„Egységben az erő”: az ír elnökség a versenyképességre, az értékekre és a biztonságra tesz

A Magyar Közgazdasági Társaság (MKT) Európai Uniós Szakosztálya október 20-án, kedden online beszélgetést szervezett Ragnar Almqvist nagykövettel, Írország budapesti misszióvezetőjével az ír elnökség prioritásairól. A házigazda Iván Gábor, a szakosztály elnöke, az Európai Unió Tanácsa Főtitkárságának igazgatója volt. Iván Gábor szerint Írország nehéz időkben vette át az elnökséget, és a program címe, az „Erő az egységben”, találó. A mottó egyébként egy régi gael közmondás, amelyet folkloristaként a nagykövet édesapja gyűjtött.
Három ág, egy lóhere
Az elnökség programját a nagykövet a lóhere három levelével szemléltette:
- az európai versenyképesség megújítása,
- az európai értékek megerősítése és
- az európai biztonság újrafogalmazása.
Ezek közül a versenyképesség a program sarokköve, ahogy az ír miniszterelnök is hangsúlyozta az Európai Tanács múlt heti ülésén.
Az alap az „Egy Európa, egy piac” ütemterv, amelyet áprilisban, a ciprusi elnökség alatt fogadtak el a Draghi- és a Letta-jelentés ajánlásainak végrehajtására. A 42 javaslat felét az ír elnökség hat hónapja alatt kellene lezárni. A Tanács jól halad, de több ügyben még az Európai Parlament tárgyalási álláspontjára vár, ezért például az ipargyorsító jogszabály (Industrial Accelerator Act) év végi elfogadása kihívás lesz.
Kézzelfogható eredmény a megtakarítási és beruházási unió terén a piaci integrációs és felügyeleti csomagról két hete, az ECOFIN-ülésen elért, régóta várt megállapodás. A cél az európai bankszámlákon fekvő mintegy 11ezer milliárd euró megtakarítás termelő beruházásokba terelése. A következő lépés az értékpapírosítás, a kiegészítő nyugdíjrendszerek és a lakossági befektetések ügye. Az úgynevezett 28. rendszer, az EU Inc. lehetővé tenné, hogy a vállalkozók az unió bármely pontjáról, online, 48 óra alatt és 100 euró alatt alapítsanak céget. Erről a Tanács még nem alakított ki álláspontot. Az elnökség emellett a hálózati csomag lezárásán dolgozik, amelyet évvégére remél, és a felhő- és mesterségesintelligencia-kapacitások erősítésén is, ennek jegyében rendeztek múlt héten AI-csúcsot Dublinban.
A költségvetés, a nagy kérdés
Az elnökség legnagyobb feladata a többéves pénzügyi keret (MFF). Az ír elnökség a Bizottság közel 2000 milliárd eurós javaslatából mintegy 8 százalékos, közel 160 milliárd eurós megtakarítást indítványozó kompromisszumos tárgyalási dokumentumot terjesztett elő. Ebben megőrizték a nemzeti allokációkat a kohézió és a közös agrárpolitika területén. Továbbra is figyelmet kap a versenyképesség, a kutatás, a védelem és a biztonság; és folytatják az ukrajnai újjáépítés támogatását. A múlt heti csúcson, ahogy az várható volt, senki sem volt maradéktalanul elégedett. Almqvist szerint Macron francia elnök jelzése volt a legjelentősebb: tavaszi választások előtt nem lehet decemberen túli javaslatot tárgyalni. Ha nem születik megállapodás az év végéig, a következő reális esély 2027 őszén adódik, ami intézményi és politikai szempontból is gondot jelentene. Iván Gábor megjegyezte, hogy november végén különleges csúcs, decemberben pedig döntő találkozó várható.
