Húsz éve nincs rendszer a közszolgálati bérekben

Egy új tanulmány szerint a magyar közszolgálatban ahány törvény, annyi bérlogika van. Az állam a követelőző ágazatot jutalmazza, a csendesebbet nem, a nők pedig a közszférában is 10–15 százalékkal keresnek kevesebbet. A szakértők és a szakszervezetek szerint átfogó reform és valódi érdekegyeztetés kellene, de a politikai akarat egyelőre hiányzik ehhez.

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Egy, a közszolgálati bérrendszerekről szóló tanulmányt mutatott be október 15-én, csütörtökön a Magyar Közgazdasági Társaság (MKT) Munkaügyi Szakosztályának rendezvénye. Az eseményen Csóti Csaba, a SZEF elnöke élesen fogalmazott: szerinte a közszolgálatban két igazi probléma van, az elismertség hiánya és a bérrendszerek hiánya, és ami van, az nem rendszer. Emlékeztetett, hogy az utolsó komoly kísérlet a kiszámítható életpályára pontosan húsz éve, a Vadász János-féle reformmal történt.

Szerinte a versenyszféra mérési módszereinek átvétele a közszolgálatban színtől függetlenül kudarcot vallott.

Mélypataki Gábor, a Miskolci Egyetem docense a tanulmányt ismertetve elmondta: legtágabb értelmezésben nagyjából 1,1 millió ember volt érintett a közszolgálati foglalkoztatásban. A magyar közszolgálat jogi alapjait a rendszerváltás óta is többször is megpróbálták új alapokra helyezni. A két törvény (a köztisztviselői és a közalkalmazotti) a hagyomány szerint 1992-ben többek között azért vált szét, mert a német modellre nem volt költségvetési forrás. A 2010 utáni években aztán a közjogi gyökerek erősítése volt a cél.

Rugalmasság védelem nélkül

A zárt, karrierelvű közszolgálat alku volt:

az állam biztonságot és kiszámítható előmenetelt ad, a közszolga cserében elfogadja, hogy nominálisan kevesebbet keres, mint a versenyszférában.

Mélypataki szerint ebből a cseréből az állam csak a számára kedvező felét tartotta meg. „Sajátos magyar módon" az Új Közmenedzsment bevezetésével a rugalmasítási szabályokat átvették, a védelmi szabályokat viszont nem. Ennek a következménye pedig az, hogy a közszolgálatban dolgozók kiszolgáltatottabbak lettek. Példaként az indoklás nélküli felmentést említette, amelynél az állam azzal érvelt, hogy a tisztviselő is felmondhat. Az erőviszonyok közötti különbséget figyelmen kívül hagyta.

Hét jogviszony, hétféle logika

Ludányi Dávid, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem adjunktusa a közigazgatásra szűkítette a vizsgálatot. Szerinte már ott is hét jogviszony él egymás mellett, és ezek nem csak szabályaikban, hanem elveikben is eltérnek. A díjazás alapja lehet előmenetelhez kötött vagy a munkáltató mérlegelésére bízott. Az illetmény állhat több elemből, vagy lehet egyösszegű. Az illetményalap vagy fix, vagy a bruttó átlagkeresethez kötött, az alapilletmény pedig vagy besorolási osztályokból, vagy munkaköri kategóriákból, vagy sávokból áll össze.

A fix alap a köztisztviselőknél 2008 óta 38 650 forint. Az erős érdekérvényesítő szerveknél viszont az átlagkereseti alap folyamatosan emelkedik. A közalkalmazotti bértábla alapját a minimálbér és a garantált bérminimum mozgatja, ez részleges automatikus indexálást jelentett. Ludányi szerint a szabad munkáltatói mérlegelés objektív kritériumok nélkül „csak a munkáltatói önkényig" vezet. Az általa javasolt keretszabályozás ezért olyan jogelveken és eljárási garanciákon alapulna, amelyek mellett az egyes szervek még differenciálhatnának.

