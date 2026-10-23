Fénylik-e még az arany?

Az arany ára idén februárban-márciusban 5000 dollár fölé emelkedett, azóta mintegy 20 százalékot esett. Az „Arany: barbár relikvia vagy végső menedék?” című kerekasztal-beszélgetésen a szakértők abban egyetértettek, hogy az arany szerepe egyre fontosabb. Abban viszont nem, hogy kell-e egyáltalán aranyat tartania egy jegybanknak.

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A Magyar Közgazdasági Társaság és a Hitelintézeti Szemle a héten az arany gazdaságban betöltött szerepéről szervezett beszélgetést. Virág Barnabás, a folyóirat szerkesztőbizottságának elnöke bevezetőjében azt mondta: az arany iránt ma „óriási az érdeklődés” az ipari szereplők, a magánmegtakarítók és a jegybankok részéről is. Szerinte ez egy olyan korszakban érthető, amelyben visszatértek a nagyhatalmi politika, a kínálati inflációs hullámok és az adósságfenntarthatósági kérdések.

Skála a relikvia és a menedék között

Beke Károly moderátor, a Portfolio elemzője azzal indította a beszélgetést, hogy szerinte az arany közelebb áll a barbár relikviához, mint a végső menedékhez. Mucsi Balázs, az MNB főosztályvezetője úgy látta, hogy Keynes híres "barbár relikvia" kifejezése eredetileg az aranystandardre, vagyis a nemesfém alapú pénzrendszerre vonatkozott, és nem az aranyra mint tartalékeszközre. Szerinte az arany ma talán még a relikvia felé hajlik, de az utóbbi időben sokat mozdult a menedék irányába. Hozzátette, hogy ugyanazok az érvek szólnak a két megítélés mellett, csak más következtetést vonnak le belőlük.

Juhász Kristóf, a Conclude Befektetési Zrt. cégvezetője ennél is tovább ment: szerinte az arany „sci-fi találmány”, egy 5000 éve feltalált globális pénz, amely inkább likvid eszköz, mint relikvia vagy menedék. Zsiday Viktor befektetési szakértő szerint a válasz azon múlik, kinek a szemszögéből nézzük. Jegybanki tartalékként szerinte relikvia, magánmegtakarítónak viszont lehet végső menedék. Példaként felidézte, hogy 1945-ben a magyar falvakban aranyért lehetett lisztet kapni.

Kolozsi Pál Péter, a GKI szakmai igazgatója a bizalmat állította a középpontba. Úgy fogalmazott, hogy az aranyhoz való viszonyunk nem mindig racionális, de mindig is az első dolog, amire baj esetén gondolunk. Szerinte egy „normálisan működő rendszerben nincs szerepe az aranynak”, a fragmentálódó, konfliktusokkal terhelt világban viszont felértékelődik.

Miért esett az arany ára a háború ellenére?

Beke Károly felvetette, hogy az idei árcsökkenés ellentmond annak a megszokott nézetnek, hogy konfliktusok idején emelkedik az arany ára. Juhász Kristóf szerint az esés a Fed kamatemelési várakozásaira adott reakció volt. Hozzájárult a Közel-Keleten kereskedő olajexportőrök vevői szerepének kiesése és a lengyel jegybank aranyfedezetű hitelfelvételi tervének híre is, amelyet a piac eladási szándékként értelmezett. A lakossági hype januárban sorban állást okozott a kereskedőknél. Most a nagyobb, privátbanki befektetők használják ki az alacsonyabb árat, a hosszú távú vevők pedig visszatérőben vannak.

Zsiday Viktor szerint a fordulat logikus volt.

2022-ben nyilvánvalóvá vált, hogy az amerikaiak bárkit le tudnak kapcsolni a dollárrendszerről, és ez tartós jegybanki aranyvásárlást indított el.

Idén viszont a reálkamatok emelkedtek: az amerikai inflációkövető állampapírok reálhozama 3 százalék fölé ment, egy évvel korábban még csak 1,5–2 százalék volt. Ez az arany alternatív költségét megemelte, a korábbi spekuláció pedig összeomlott. Mucsi Balázs hozzátette, hogy kockázati sokkok idején a befektetők a más eszközökön keletkezett veszteségeket és a letéti követeléseket gyakran az aranyeladásból fedezik, mert az likvid piac.

Kétpólusú világ aranyalapú pénzzel?

Juhász Kristóf szerint a keleti jegybankok vásárlásai mögött a gazdasági súlypont keletre tolódása, az indiai és kínai lakossági aranykultúra, valamint a geopolitikai diverzifikáció áll. Szingapúr és Hongkong szerepét is ebben a kontextusban értelmezte. Úgy gondolta, hogy a jelenleg egy tanulmány szintjén létező, mintegy 40 százalékos aranyfedezettséggel számoló BRICS-egységből előbb-utóbb valós rendszer lehet. A jüan, a líra vagy a rubel ugyanis nem versenyezhet a dollárral konvertibilitásban és értékállóságban.

Kolozsi Pál Péter ezt kételkedve fogadta. Elismerte, hogy a világ a kétpólusúság felé halad, de szerinte a tartalékeszköz-arany és a monetáris arany két különböző dolog. Nehezen tudja elképzelni, hogy a mai rugalmas pénzügyi rendszert aranyalapú pénz váltsa fel, legfeljebb az országok közötti elszámolásokban lehet szerepe. Mucsi Balázs szerint

a dollár még sokáig megmarad vezető tartaléknak: mögötte az intézményi rendszer, a likvid piac és a hadsereg áll. A dollárpiac olyan mély, hogy azt az arany sem tudná teljesen pótolni.