Magyarország visszatér
A nagykövet többször hangsúlyozta, hogy az ír elnökség támogatja Magyarország visszatérését az unió szívébe. Az első ECOFIN-ülésen, július 10-én a Tanács jóváhagyta Magyarország módosított helyreállítási tervét, ami végül 10 milliárd euró felszabadítását teszi lehetővé. Októberben az Általános Ügyek Tanácsa több mint 4 milliárd euró kohéziós forrásról döntött, és a magyar egyetemek is visszatérhetnek az Erasmus- és a Horizon-programokba. Almqvist szerint a jogállamiság és a függetlenség terén vállalt magyar reformokat gyors forrásfelszabadítással kell viszonozni. Magyarországnak a kohéziós források felhasználásához azt tanácsolta, hogy a közlekedési, az alapvető és a felsőoktatási infrastruktúrára összpontosítson, és hogy az uniós forrásokat egyértelműen jelölje meg az EU-s támogatás eredményeként. Írországban minden uniós támogatással épült autópálya mellett tábla jelzi ezt, és ez hozzájárult a lakosság máig pozitív EU-képéhez.
Értékek, bővítés, biztonság
Az értékek terén az elnökség a Demokráciapajzs végrehajtására és az Európai Demokratikus Ellenálló-képességi Központ felállítására, valamint a nemek közötti egyenlőség és a kisebbségi jogok védelmére fókuszál. Üdvözölte a magyar törvényalkotást a gyermekvédelmi törvényről szóló uniós bírósági ítélet nyomán. Kiemelte a gyermekek online védelmét is: közös uniós digitális beleegyezési korhatár elfogadása nagy feladat lenne.
A bővítést az elnökség értékei kifejeződésének tekinti.
Montenegróval a maradék fejezetek lezárása a cél, hogy az ország 2028-ban az unió 28. tagja lehessen.
Ukrajna és Moldova ügyében a magyar kormány hozzájárult a második és harmadik klaszter megnyitásához, és a nagykövet szerint a Magyarország és Ukrajna között júniusban elért megállapodás és a kárpátaljai magyar kisebbség jogait védő ukrán törvény is előrelépés, amelyre építeni lehet. Remélik, hogy az összes fennmaradó klasztert év végéig megnyitják.
A biztonsági kosárban az Ukrajnával való szolidaritás áll a középpontban. Írország katonailag semleges, de ahogy Kennedy fogalmazott, nem semleges a szabadság és a zsarnokság között. Az országban több mint 100 ezer ukrán menekült él. Az elnökség a védelmi képességek, a katonai mobilitás, a kiberbiztonság és a hibrid fenyegetések elleni védelem terén keres közös uniós álláspontot, és a migráció és a menekültügyi paktum végrehajtása is különös figyelmet kap.
Szabad kereskedelem, mesterséges intelligencia, termelékenység
A kérdések során a nagykövet kiállt a szabad kereskedelem mellett. Írország gazdasági-társadalmi reformjának két fontos eleme volt az oktatásba való beruházás, és a protekcionizmusról a nyitottságra való áttérés. Szerinte Írországnak és Magyarországnak is meg kell őriznie a kifelé forduló szemléletet, és a kihívások, a kínai és az amerikai kapcsolatok is, csak közösen kezelhetők.
A mesterséges intelligenciát egyszerre tartja veszélynek és lehetőségnek. Európa alacsonyabb bázisról indul, mint az Egyesült Államok és Kína, a munkaerőpiaci hatások pedig komoly kihívást jelentenek. Példaként a Collison-fivérek Stripe nevű cégét hozta fel: az alapítóknak amerikai finanszírozáshoz kellett fordulniuk, mert az európai tőkepiac nem volt elég mély. Ezért fontos a tőkepiaci unió.
A versenyképességi csomag kapcsán Iván Gábor a termelékenység növelésére irányuló kezdeményezéseket hiányolta, különösen az euró bevezetésére készülő Magyarország szempontjából. Almqvist úgy vélte, hogy az AI és a jobb tőkeallokáció növelheti a termelékenységet, de ez „nem lesz egyszerű és fájdalommentes”. A beszélgetést a nagykövet azzal zárta, hogy egyetlen elnökség sem tudja megváltoztatni az unió irányát, de emlékeztethet arra, miért épült fel: egyedül mindenki gyengébb, együtt erősebb.
(Az összefoglaló mesterségesintelligencia-alkalmazások segítségével készült.)
Címlapkép forrása: EU
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