Oszd meg és uralkodj

Mélypataki szerint az állam gyakran úgy reagál, hogy az erőt mutató területnek hirtelen illetményt emel, vagy pótlékot ad, a másikat pedig megpróbálja lenyomni. A szociális területen a pótlékemelés néha nullára jött ki, mert a pótlék bármikor elvehető, ezért nem garancia. Az egyik szakma korábban megkapta a béremelést, a hasonló helyzetű másik nem, és a szakértő szerint a most beharangozott 25 százalékos emelés körül is feszültség várható. Az indoklás rendre ugyanaz: a központi költségvetés, illetve az uniós források hiánya.

Ludányi szerint a szervek versenye egymást visszafogó verseny lett, ezért kormányhatározat tiltotta meg, hogy az egyik szervtől a másikhoz átmenő tisztviselő illetménye egy éven belül változzon. Csóti Csaba hasonlata szerint a közszolgáltatásokat „oszloptársadalomként" szervezték meg. Ebben az egyes ágazatok csúcsain lévők egyeztetnek egymással, a leszakadók felzárkóztatása pedig kimarad. Szerinte ma a dolgozók vannak versenyeztetve a forrásokért. Herczog László volt szociális és munkaügyi miniszter, az esemény moderátora a két előadás közös tanulságaként azt emelte ki, hogy nincsenek egységes alapelvek és objektív kritériumok. Az illetményalapok gyakran évekig nem változnak, mert nincs éves bértárgyalás.

Üveglift jelenség

A statisztikai elemzés meglepetést hozott. A részhipotézis az volt, hogy az egységes bértáblák miatt nem kellene nemek közötti bérkülönbségnek lennie, mégis ágazatonként jelentős a különbség, az átlagos eltérés sokszor 10–15 százalék. Ez olyan területeken is igaz, ahol zömmel nők dolgoznak. Mélypataki szerint az illetményeltérítés és az „üvegliftjelenség" magyarázza ezt:

tipikusan női közegből is férfiak emelkednek vezetői pozícióba.

Az uniós bértranszparencia-irányelv átültetésével kapcsolatban megjegyezte, hogy az irányelv az azonos munkakörben és végzettséggel legfeljebb 5 százalékos eltérést engedne, objektív indok nélkül. Az állam ezt maga sem tudná teljesíteni. A nők átlagos hátránya a tavalyi adatok szerint 17 százalék volt.

Mi legyen, és mivel kezdjük?

Ludányi szerint a teljes újragondolásban a lehetséges alkotmányozási folyamatot követően lenne érdemes gondolkodni, egyetlen ágazat béremelése viszont a jelenlegi szabályok között is megoldható. Mélypataki a közalkalmazotti bértáblát jórészt kidobná, vagy csak az alapelveit tartaná meg. Szerinte a mostani politikai környezetben nincs esély új, egységes nagy tábla létrehozására. Fontos szerinte, hogy a megoldás ne egy kormányzati ciklusra szóljon, és hogy az állam ismerje meg az egyes szakmacsoportokat, ne erőből nyomja le őket.

A többi felvetés között szóba került, hogy az egyházi és civil fenntartású szolgáltatók és az állami cégek dolgozóit be lehetne-e vonni a rendszerbe. Mélypataki szerint teljesen nem, legfeljebb összehangolásra és a minimum garantálására van mód. Herczog László azt kérdezte, hogy az illetményrendszer figyelembe vehet-e munkaerőpiaci szempontokat, például a nyelvtanárok hiánya miatt. Mélypataki szerint lehet helye teljesítményméréssel és differenciálással, de csak szociális garanciák mellett. Ludányi a brit „méltányos illetmény" (fair pay) elveire utalt: méltányos bérszint, megfelelő eljárásrend és átlátható, elszámoltatható bérezés.

Csóti Csaba zárszavában hangsúlyozta, hogy a szakszervezetek nem konzultációt akarnak, hanem intézményes érdekegyeztetést, mert szerinte e nélkül „nem lesz változás", akármilyen jó szándékú is a kormány.

(Az összefoglaló mesterségesintelligencia-alkalmazások segítségével készült.)

Címlapkép forrása: Portfolio