Zsiday Viktor szerint az arany nem jó pénz, mert nem rugalmas. Ugyanakkor a hosszabb távú felértékelődés mögött szerinte az áll, hogy egyre többen gondolják úgy: az 1970-es évek óta, a Bretton Woods-i rendszer vége után folyamatosan növekvő államadósságot reálértelemben nem lehet visszafizetni.

Mennyi aranyat tartson egy jegybank?

A beszélgetés legélesebb vitája erről a kérdésről szólt. Beke Károly adatai szerint az MNB tartalékainak 21,5 százaléka arany. Lengyelországban az arány 28 százalék körül van, és tovább emelkedne, a románoké 15 százalék körüli, a cseheké 5–6 százalék. Mucsi Balázs szerint a fejlődő országok jegybankjainál nagyjából 20 százalék a jellemző, és az eszközallokációs modellek, valamint a nemzetközi példák alapján 10–20 százalék közötti sáv indokolható. Juhász Kristóf a régiós összehasonlítást tartotta fontosnak: a lengyelek 700 tonnás célt tűztek ki, a cseh jegybank 100 tonnát akar elérni, és az elmúlt három évben havi átlagban két tonnát vásárolt.

Zsiday Viktor ezzel szemben azt mondta: „nulla az optimális arány”.

Szerinte az arany ugyanolyan befektetési termék, mint egy részvény vagy a bitcoin, és a jegybank feladata nem a spekuláció. Az arany nem helyettesíti az intervenciós vagy importfinanszírozási funkciót, amelyhez devizára van szükség. Ironikusan megkérdezte azt is, hogy az MNB miért nem Nvidia-részvényt vett az arany helyett.

Kolozsi Pál Péter szerint két szempontot kell együtt kezelni. A tartalékoknak el kell tudniuk látni a funkcióikat, a fennmaradó rész viszont optimalizálható, és az aranynak abban értelmezhető szerepe van, mert más tartalékeszközökkel együtt mozog. A bizalmi szempontot is fontosnak nevezte. Juhász Kristóf az aranytartalék stratégiai értékét emelte ki háborús vagy rendszerváltási időkben, Mucsi Balázs pedig a fedezeti szerepet: a török jegybank az aranyat swapügyletekben használva tudott likviditást szerezni, a 2008-as válságban pedig egy skandináv jegybankár szerint a New York-i Fednél tartott arany segített a dollárlikviditás megszerzésében.

Euró és arany: helyettesítők?

A Hitelintézeti Szemle tanulmányának egyik felvetése szerint az euró kedvezőbb intézményi megoldás lehet, mint az aranytól való függés. Zsiday Viktor emlékeztetett, hogy az euróválság idején az Európai Központi Bank nem sietett Görögország segítségére, Görögországban naponta 60 eurót lehetett csak kivenni az automatákból. Szerinte ezért kérdéses, kinek van valódi jegybankja Európában. Hozzátette ugyanakkor, hogy szerinte az eurót érdemes bevezetni. Kolozsi Pál Péter szerint az euró stabilabb környezetet és magasabb szintű bizalmat adhat, de csak akkor, ha jól felkészülve lépünk be az eurozónába. Mucsi Balázs szerint a kettő nem zárja ki egymást: aranytartalékot építeni gyorsabb és könnyebb, mint az euróhoz csatlakozni, ideális esetben pedig mindkettő rendelkezésre áll.

Virág Barnabás az Eurobarométer-felmérésekre hivatkozva megjegyezte, hogy míg 2011–2012-ben az európaiak nagyjából fele pozitívan ítélte meg az eurót, ma minden országban 80 százalék fölött van a támogatottsága. Zsiday Viktor erre azt felelte: „amikor süt a nap, kevesen akarnak kabátot venni”.

Mi lesz a fiat pénzrendszerrel?

Virág Barnabás megkérdezte, hogy elképzelhető-e, hogy a fiat pénzrendszer olyan mértékben sérül, hogy új bizalmi horgonyra lesz szükség. Kolozsi Pál Péter szerint a legvalószínűbb veszélyforrás a digitális pénzügyi rendszer védtelensége lehetne. Ha egy nagyszabású kibertámadás megrendítené a bizalmat, az emberek gyorsan kézzelfogható eszközök után néznének. Juhász Kristóf ezt úgy foglalta össze, hogy az arany az áramszünetben is arany. Szerinte az arany biztosítás, a befektetések mindössze 2,7 százalékát teszi ki, és öt-hét éves távon még lát benne potenciált. Mucsi Balázs úgy fogalmazott: amíg az olajat és az aranyat dollárban árazzák, a dolláralapú adósságában mindenki megbízik, de azt senki sem tudja, mikor inoghat meg ez a rendszer.

Zsiday Viktor szerint a tömegdemokrácia és a fiatrendszer együtt azt kódolja, hogy az adósságot addig tolják, amíg lehet. A végén a jegybankok szerinte egy globális hozamplafont, azaz yield curve controlt vezetnek majd be.

Virág Barnabás zárszavában arra is kitért, hogy a jegybankok elkéshettek a digitális jegybankpénzzel. Egy meg nem nevezett jegybankelnök szerint ő olyan fizetési rendszerbe nem megy bele, amelyet egy külső hatalom egyetlen gombnyomással leállíthat. Bejelentette továbbá, hogy a Hitelintézeti Szemle decemberi száma tematikus szám lesz: az infláció a téma, annak apropóján, hogy 25 éve vezették be Magyarországon az inflációs célkövetést.

(Az összefoglaló mesterségesintelligencia-alkalmazások segítségével készült.)

Címlapkép forrása: Portfolio