalmazkodást, a talajt, a humántőkét és a termékpályák kijelölését emelte ki. A talajról azt mondta, hogy a lehulló csapadék felét elpazarolják, ezért az öntözés önmagában nem old meg mindent. A vetésszerkezet az országban a legrosszabbak közé tartozik, mert a termelés 85 százaléka öt növényre épül. Hat zászlóshajó-termékpályát javasolnak állami szerepvállalással:
- a szarvasmarha-,
- a tej-,
- a sertés-,
- a kertészeti,
- a gabona- és
- a baromfiágazatot.
Élesen figyelmeztetett a hazai vetőmag-ágazatra is, amelynek szerinte a mostani állapotában nagyjából öt éve van hátra, ha nem születik gyors döntés és nem érkezik forrás.
A miniszteri biztos: 180 fok
Zoltán Péter szerint a fordulat kevés: legalább 180 fokos paradigmaváltásra van szükség. Úgy fogalmazott, hogy a több mint 19 ezer milliárd forintnyi támogatás ellenére az ágazat nem áll jobban, mint 15-20 éve, vagyis az átlag süllyed, az alsó harmadban pedig sokan elvéreztek. A tárca ezért a versenyképesség helyett az ellenállóképességet állítaná a középpontba.
A minisztérium egyelőre nem stratégiát, hanem agrárpolitikai téziseket dolgoz ki 11 csomópont köré rendezve. A tervezet a hónap végén kerülhet társadalmi egyeztetésre. A tárca közel 70 szakmai szervezet írásos véleményét kérte be. A biztos hangsúlyozta, hogy a támogatás nem lehet alanyi jogon járó juttatás, és az agrárium kommunikációján is változtatni kell.
A közgazdász óvatossága
Goda Pál emlékeztetett, hogy az agrárium „anyahajó”, amelyet könnyű felborítani, ha túl élesen fordítják el. A diagnózisban szerinte egyetértés van, a terápiában nincs. Több termékpályánál valószínűleg nem a technológiaintenzív modell a járható út, és a természeti adottságok sem biztos, hogy hosszú távon is előnyt jelentenek. Szerinte a vidéki munkaerő megtartásához nem PR kell, hanem magasabb jövedelem. A stratégia első kérdése az legyen, hogy kinek termelünk, a termelési technológia csak ezután jön.
Négy területen látja haladéktalanul szükségesnek a beavatkozást: a birtokpolitikában, az adózásban, a támogatáspolitikában és a piaci szabályozásban. Ez utóbbiban a termékpályák uniós szabályok mellett is létrehozhatnak saját együttműködési rendszereket. Közös gondolatként a három előadó a tudásalapú, adatintegrációra és szaktanácsadásra épülő rendszert emelte ki. Goda Pál hozzátette, hogy az adatintegrációhoz a mostani informatikai alapok még nem elegendők.
Vita a tőkéről és a kamarákról
A hozzászólók közül az egyik a külföldi működőtőke szerepéről kérdezett. Zoltán Péter szerint külföldi beruházásokra szükség van, mert az élelmiszeripar a nyugat-európai versenytársakhoz képest nagy hátrányban van. A tejágazat egy egység exportjára hét egység importot hoz be. Goda Pál a kaposvári példát hozta fel, és a hozzáadott értéket a tudásexportig vitte tovább, ahogy a hollandok tették. Egy másik hozzászóló azt kérte, hogy a stratégia kapjon egyetlen irányító jelmondatot és legfeljebb öt alcélt, indikátorokkal, előzetes és utólagos értékeléssel.
Zöldréti Attila zárszavában arra figyelmeztetett, hogy a tét a hosszú ellátási láncok sérülékenységét megmutató járvány után az ország élelmiszer-ellátása.
(Az összefoglaló mesterségesintelligencia-alkalmazások segítségével készült.)
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